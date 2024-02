solutions by stc signe un accord Open RAN avec Mavenir en vue de lancer le premier réseau Open RAN commercial en Arabie saoudite





solutions by stc, le principal facilitateur de la transformation numérique en Arabie saoudite et dans la région, annonce un accord Open RAN avec Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau cloud-native qui construit l'avenir des réseaux, dans le but de lancer le premier réseau Open RAN commercial en Arabie saoudite. L'annonce est un encouragement pour la mission stratégique de stc Group, consistant à fournir des technologies émergentes aux clients des services mobiles dans le Royaume, soutenant ainsi la stratégie de transformation numérique Vision 2030.

Le service devrait entrer en exploitation commerciale avec son réseau Open RAN de nouvelle génération en 2024. Cette décision fait suite au déploiement initial fructueux d'un réseau d'accès NSA 4G et 5G multicouches sur la plateforme Open RAN pour stc, fourni en partenariat avec solutions by stc et Mavenir.

Le réseau radio 4G et 5G multicouches nouvellement lancé utilisera des unités radio distantes (RRU, Remote Radio Units) 4G et la technologie des unités d'antennes actives (AAU, Active Antenna Units) Massive MIMO (mMIMO) 5G de Mavenir ; il mettra par ailleurs à profit la Mavenir Webscale Platform (MWP) cloud-native avec logiciel d'unités centralisées (CU, Centralized Units) et d'unités distribuées (DU, Distributed Units) entièrement conteneurisé. La solution fonctionnera sur une plateforme matérielle commerciale de série x86, qui constitue la meilleure technologie de sa catégorie pour les systèmes radio à interface ouverte. Mavenir et son partenaire solutions by stc basé en Arabie saoudite fourniront une solution de déploiement cloud-native, qui utilise une combinaison complète de services professionnels spécialisés ainsi que du matériel et des logiciels de pointe, et s'intègre parfaitement dans le réseau radio de stc.

Yousef Almarshad, directeur commercial de solutions by stc, a déclaré : « Les innovations de Mavenir en matière de technologie Open RAN, conjointement à l'expérience inégalée de stc sur le marché de l'Arabie saoudite, procurent une base solide pour ce déploiement Open RAN novateur, délivrant une performance de nouvelle génération et des services révolutionnaires à la précieuse clientèle de stc à travers le Royaume ? allant au-delà des débits de données pour viser un réseau durable, sûr et rentable alimenté par l'Open RAN de Mavenir. »

BG Kumar, président de la division Réseaux d'accès, plateformes et intégration numérique chez Mavenir, a ajouté : « Mavenir est absolument ravi de s'être vu accorder l'occasion d'effectuer le premier déploiement Open RAN commercial en Arabie saoudite en collaboration avec solutions by stc. Mavenir est convaincu que le réseau Open RAN de stc en Arabie saoudite agira comme un catalyseur pour accélérer davantage les parcours de transformation numérique des opérateurs à travers tout le Moyen-Orient, ouvrant la voie à une vague d'innovation axée sur le client en mesure de tirer pleinement parti du potentiel unique généré par l'architecture et les normes ouvertes. »

À propos de stc Group :

stc Group est un facilitateur de la transformation numérique dans la région, proposant des solutions avancées et accompagnant le processus de dématérialisation. Le groupe offre des infrastructures de téléphonie fixe, des services de téléphonie mobile et de données, ainsi que des services à large bande et d'informatique en nuage. www.stc.com.sa

À propos de solutions by stc :

solutions by stc représente la force motrice de la transformation numérique dans le Royaume d'Arabie saoudite et dans la région, c'est aussi le premier fournisseur de solutions informatiques en Arabie saoudite.

solutions vise à autonomiser les secteurs public et privé en répondant aux exigences de l'ère du numérique et en adoptant ses dernières tendances. La société s'efforce également de fournir à ses clients un portefeuille diversifié de services et de produits pour soutenir leurs activités quotidiennes, les services de communications et informatiques de base fournis par la société étant conçus pour permettre la gestion et le développement des activités.

solutions by stc a commencé ses activités il y a plus de 25 ans et a fourni ses services à près de 24 000 clients dans 35 villes en Arabie saoudite et dans la région. L'expérience de la société couvre plusieurs secteurs clés, dont la banque, les soins de santé, l'enseignement, le pétrole et le gaz, l'immobilier et les télécommunications. La société compte environ 1 700 employés, dont plus de 1 000 disposent de certifications dans des domaines technologiques fondamentaux. www.solutions.com.sa

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux aujourd'hui avec des solutions cloud natives, basées sur l'IA, qui sont écologiques de par leur conception, permettant aux opérateurs de profiter des avantages de la 5G et d'obtenir des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l'Open RAN et acteur disruptif reconnu dans le secteur, Mavenir propose des solutions primées qui permettent une automatisation et une monétisation sur les réseaux de téléphonie mobile dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communications dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.mavenir.com

Venez rencontrer Mavenir au Mobile World Congress 2024, qui se tient à Barcelone du 26 au 29 février 2024

Pour découvrir nos dernières innovations, les annonces du MWC et en savoir plus sur la façon dont Mavenir offre le futur des réseaux dès aujourd'hui, rencontrez notre équipe dans le Hall 2 (Stand 2H60).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 février 2024 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :