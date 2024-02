Promotion présaison du 1er au 15 avril - L'abonnement 2024 de BIXI offert à 3$ de moins que l'an dernier





MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Alors que son service a été prolongé cet hiver pour la toute première fois de son histoire dans le cadre d'un projet pilote, BIXI annonce, à l'aube du redéploiement de l'ensemble de son réseau, l'abonnement saisonnier 2024 à un prix inférieur à celui de l'an dernier. Les adeptes et nouveaux membres pourront se le procurer du 1er au 15 avril prochain au coût de 96 $, ce qui constitue un rabais de 3$ par rapport au tarif de l'an dernier. La promotion présaison est offerte dans un contexte où BIXI doit majorer l'ensemble de sa tarification pour 2024.

L'achalandage de BIXI connait une croissance soutenue année après année avec plus de 576 000 utilisateurs en 2023, en hausse de 31 % par rapport à 2022, qui était déjà une année record avec une croissance de 55% d'utilisateurs par rapport à 2021. La popularité de BIXI est telle que plus de 11,7 millions de déplacements ont été effectués l'an dernier par les usagers, avec plusieurs pointes supérieures de plus de 70 000 déplacements par jour. Le réseau BIXI comptera au total plus de 11 000 vélos cette saison, dont 2 620 vélos à assistance électrique, répartis dans 934 stations à Montréal, ainsi que dans sept villes du Québec où le service est également offert (Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville et Terrebonne).

La tarification de BIXI sera majorée à partir du 1er mars 2024 afin de garantir le service apprécié des citoyens, maintenir l'entretien des équipements, continuer à augmenter l'offre de vélos réguliers et à assistance électrique, voir à l'installation du réseau grandissant et au raccordement au réseau électrique. BIXI doit également réaliser des mises à niveau matérielles et technologiques tout en continuant à déployer son réseau pour satisfaire à la demande soutenue et croissante pour ses services.

À titre d'exemple, l'ajout de nouvelles stations et vélos électriques est prévu sur le territoire montréalais au printemps, dans une volonté de favoriser une mesure efficace pour diminuer la congestion routière et contribuer à une mobilité durable dans un contexte de changements climatiques. BIXI doit de plus participer aux opérations entourant le renouvellement graduel de sa flotte, dont certains équipements ont maintenant 15 ans d'usages, cela tout en devant composer avec la concurrence commerciale pour l'acquisition d'équipements, de vélos, subir les hausses inflationnistes, les augmentations des coûts de la main-d'oeuvre et de l'accroissement de son personnel, ainsi que la mise à niveau de ses systèmes d'exploitation.

BIXI est confrontée, comme toute organisation en forte croissance, à des coûts importants associés à son développement tout en maintenant la qualité de ses installations, de ses vélos et de son service. C'est un enjeu encore plus sensible avec le déploiement du réseau électrique, qui permet à plus d'usagers d'opter pour un transport actif et durable sur de plus longues distances, même pour aller au travail et aux études.

Cet avantage marqué d'un réseau collectif de transport actif respectueux du développement durable explique en partie l'engouement des adeptes, mais aussi les ajustements de l'organisation qui s'autofinance à 87 %.

Projet pilote à l'année

S'inscrivant dans une volonté d'offrir à la population une nouvelle option de transport durable et abordable à l'année, le projet-pilote BIXI à l'année est toujours disponible dans une zone de 100km2. Les usagers peuvent continuer d'utiliser l'aller-simple ou leur abonnement mensuel pour leurs déplacements. L'ajustement de la tarification 2024 entrera en vigueur pour ces usagers le 1e mars. Il est possible d'acheter ou d'annuler un abonnement BIXI en tout temps sur l'Espace BIXI.

Saison régulière permettant l'utilisation du service du 15 avril au 15 novembre

ABONNÉS ET AVANTAGES

La vente des abonnements saisonniers de BIXI débutera le 1er avril. Après la promotion présaison, l'abonnement saisonnier sera offert à 107 $, comparativement à 99 $ en 2023. L'abonnement mensuel passe à 22 $, comparativement à 20 $ en 2023. Les 45 premières minutes d'utilisation à vélo régulier sont incluses pour chaque déplacement pour un abonné, puis un tarif à 17 ¢ la minute s'ajoute par la suite (11 ¢ en 2023). Le tarif de 17¢ la minute s'applique dès l'initiation de la location pour le vélo à assistance électrique (13 ¢ en 2023).

ALLER-SIMPLE

Pour les usagers occasionnels utilisant l'aller-simple, le tarif d'initiation est de 1,35 $, comparativement à 1,25 $ en 2023. L'utilisation d'un vélo régulier passe de 15 à 20 ¢ la minute et de 30 à 35 ¢ pour le vélo électrique.

Pour plus d'information : bixi.com

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville et Terrebonne. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes flottes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

27 février 2024 à 14:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :