ng-voice présente sa solution IMS à grande échelle pour les télécoms

BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- ng-voice, fournisseur de solutions vocales et d'intelligence artificielle, annonce sa participation au Mobile World Congress 2024 (MWC), le plus grand événement mondial de l'industrie mobile, qui se tient à Barcelone du 26 au 28 février. Lors du salon de cette année, ng-voice présentera ses dernières solutions innovantes permettant aux opérateurs de réduire radicalement leurs coûts de production vocale, d'optimiser leurs opérations grâce au soutien de l'IA et de lancer de nouvelles applications innovantes génératrices de revenus en plus de l'IMS.

ng-voice permet aux opérateurs de télécommunications de :

réduire les coûts de production vocale : réalisation d'économies significatives grâce à ces solutions ;

réalisation d'économies significatives grâce à ces solutions ; optimiser les opérations grâce à l'IA : mise à profit de l'IA pour une gestion du réseau et des prestations de services efficaces ;

mise à profit de l'IA pour une gestion du réseau et des prestations de services efficaces ; lancer des applications génératrices de revenus : développement et déploiement de nouveaux services vocaux pour générer des flux de revenus supplémentaires.

Présentation de la solution IMS à grande échelle :

David Bachmann, PDG de ng-voice, a déclaré : « ng-voice offre une solution IMS native du cloud qui s'aligne parfaitement sur les besoins des opérateurs de télécommunications de toute taille : un IMS entièrement virtualisé et conteneurisé qui permet l'évolutivité, la réduction des coûts et qui est facile à utiliser. »

Cette solution pionnière est le premier IMS 100 % conteneurisé et basé sur Kubernetes du secteur pour VoLTE/VoNR. Sa plateforme révolutionnaire offre une évolutivité transparente, une flexibilité de l'infrastructure et une efficacité automatisée à un prix attractif.

La solution IMS à grande échelle permet d'assurer l'avenir de leurs réseaux, donne la priorité à la rentabilité et à la facilité de déploiement tout en fournissant la suite complète des fonctionnalités IMS. Elle est idéale pour les opérateurs qui souhaitent assurer l'avenir de leurs réseaux 4G/5G tout en donnant la priorité à la rentabilité et à la facilité de déploiement.

La solution est indépendante de l'architecture et fonctionne de manière fluide sur n'importe quelle infrastructure, qu'il s'agisse de bare metal ou de cloud public.

Avantages pour les opérateurs :

réduction du coût total de possession (TCO) : jusqu'à 80 % d'économies par rapport aux solutions traditionnelles ;

jusqu'à 80 % d'économies par rapport aux solutions traditionnelles ; adaptation à l'infrastructure : déploiement polyvalent dans divers environnements ;

déploiement polyvalent dans divers environnements ; automatisation des opérations : déploiement et exploitation rapides et efficaces de nouveaux services.

Avantages d'un IMS conteneurisé :

réduction de l'empreinte des ressources : diminution des dépenses d'infrastructure et d'exploitation ;

diminution des dépenses d'infrastructure et d'exploitation ; approche neutre envers les fournisseurs : pas de dépendance à l'égard d'un fournisseur, ce qui permet un déploiement sur n'importe quelle infrastructure ;

pas de dépendance à l'égard d'un fournisseur, ce qui permet un déploiement sur n'importe quelle infrastructure ; mise à l'échelle dynamique : adaptation des ressources en fonction de l'évolution de la demande de trafic ;

adaptation des ressources en fonction de l'évolution de la demande de trafic ; gestion automatisée du cycle de vie : opérations simplifiées comprenant le déploiement, la mise à l'échelle et l'autorégénération automatisés.

