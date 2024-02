Yang Chaobin de Huawei : Le modèle de fondation de télécommunications accélère la transformation intelligente des opérateurs





BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /CNW/ - Lors du salon MWC 2024 de Barcelone, Yang Chaobin, membre du conseil d'administration de Huawei et président de ICT Products & Solutions, a lancé le premier modèle de fondation de télécommunications de l'industrie.

Le modèle de fondation de télécommunications de Huawei offre des technologies intelligentes clés qui soutiennent l'innovation en matière de service, améliorent l'efficacité des opérations, révolutionnent la productivité du réseau et atteignent les objectifs de renseignement 5.5G. L'innovation technologique dans l'industrie des télécommunications s'est toujours traduite par des réseaux opérateurs plus productifs, mais aussi par une augmentation de la demande de services. La 5.5G a permis de renforcer les capacités du réseau, ce qui favorise l'émergence de services plus diversifiés et une plus grande réussite commerciale pour les opérateurs. L'industrie s'attend à une transformation technologique importante dès que ces services auront besoin de renseignements de plus haut niveau qui comprennent une prestation de services souple, une assurance précise de l'expérience utilisateur et des activités de F et E efficaces dans tous les domaines.

Le modèle de fondation de télécommunications de Huawei continuera de se démarquer pendant des années, car il tire parti de plus de 30 ans d'expertise de Huawei en soutien de service.

M. Chaobin a déclaré : « Le modèle de fondation de télécommunications de Huawei tire parti des forces de Huawei dans la technologie intelligente et offre deux types d'applications : des copilotes basés sur les rôles et des agents basés sur les scénarios. Il aidera les transporteurs à habiliter leurs employés et à améliorer la satisfaction des utilisateurs, ce qui améliorera la productivité du réseau. »

Ce modèle aide les opérateurs à devenir intelligents en soutenant des interactions de langage naturel intelligent pour différents rôles afin d'améliorer les connaissances et l'efficacité des employés. Il fournit également des applications d'agents intelligents pour différents scénarios d'opérations, qui analysent et décomposent des processus complexes et orchestrent des solutions d'exploitation pour assurer l'expérience et la satisfaction des utilisateurs.

Le modèle de fondation de télécommunications de Huawei amplifiera également la valeur des renseignements en élargissant l'adoption des technologies intelligentes. Lors de l'évènement, M. Chaobin a également expliqué les applications typiques du modèle de fondation de télécommunications. Dans les cas d'utilisation d'approvisionnement de services agiles, un assistant d'approvisionnement de services peut être utilisé pour soutenir une évaluation multimodale précise et un approvisionnement de services rapide. Dans les cas d'utilisation de l'assurance de l'expérience utilisateur, la capacité d'optimisation du modèle de fondation permet de garantir une expérience utilisateur multi-objectifs. Au cours du dépannage assisté, l'analyse de qualité d'expérience médiocre à processus croisés et la manipulation assistée par dialogue rendent également le dépannage beaucoup plus efficace.

En terminant son discours, M. Chaobin a appelé les partenaires de l'industrie à faire progresser les applications de cette technologie intelligente grâce à la promotion collaborative de l'industrie, à la formation des talents et à l'innovation dans les scénarios d'affaires. Il a également encouragé le secteur des modèles de fondation de télécommunications à favoriser les pratiques exemplaires et à fournir plus de renseignements à l'industrie des télécommunications.

Le salon MWC 2024 de Barcelone se tiendra du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses tout derniers produits et solutions au kiosque 1H50 dans le Hall 1 de Fira Gran Via.

Avec le lancement commercial de la 5.5G en 2024, Huawei collabore avec des exploitants et des partenaires du monde entier pour faire d'autres innovations passionnantes dans les réseaux, le nuage et l'intelligence. Ensemble, nous stimulerons les activités de la 5G et favoriserons un écosystème industriel prospère, créant ainsi une nouvelle ère de transformation numérique intelligente. Pour tout renseignement complémentaire, consulter : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2348261/Yang_Chaobin_delivering_a_keynote_speech.jpg

SOURCE Huawei

27 février 2024 à 17:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :