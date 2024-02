MWC 2024 : Auden s'engage vers des fréquences toujours plus élevées dans son parcours vers la 6G





Les nouvelles technologies d'antenne à ondes millimétriques de pointe étendent les capacités au-delà de la 5G aux FR2 et FR3

De nouveaux services et outils de test renforcent l'image de marque du leader de l'écosystème qui défend des réseaux ouverts, durables et interopérables

Auray Technology, filiale d'Auden, interviendra au sommet de l'alliance O-RAN au MWC

BARCELONE, Espagne et TAIPEI, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Au MWC 2024, Auden Group, un fournisseur de solutions d'antenne et de connectivité de premier plan, lance ses technologies d'antennes à ondes millimétriques (mmWave) les plus avancées en présentant de nouvelles solutions qui renforcent sa réputation en tant que défenseur de l'alliance Open RAN (O-RAN). Avec ces dernières initiatives, Auden rapproche les industries de la connectivité et des télécommunications du déploiement de la 6G tout en privilégiant l'ouverture, l'interopérabilité et la durabilité des réseaux à haut débit.

Pour découvrir les technologies d'antenne Beyond 5G de pointe, retrouvez Auden au stand #5J64 pendant le MWC 2024 ou contactez : [email protected]

Favoriser un écosystème de connectivité ouvert, sûr, interopérable et durable

En tant que contributeur clé de l'alliance O-RAN, la filiale d'Auden, Auray Technology (Auray OTIC et Security Lab), participera à la table ronde sur l'État de l'intégration et de la certification des systèmes O-RANpendant le MWC et partagera ses perspectives sur la façon dont les solutions certifiées O-RAN aident les opérateurs à sélectionner des technologies éprouvées et à minimiser les efforts d'intégration.

Informations sur la session : Mercredi 28 février, 11h20-11h55 ; inscription et renseignements supplémentaires ici.

Auray dévoile également plusieurs nouveaux outils et services de pointe pour les fabricants d'antennes et les fournisseurs de réseaux. Ceux-ci assurent la cohérence et la compétitivité des produits en évaluant la conformité aux normes O-RAN et l'efficacité énergétique :

Application xApp d'économie d'énergie : Application au sein d'un contrôleur RAN intelligent (RIC) en temps quasi réel qui permet à l'utilisateur de définir certains niveaux d'économie d'énergie

Testeur RIC : Évalue les RIC pour assurer l'interopérabilité et la conformité aux normes de l'alliance O-RAN

Test d'efficacité énergétique de l'unité radio (RU) O-RAN : Analyse comparative de l'efficacité énergétique d'une RU O-RAN dans des conditions de consommation d'énergie extrêmes

Pour les essais de sécurité et la conformité :

Système de sonde d'amplitude et de gradient magnétique (MAGPy) : Fournit des tests de sécurité pour les appareils qui émettent des champs EM de toute sorte, y compris les appareils grand public

Transmission d'énergie sans fil (TESF) du module DASY8/6 : Pour évaluer le risque de la TESF pour les consommateurs ; le seul test à certifier conformément au chapitre 8 de la SPD 63184 de la Commission électrotechnique internationale et permet des tests de conformité entièrement automatisés selon le KDB 680106 D01 de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) et les normes SPR-002 du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada .

Ouvrir la voie à 6G : Technologie d'antenne de pointe et terminaux utilisateurs LEO

Nouvelles capacités d'antenne

Auden présente plusieurs nouvelles solutions d'antenne dans un module (AIM) dans le cadre de démonstrations en direct au MWC 2024 :

AIM 39G proche de la bande V : Déjà utilisée par les principaux opérateurs de télécommunications, cette antenne mmWave 5G à très haute fréquence dans un module fonctionne à une fréquence de 39 GHz, proche de la bande V, qui sera une zone clé pour les satellites LEO à l'avenir. Capable de surpasser les normes du Third Generation Partnership Project (3GPP), elle offre une modulation 256-QAM et la plus grande largeur de bande passante dans la bande de fréquence la plus élevée des réseaux sans fil commerciaux 5G.

AIM 28G : Auden résout les problèmes actuels de perte de trajectoire de la gamme de fréquences 2 (FR2) et FR3 avec une antenne de 28 GHz équipée de la technologie de surface intelligente reconfigurable (RIS) pour améliorer la propagation mmWave et allonger les distances de signal.

Terminaux utilisateurs LEO

Les terminaux d'Auden destinés aux utilisateurs en orbite terrestre basse (LEO) seront également exposés. Ils seront nouvellement disponibles pour les clients cette année et leur taille sera réduite de moitié par rapport aux conceptions initiales. Avec une vitesse élevée, une faible latence et une installation simplifiée, ils permettent des communications par satellite de haute puissance, ce qui les rend parfaits pour les services d'urgence, l'industrie 4.0 et l'IoT, les applications militaires et de défense, les industries maritimes, la logistique et le transport.

Gamme complète de solutions d'antennes RF

AIM à haut débit qui offrent une infrastructure réseau optimisée, une latence réduite et une qualité de service améliorée : FR3 : 15G FR2 : 28G et 39G

Les convertisseurs de fréquence ascendants/descendants surpassent les normes du 3GPP pour la magnitude du vecteur d'erreur et permettent aux appareils existants d'accéder à des fréquences mmWave plus élevées : FR3 : 15G FR2 : 28G et 39G

RU O-RAN intérieures et extérieures

En outre, Auden propose des chambres OTA (Over-the-Air) pour les fabricants d'antennes afin de tester les capacités des produits 5G mmWave.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://www.auden.com.tw/en/about-us-en/

Restez à l'écoute des dernières nouvelles d'Auden sur les réseaux sociaux : https://www.linkedin.com/company/auden-techno-corp/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2347225/image001.jpg

27 février 2024 à 10:54

