Mois de la prévention de la fraude - L'Autorité offre au public un webinaire sur les nouveaux types de fraude

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, qui débutera dans quelques jours, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») mettra l'accent sur les meilleurs réflexes à adopter pour contrer les stratagèmes de fraude qui se sont développés de manière soutenue au cours des dernières années.

L'Autorité offrira ainsi au grand public un webinaire animé par ses experts des enquêtes, qui présenteront notamment des types de fraude ayant recours aux nouvelles technologies, dont l'hypertrucage et la fraude liée à l'identité.

« Il peut être difficile pour les consommateurs de demeurer à l'affût et de bien se prémunir contre les stratagèmes de fraude, qui évoluent et se raffinent à vive allure avec les avancements technologiques », souligne Éric Jacob, surintendant de l'assistance à la clientèle et de l'encadrement de la distribution par intérim de l'Autorité. « Parmi les outils disponibles, le webinaire que nous offrons les informera sur les derniers développements en la matière et les renseignera sur les meilleurs réflexes et pratiques à adopter afin de diminuer le plus possible les risques de se faire flouer. »

Reconnaître les fraudes qui évoluent

La fraude se présentait auparavant principalement sous forme d'arnaques dans les petites annonces ou d'appels de télémarketing, de vente pyramidale présentée par des membres de l'entourage, etc. Aujourd'hui, elle ne connaît aucune frontière, elle est conçue et nourrie par des systèmes puissants qui accélèrent sa force de frappe et l'agilité de son exécution. L'Autorité, qui souhaite aiguiser les réflexes de vigilance de la population à cet égard, tiendra son webinaire grand public le jeudi 21 mars, à 11 h. Animée par des experts de l'Autorité, la rencontre touchera diverses questions :

Comment reconnaître les signes de fraude?

Quels sont les plus récents types de fraude?

Comment éviter la fraude et obtenir de l'assistance?

Quel est le rôle des enquêtes à l'Autorité?

Que faire si l'on est victime d'une fraude?

Des ressources accessibles

Consultez le site Web de l'Autorité pour en savoir plus sur les différents types de fraude.

Consultez le Registre de l'Autorité pour vérifier si l'entreprise ou la personne avec qui vous faites affaire a le droit d'exercer de telles activités, et pour avoir ses coordonnées officielles.

Soyez au fait de la démarche à suivre si vous croyez être victime ou avoir été victime d'une fraude.

Si vous avez des questions, contactez les agents de notre centre d'information, qui pourront vous renseigner et, en cas de besoin, pourront recueillir vos dénonciations à l'égard d'un individu ou d'une entreprise dont les activités apparaissent suspectes ou frauduleuses.

