Fidelity Investments Canada procédera à la migration de 12 FNB vers Cboe Canada





TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a annoncé son intention de changer le lieu d'inscription des fonds négociés en bourse (FNB) suivants de la Bourse de Toronto (TSX) à Cboe Canada Inc. (Cboe Canada) :

FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité (FCCL)

FNB Fidelity Momentum Canada (FCCM)

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme (FCSB)

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus (FCGB/FCGB.U)

FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité (FCIG/FCIG.U)

FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité (FCIL)

FNB Fidelity Momentum international (FCIM)

FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique (FCCB)

FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité - Devises neutres (FCLH)

FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité (FCUL/FCUL.U)

FNB Fidelity Momentum Amérique - Devises neutres (FCMH)

FNB Fidelity Momentum Amérique (FCMO/FCMO.U)

Fidelity a reçu l'approbation conditionnelle de Cboe Canada pour inscrire les parts de ces FNB en bourse.

Fidelity s'attend à ce que les FNB ci-haut soient volontairement radiés de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le mercredi 27 mars 2024, et inscrits à Cboe Canada le jeudi 28 mars 2024. Suite à ce changement, les parts des FNB ne seront négociées que sur Cboe Canada. L'approbation des porteurs de parts n'est pas nécessaire. Les conditions énoncées à l'alinéa 720b) du Guide à l'intention des sociétés de la TSX ont été remplies, à savoir qu'il existe, à la date de radiation proposée, un autre marché acceptable auquel les titres seront inscrits.

Les activités de Fidelity dans le segment des FNB continuent de croître, l'actif géré se chiffrant à 5,1 milliards de dollars (au 15 février 2024), alors que la société poursuit l'expansion de sa gamme de produits novateurs sur le marché pour offrir du choix aux investisseurs et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.



La gamme de FNB de Fidelity comprend les FNB Simplifié ainsi que des FNB à gestion active, des FNB d'actions, des FNB à revenu fixe, des FNB équilibrés ou multiactifs, des FNB d'actifs numériques et des FNB alternatifs liquides.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

En tant que société privée, Fidelity déploie ses ressources de classe mondiale et ses employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 226 milliards de dollars pour nos clients (au 16 février 2024), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de stratégies non traditionnelles et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance ainsi que les plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

