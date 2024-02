Le Kia EV9 sélectionné parmi les trois finalistes mondiaux dans deux catégories des Prix de la voiture de l'année 2024





Le Kia EV9 a été choisi comme l'un des trois finalistes mondiaux pour les titres de Voiture internationale de l'année et de Véhicule électrique international

Un jury de plus de 100 journalistes automobiles réputés ont ainsi reconnu l'attrait du VUS phare et entièrement électrique de Kia

Les gagnants des prix des voitures internationales seront couronnés le 27 mars 2024 lors du Salon international de l'auto de New York

SÉOUL, South Korea et GENÈVE, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Le Kia EV9 2024 a été sélectionné parmi les trois finalistes mondiaux dans deux catégories des Prix de la voiture de l'année 2024. L'EV9 entièrement électrique se place ainsi en lice pour remporter les titres de Voiture internationale de l'année et de Véhicule électrique international.

Depuis 2003, les Prix des voitures internationales sont renommés dans le monde entier comme la récompense de l'excellence et la célébration des réussites exceptionnelles du secteur automobile. Cette année, le Kia EV9 a été reconnu par un jury composé de plus de 100 journalistes automobiles réputés dans le monde.

Nommé parmi les trois finalistes mondiaux dans les catégories de la Voiture internationale de l'année et du Véhicule électrique international, le Kia EV9 2024 est le premier VUS à trois rangées entièrement électriques de Kia. Arborant un design moderne et audacieux, ce VUS luxueux inclut de nombreuses technologies électriques de pointe, offre une polyvalence exceptionnelle et un espace généreux à tous ses occupants.

Une double victoire de l'EV9 cette année marquerait à nouveau une réussite de taille pour Kia qui a déjà remporté des prix de Voiture internationale de l'année pour le Kia Telluride en 2020 et le Kia EV6 GT en 2023.

Les gagnants des prix seront annoncés en direct lors de la cérémonie de remise des Prix des voitures de l'année qui aura lieu le 27 mars 2024 au Salon international de l'auto 2024 de New York.

Qui est Kia Corporation

Kia (www.kia.com) est un constructeur international de véhicules visant à créer des solutions de mobilité durable pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde. Fondée en 1944, Kia offre à ses clients des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. La société emploie plus de 52 000 personnes dans plus de 190 marchés du monde, et possède des usines de fabrication dans six pays. Elle vend actuellement environ trois millions de véhicules par année. Kia mène actuellement la popularisation des véhicules électrifiés et à batteries électriques et crée un nombre sans cesse croissant de services de mobilité, encourageant des millions de personnes de par le monde à découvrir de nouvelles façons de se déplacer. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à inspirer ses clients par le biais de ses produits et de ses services.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter le Centre médiatique international de Kia à www.kianewscenter.com

SOURCE Kia Canada Inc.

27 février 2024 à 15:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :