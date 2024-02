HONOR lance une nouvelle stratégie tout scénario basée sur l'IA au MWC 2024





HONOR annonce le lancement mondial de HONOR Magic6 Pro et d'un PC AI HONOR MagicBook Pro 16, démontrant ainsi son innovation collaborative et ouverte pour permettre une ère de l'IA

BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle stratégie tout scénario en introduisant la collaboration entre systèmes d'exploitation et l'IA basée sur l'intention centrée sur l'humain, ainsi qu'une suite d'appareils intelligents avec des partenaires mondiaux. Lors de sa conférence, HONOR a non seulement annoncé le lancement mondial du HONOR Magic6 Pro, mais aussi de son dernier PC AI, le HONOR MagicBook Pro 16, tous équipés de l'IA de HONOR au niveau de la plateforme pour permettre les expériences centrées sur l'humain.

« Alors que nous nous dirigeons vers l'ère de l'IA, HONOR s'est engagé à fournir des innovations centrées sur l'humain qui apportent une expérience ouverte et transparente pour répondre aux souhaits et aux points douloureux de nos consommateurs, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co., Ltd. Nous sommes ravis d'annoncer le lancement mondial des nouveaux smartphones et PC AI HONOR, qui révolutionnent véritablement l'expérience utilisateur avec des capacités d'IA de pointe, tout en repoussant les limites de l'interaction entre l'homme et l'appareil. »

Découvrez la magie de l'IA avec HONOR Magic6 Pro

Dernier né de la prestigieuse gamme phare de la série HONOR Magic, le HONOR Magic6 Pro bénéficie d'avancées en matière de photographie, d'affichage, de performances et d'expériences utilisateur basées sur l'intelligence artificielle. Poussé par son engagement en faveur de l'innovation centrée sur l'humain, HONOR a dévoilé MagicOS 8.0, la dernière version de son système d'exploitation Android qui introduit l'IA de HONOR au niveau de la plateforme et la première interface utilisateur basée sur l'intention de l'industrie. HONOR transforme ainsi l'expérience utilisateur, en introduisant de nouvelles façons multimodales pour les humains d'interagir avec leurs appareils intelligents.

Enrichi par Magic Capsule et Magic Portal, le HONOR Magic6 Pro offre aux utilisateurs une expérience plus personnalisée et intuitive. En appuyant simplement sur la bannière de notifications en haut de l'écran, la Magic Capsule s'agrandit pour offrir des informations supplémentaires et des options connexes, en donnant aux utilisateurs un accès instantané aux ressources essentielles et en éliminant le besoin de naviguer dans plusieurs applications pour une productivité et une efficacité maximales. Pendant ce temps, Magic Portal exploite la puissance de l'IA pour comprendre la messagerie et le comportement des utilisateurs, rationalisant ainsi les tâches complexes en un processus en une seule étape. Par exemple, l'IA de Magic Portal reconnaît rapidement les adresses dans un message texte et dirige les utilisateurs vers Google Maps, ce qui leur permet de naviguer sans effort du bout des doigts. Pour les médias sociaux comme Tiktok et Facebook, il simplifie également l'accès et le partage, permettant aux utilisateurs de transférer les détails de réservation ou les résultats de recherche en ligne d'un seul glissement. De plus, Magic Portal facilite les expériences d'achat basées sur l'image, en guidant les utilisateurs vers des plateformes où ils peuvent trouver et acheter les articles souhaités.

En travaillant avec des partenaires et des développeurs d'applications, Magic Portal prend en charge plus de 100 applications les plus fréquemment utilisées dans le monde entier, offrant aux utilisateurs une expérience transparente sur diverses plateformes tout en veillant à ce qu'ils puissent profiter pleinement du potentiel de Magic Portal avec leurs applications préférées.

Aperçu des pratiques inspirantes de l'IA

Adoptant un esprit d'ouverture et de collaboration à l'ère de l'IA, HONOR travaille activement avec des partenaires de l'industrie, s'efforçant d'apporter au public plus de technologies de pointe de l'industrie. Pour offrir un aperçu des opportunités futures potentielles, HONOR intègre l'IA sur l'appareil avec le logiciel libre LlaMA 2 dans le HONOR Magic6 Pro, qui peut remplir des fonctions de questions-réponses, de création de texte et de compréhension de la lecture dans un environnement hors ligne. Une telle collaboration au sein de l'industrie peut conduire à un avenir plus imaginatif pour les utilisateurs.

En démontrant les possibilités que l'oculométrie du smartphone peut offrir à l'avenir, HONOR a révélé comment il était possible de contrôler une voiture en mode mains libres grâce au système d'oculométrie alimenté par l'IA du HONOR Magic6 Pro. Ce concept expérimental montre comment l'interaction entre les smartphones et les véhicules améliorés par l'IA peut aller au-delà de l'écran ou des commandes vocales, ouvrant la voie à une multitude d'interactions entre l'homme et l'appareil qui recèlent d'immenses possibilités.

Découvrez la sportographie professionnelle avec le système de caméra Falcon de HONOR alimenté par l'IA

Alors que les consommateurs attendent avec impatience une année passionnante en événements sportifs, HONOR s'est donné pour priorité de fournir des photographies sportives dignes d'une médaille d'or, avec des vitesses de capture améliorées et des instantanés plus clairs. Présentant un nouveau système amélioré de caméra HONOR Falcon alimenté par un modèle d'IA entraîné avec une base de données qui est 28 fois plus grande que la génération précédente, le HONOR Magic6 Pro comprend la capture HONOR AI Motion Sensing, un algorithme de capture d'IA avancé qui prédit et capture sans effort les moments décisifs en ultra-haute définition. La capture avancée HONOR AI Motion Sensing du HONOR Magic6 Pro surpasse la génération précédente en couvrant un large éventail de sports et d'activités telles que le saut, la danse et les arts martiaux. Il est donc parfait pour capturer des moments palpitants lors d'événements sportifs et de courses.

De plus, le dernier système d'appareil photo de HONOR présente un remarquable téléobjectif de 180 mégapixels (f/2,6, OIS) avec un zoom optique 2,5x et un zoom numérique qui atteint 100x. Le HONOR Magic6 Pro dispose également d'un appareil photo ultra-large de 50 mégapixels (f/2.0, EIS) et d'un puissant appareil photo principal de 50 mégapixels avec des capacités d'ouverture variables (f/1.4 et f/2.0, OIS), pour capturer des moments rapides dans une clarté exceptionnelle sans compromettre les détails.

Écran inégalé avec HONOR NanoCrystal Shield

Doté du verre d'écran le plus résistant aux chutes de l'industrie à ce jour, le HONOR Magic6 Pro est en tête de la course en matière d'amélioration de la résistance de l'écran face aux chutes. Vérifié par la certification Five Star Overall Glass Drop Resistance Ability de SGS dans plusieurs scénarios, l'écran utilise des matériaux avancés avec une amélioration de 50 % de la densité cristalline, ce qui améliore ses capacités d'absorption des chocs jusqu'à 10 fois par rapport au verre standard1.

En plus de sa durabilité, le HONOR Magic6 Pro est équipé d'un écran LTPO Eye Comfort Display2 haut de gamme de 6,8 pouces, offrant une expérience visuelle exceptionnelle tout en privilégiant le bien-être des utilisateurs grâce à une série d'innovations centrées sur l'humain, notamment la gradation PWM de 4 320 Hz la plus élevée de l'industrie, la gradation dynamique, l'affichage de nuit circadien personnalisable et la fonction Nature Tone.

Des performances puissantes grâce aux innovations de l'ensemble du secteur

Le HONOR Magic6 Pro est équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, qui apporte une amélioration de 30 % des performances du processeur et une augmentation de 25 % des performances du GPU pour les nouveaux appareils. Grâce au moteur d'IA de Qualcomm®, les fonctions d'IA du HONOR Magic6 Pro sont prises en charge avec une fluidité et une stabilité exceptionnelles, atteignant une amélioration remarquable de 98 % par rapport aux modèles précédents. De plus, la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 offre des expériences de jeu exceptionnelles avec une excellente efficacité de la batterie et est dotée d'avancées qui redéfinissent les performances puissantes3.

Reconnaissant l'importance croissante de l'autonomie de la batterie pour les utilisateurs qui comptent sur leurs appareils pour une utilisation prolongée, HONOR se distingue comme la première marque à appliquer aux smartphones des innovations émergentes en matière de batterie provenant d'autres secteurs. S'inspirant de l'industrie disruptive des véhicules électriques (VE), HONOR dote le HONOR Magic6 Pro de la toute nouvelle batterie au silicium-carbone de deuxième génération HONOR avec HONOR E1, un chipset de gestion de batterie pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. La batterie de 5 600 mAh4 présente des performances exceptionnelles à basse température, les utilisateurs peuvent regarder une vidéo YouTube de 81 minutes5 à -20 °C avec seulement 10 % de niveau de batterie restant. En outre, grâce aux systèmes HONOR Wired SuperCharge de 80 W et HONOR Wireless SuperCharge6 de 66 W, les utilisateurs peuvent charger leur HONOR Magic6 Pro à 100 % en seulement 40 minutes7, ce qui permet aux utilisateurs les plus occupés de charger rapidement leurs appareils en déplacement.

Établissant l'excellence de la technologie de batterie avancée du HONOR Magic6 Pro, l'appareil a reçu la première place du classement mondial des batteries de DXOMARK avec un score de 157. En outre, avec les cinq premiers labels DXOMARK décernés en 2024, le HONOR Magic6 Pro représente des capacités exceptionnelles en matière d'appareil photo, d'audio, d'écran, de batterie et de selfie.

Exploiter l'IA pour créer une expérience interconnectée dans tous les scénarios

Permettant une expérience PC intelligente dans tous les scénarios, HONOR a lancé son dernier ordinateur portable alimenté par IA, le HONOR MagicBook Pro 16, qui offre la possibilité de renforcer la collaboration entre les systèmes d'exploitation. Bénéficiant des améliorations de performances apportées par l'IA au niveau de la plateforme de HONOR avec un processeur et un GPU de pointe, le HONOR MagicBook Pro 16 permet de partager des notifications et de synchroniser des documents sur les smartphones, PC et tablettes HONOR avec MagicRing, sans aucun effort, garantissant un grand confort et une accessibilité facile.

HONOR applique son expérience tout scénario à un appareil plus compact en lançant sa toute nouvelle tablette, la HONOR Pad 9. Dotée d'un impressionnant écran HONOR FullView Display8 2,5 K de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un système audio à huit haut-parleurs qui intègre la technologie de réglage du son HONOR Histen, la tablette HONOR Pad 9 offre une expérience utilisateur exceptionnelle et un design qui se distingue des autres.

Présentation du smartphone PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

Au MWC cette année, HONOR a non seulement présenté officiellement le smartphone pliable PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR sur la scène mondiale pour la première fois, il a également dévoilé un teaser du PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR, un smartphone qui incarne également l'ADN du design Porsche. En ce qui concerne les détails des produits et la disponibilité sur le marché, HONOR fournira bientôt des informations supplémentaires.

Couleur et prix

Conçu pour les utilisateurs qui préfèrent un style élégant et moderne et un style intemporel, le HONOR Magic6 Pro sera disponible en noir et en vert épi10, à partir de 1 299 ?. Rendant hommage aux voitures emblématiques de Porsche, le PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR est disponible en Agate Grey11, au prix de 2 699 ?.

Disponible en blanc et noir nuit12, le HONOR MagicBook Pro 16 sera disponible à partir du deuxième trimestre. Offrant deux superbes coloris, Space Grey et Cyan Lake13, la tablette HONOR Pad 9 sera au prix de 349 ?.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la boutique HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com.

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. Il se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. En mettant sans cesse l'accent sur la R&D, l'entreprise s'engage à développer une technologie qui permet aux individus du monde entier d'aller au-delà, en leur donnant la liberté de réaliser leurs objectifs et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et wearables de haute qualité adaptés à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de HONOR à www.hihonor.com ou envoyer un e-mail à [email protected].

1 Données de HONOR labs.

2 Avec un design à angles arrondis sur l'écran, la longueur diagonale de l'écran extérieur est de 6,8 pouces lorsqu'elle est mesurée sur la base d'un rectangle standard (la zone d'affichage réelle est légèrement plus petite).

3 Qualcomm et Snapdragon sont des marques déposées ou des marques de commerce de Qualcomm Incorporated. Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

4 Valeur typique. La capacité nominale de la batterie non amovible est de 5 600 mAh.

5 Données de HONOR labs.

6 La puissance de charge réelle peut varier en fonction de différents scénarios. Veuillez-vous référer aux situations réelles.

7 Données de HONOR labs.

8 Avec un design à angles arrondis sur l'écran, la longueur diagonale de l'écran est de 12,1 pouces lorsqu'elle est mesurée sur la base d'un rectangle standard (la zone d'affichage réelle est légèrement plus petite). L'écran HONOR FullView fait généralement référence aux écrans d'ordinateur portable HONOR avec une lunette étroite et un rapport écran-corps élevé. Veuillez vous référer au produit réel.

9 Le taux de rafraîchissement de l'écran peut varier selon l'application. L'écran prend en charge un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le taux de rafraîchissement peut varier en fonction de l'interface de l'application et de l'écran du jeu.

10 La disponibilité des couleurs varie selon les régions.

11 La disponibilité des couleurs varie selon les régions.

12 La disponibilité des couleurs varie selon les régions.

13 La disponibilité des couleurs varie selon les régions.

27 février 2024 à 16:44

27 février 2024 à 16:44