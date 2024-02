Huawei fait progresser l'intelligence alors que les exploitants amorcent l'année un de la commercialisation de la 5.5G





BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /CNW/ - Au cours du salon MWC 2024 de Barcelone, Huawei a accueilli un certain nombre d'opérateurs mondiaux, de partenaires de l'industrie et de leaders d'opinion pour des discussions sur la future synergie réseau-infonuagique-intelligence à son exposition sur l'intelligence avancée. L'entreprise vise à promouvoir la transformation numérique intelligente dans toutes les industries, à bâtir un écosystème industriel prospère, à accélérer le cycle économique positif de la 5G et à se préparer à l'ère des 5.5G.

Le kiosque de Huawei dans le Hall 1 a été conçu pour imaginer à quoi ressemblerait un monde numérique intelligent avec une connectivité intelligente de tout ce qui compose la vie. L'infrastructure numérique du monde intelligent à venir sera profondément intégrée dans tous les aspects de nos vies, de notre industrie et de notre société. Ces nouveaux scénarios d'affaires pour les personnes, les foyers, les entreprises et les véhicules augmenteront les exigences en matière de capacité de réseau. Huawei a présenté une gamme complète de produits et solutions 5.5G, F5.5G et Net5.5G pour de multiples scénarios au salon MWC 2024 de Barcelone. L'entreprise s'est engagée à travailler avec des exploitants et des partenaires de l'industrie à l'échelle mondiale pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent et devenir un chef de file du monde intelligent de demain.

À la fin de 2023, plus de 300 réseaux commerciaux 5G avaient été lancés dans le monde, desservant plus de 1,6 milliard d'utilisateurs. Le développement de la 5G est maintenant bien avancé, le taux de croissance des utilisateurs de la 5G à l'échelle mondiale atteignant sept fois celui des utilisateurs de la 4G au cours de la même période. Les opérateurs utilisant les solutions Huawei se sont classés au premier rang en ce qui concerne l'expérience du réseau au cours des essais effectués en 2023 par une organisation bien connue dans des villes clés d'Allemagne, d'Autriche et des Pays-Bas. Huawei a également collaboré avec des exploitants et des partenaires de l'industrie de calibre mondial afin de trouver des solutions novatrices pour répondre aux exigences plus élevées des nouvelles applications et nouveaux scénarios 5.5G. Ensemble, ils ont fait la promotion de la vérification de la technologie 5.5G et du déploiement des réseaux, élargissant ainsi le marché naissant des 5.5G.

Huawei a déjà aidé les exploitants à lancer la vérification et la mise à l'essai de la 5.5G dans plus de 20 villes du monde. Le Moyen-Orient a dégagé un consensus sur le développement de la 5,5G, les six membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ayant effectué la vérification du taux de 5,5G à 10 Gb/s et l'incubation de nouveaux services comme RedCap et IdO passif.

Les trois principaux exploitants de la Chine continentale ont tous commencé le déploiement du réseau 5.5G dans les grandes villes, afin d'explorer les services pour les personnes, les objets, les véhicules, les industries et les foyers connectés. À Hong Kong, les exploitants ont également effectué des tests et une vérification des taux de 5,5 G 10 Gb/s dans la bande C et mmWave et ont commencé à fournir des services d'accès fixe sans fil (AFSF)de 5,5 G.

En Europe, les opérateurs finlandais ont terminé la vérification de la technologie 5.5G sur les réseaux commerciaux, atteignant un taux de pointe supérieur à 10 Gb/s, et vérifié la technologie passive IdO. En Allemagne, les exploitants utilisant la bande de 6 GHz ont également atteint un taux de pointe de 12 Gb/s en utilisant des techniques à porteuses multiples.

Huawei lancera également le premier modèle de fondation des télécommunications de l'industrie au salon MWC. Ce modèle de fondation offrira des applications intelligentes fondées sur les rôles et les scénarios afin de répondre à la demande de l'industrie en matière d'approvisionnement agile de services, d'assurance précise de l'expérience utilisateur et d'efficacité en matière d'exploitation et d'entretien dans tous les domaines. Ce modèle aidera également les opérateurs à habiliter leurs employés et à améliorer la satisfaction des utilisateurs afin de stimuler la productivité du réseau.

Le lancement commercial de la 5.5G est prévu en 2024, et Huawei a réaffirmé son engagement à travailler avec des exploitants du monde entier pour explorer l'évolution vers la 5.5G. L'entreprise vise à aider à bâtir des réseaux omniprésents qui sont efficaces, collaboratifs, écologiques, stables et intelligents afin que les exploitants puissent offrir une expérience de qualité supérieure. Une telle collaboration avec l'industrie fera passer la transformation numérique intelligente à des niveaux supérieurs et nous mènera plus rapidement à un monde intelligent.

L'entreprise de Huawei dévoilera de nouvelles solutions numériques intelligentes pour 10 industries et une série de produits phares sous le thème « Leading Infrastructure to Accelerate Industrial Intelligence » (amener l'infrastructure vers l'intelligence industrielle accélérée). L'entreprise est impatiente de se joindre à ses clients et à ses partenaires du monde entier pour explorer les innovations et les pratiques en matière de transformation numérique intelligente. Huawei s'engage à devenir le partenaire le plus fiable pour la transformation numérique intelligente dans toutes les industries.

L'entreprise d'appareils de Huawei présentera une gamme de produits phares haut de gamme, avant-gardistes et axés sur la technologie. Son kiosque est divisé en zones d'expériences basées sur des scénarios qui portent sur la mode, la création de la beauté et le conditionnement physique et la santé. Il sera question de la façon dont les solutions de Huawei insufflent dans la vie quotidienne de nouvelles technologies et enrichissent les expériences fondées sur des scénarios. Tout en continuant d'investir dans l'innovation technologique en 2024, l'équipe des appareils de Huawei s'engage à faire d'autres percées et à bâtir des modes de vie riches et personnalisés pour les consommateurs du monde entier.

Le salon MWC 2024 de Barcelone se tiendra du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses tout derniers produits et solutions au kiosque 1H50 dans le Hall 1 de Fira Gran Via.

Avec le lancement commercial de la 5.5G en 2024, Huawei collabore avec des exploitants et des partenaires du monde entier pour faire d'autres innovations passionnantes dans les réseaux, le nuage et l'intelligence. Ensemble, nous stimulerons les activités de la 5G et favoriserons un écosystème industriel prospère, créant ainsi une nouvelle ère de transformation numérique intelligente. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

