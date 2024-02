Enquête : quitter la Chine est un choix peu populaire parmi les PDG européens





BRUXELLES, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Alors que deux tiers des PDG européens prévoient de changer leurs chaînes d'approvisionnement au cours des deux à cinq prochaines années, moins de deux pour cent d'entre eux envisagent de quitter la Chine, selon un nouveau rapport du Conference Board. L'appétit pour le découplage de la Chine est moins populaire parmi les PDG européens que parmi leurs homologues de toutes les autres régions étudiées.

Les PDG qui cherchent à modifier leur chaîne d'approvisionnement visent plutôt à diversifier les fournisseurs dans les pays amis et à utiliser la technologie/l'intelligence artificielle pour améliorer le suivi des performances. Près de la moitié (45 %) des PDG qui procèdent à des changements citent la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la réduction du risque de perturbation comme les deux principaux facteurs de motivation. L'écologisation des chaînes d'approvisionnement est la troisième raison la plus importante, citée par 34 % des PDG européens ? un nombre beaucoup plus élevé que dans les autres régions.

Le rapport du Conference Board intitulé Leading for Tomorrow: Europe Edition , s'appuie sur les données de la publication annuelle C-Suite Outlook de l'organisation, qui reflète les opinions de plus de 1 200 cadres, dont plus de 630 PDG. Les participants ont évalué les principales menaces et opportunités commerciales en 2024. Les répondants étaient issus principalement de quatre régions : les États-Unis, l'Amérique latine, le Japon et l'Europe.

« Malgré les inquiétudes importantes concernant l'augmentation des tensions géopolitiques, les chefs d'entreprise européens sont très réticents à quitter la Chine », a déclaré Sara Murray, directrice générale du Conference Board International. « En même temps, ils sont plus intéressés que leurs homologues d'autres régions à réorienter les chaînes d'approvisionnement vers des pays plus accueillants. Cette double contrainte reflète la position concurrentielle relativement faible de l'Europe à l'heure actuelle. D'après nos discussions avec les PDG, la Chine reste une opportunité de marché incontournable pour les entreprises européennes, et de nombreux cadres supérieurs s'attachent à protéger leurs activités en Chine contre les bouleversements mondiaux. Après des décennies d'investissement en Chine et de renforcement de leur position sur le marché, la plupart d'entre eux ne sont pas disposés à quitter l'écosystème industriel chinois. »

Voici les points saillants du rapport :

RÉCESSION ET EMPRUNT

Dans un contexte de perspectives de croissance modérées en 2024, les chefs d'entreprise craignent une récession.

PDG européens : Ils classent la récession au premier rang des préoccupations externes pour leur entreprise en 2024.

Ils classent la récession au premier rang des préoccupations externes pour leur entreprise en 2024. PDG mondiaux : La récession est également la principale préoccupation externe des cadres à l'échelle mondiale.

Les craintes d'une crise financière mondiale sont plus fortes en Europe qu'ailleurs :

PDG européens : Ils classent le risque d'une crise financière mondiale parmi les cinq premières préoccupations (n° 5).

Ils classent le risque d'une crise financière mondiale parmi les cinq premières préoccupations (n° 5). PDG mondiaux : En revanche, les PDG ailleurs dans le monde classent le risque d'une crise financière mondiale au neuvième rang.

Le coût d'emprunt apparaît désormais parmi les principales préoccupations :

PDG européens : Les inquiétudes concernant le coût de l'emprunt sont passées de la 17e place en 2023 à la 4e place en 2024, alors que la hausse des taux d'intérêt pèse sur les décisions d'investissement et le climat des affaires.

Les inquiétudes concernant le coût de l'emprunt sont passées de la 17e place en 2023 à la 4e place en 2024, alors que la hausse des taux d'intérêt pèse sur les décisions d'investissement et le climat des affaires. PDG mondiaux : Cette inquiétude est également passée à la 4e place au niveau mondial.

INCERTITUDE GÉOPOLITIQUE

Les PDG européens s'inquiètent davantage de la géopolitique :

PDG européens : L'escalade des tensions en Ukraine et au Moyen-Orient est la deuxième préoccupation des PDG.

L'escalade des tensions en et au Moyen-Orient est la deuxième préoccupation des PDG. PDG mondiaux : En revanche, l'instabilité géopolitique se classe au 7e rang aux États-Unis et au 4e rang au Japon et en Amérique latine.

CAPITAL HUMAIN

Les PDG européens souhaitent maintenir et améliorer l'environnement de travail hybride :

PDG européens : Ils le classent au 4e rang des priorités en matière de capital humain pour 2024.

Ils le classent au 4e rang des priorités en matière de capital humain pour 2024. PDG mondiaux : En revanche, il est classé comme la priorité n°10 ailleurs dans le monde.

Le renforcement de la culture organisationnelle, l'attraction et la rétention des talents sont essentiels :

PDG européens : Ils classent la culture organisationnelle au premier rang des priorités en matière de capital humain, suivie de la rétention des talents au deuxième rang.

: Ils classent la culture organisationnelle au premier rang des priorités en matière de capital humain, suivie de la rétention des talents au deuxième rang. PDG mondiaux : Pour les PDG du monde entier, le développement des compétences est la première priorité, suivie par le renforcement de la culture organisationnelle.

« Les chefs d'entreprise européens se sentent manifestement plus préoccupés par l'impact des perturbations mondiales que leurs homologues d'autres pays. En même temps, il y a des points positifs dans les données : les chefs d'entreprise européens sont à l'avant-garde de la mise en oeuvre de l'IA, et espèrent fortement qu'elle entraînera d'importants gains de productivité que les dirigeants européens recherchent de toute urgence. Les PDG européens sont également plus positifs concernant la transition vers les énergies renouvelables qu'aux États-Unis. Dans l'ensemble, le tableau est mitigé pour l'économie européenne », a déclaré Dino Panitsas, économiste au Conference Board Europe.

À propos du Conference Board

Le Conference Board est un groupe de réflexion dirigé par ses membres qui fournit des informations fiables pour l'avenir. Fondé en 1916, il s'agit d'une entité non partisane et à but non lucratif bénéficiant du statut 501 (c) (3) d'exonération fiscale aux États-Unis. www.ConferenceBoard.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624268/The_Conference_Board_Logo.jpg

27 février 2024 à 11:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :