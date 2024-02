Des élèves du secondaire formés en RCR sauvent des vies partout au Canada





OTTAWA, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lorsque le père de Madeleine Caza, 15 ans, a subi un arrêt cardiaque soudain, sa rapidité d'esprit et son recours à la RCR ont contribué à lui sauver la vie. Madeleine a été formée dans le cadre du programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT, qui a permis à plus de 5 millions d'élèves d'être formés par leurs enseignants à ce jour.



« Pour célébrer le Mois du coeur, la Fondation Advanced Coronary Treatment (ACT) reconnaît les élèves et les enseignants qui ont acquis des connaissances et des compétences vitales grâce au programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT », a déclaré Sandra Clarke, directrice générale de la Fondation ACT.

Des données récentes du Rapport sur les arrêts cardiaques de Coeur+AVC, utilisant les statistiques du CanROC, révèlent une augmentation remarquable au cours des dernières décennies des taux de RCR pratiquée par un témoin allant de 42 % à 72 %. En revanche, les taux nationaux étaient autrefois aussi bas que 2 à 3 %. Le rapport indique également que les taux de survie ont doublé au cours des dernières décennies.

La Fondation ACT a mis en place le programme gratuit dans 1 800 écoles secondaires à travers le Canada avec le soutien de ses partenaires nationaux en santé, Amgen Canada et AstraZeneca Canada, ainsi que de partenaires provinciaux et communautaires,

« Depuis le lancement du programme de RCR au secondaire il y a plusieurs décennies, l'organisation donne aux élèves de tout le Canada les compétences essentielles pour sauver des vies et la confiance nécessaire pour réagir efficacement en cas d'urgence », déclare Michael Austin, MD, directeur médical national, Fondation ACT.

Comme Madeleine, les élèves partout au Canada sont prêts à agir et nombre d'entre eux sauvent des vies. Pour lire l'histoire de sauvetage inspirante de Madeleine et bien plus encore, cliquez ici.

« Nous sommes fiers d'être un partenaire de longue date de la Fondation ACT ? soutenant son objectif d'établir une formation en RCR et en défibrillateur ainsi qu'une formation en réponse aux surdoses d'opioïdes dans les écoles secondaires canadiennes, en fournissant aux jeunes des compétences essentielles pour sauver des vies et en les sensibilisant à l'importance de la santé cardiovasculaire », déclare Gena Restivo, vice-présidente, Affaires générales et développement durable, AstraZeneca Canada.

« Amgen est honorée de soutenir la Fondation ACT en tant que partenaire national de santé. Les histoires de sauvetage comme celle de Madeleine témoignent de la qualité du programme et de l'importance de veiller à ce que la communauté éducative soit dotée des connaissances et des compétences nécessaires pour y contribuer. Ensemble, nous continuerons de faire progresser l'excellence en matière de culture scientifique, d'inspirer la prochaine génération, d'aider les éducateurs à enseigner plus efficacement et d'améliorer l'accès aux ressources pour les enseignants, les élèves et la société dans son ensemble », déclare Ugur Gunaydin, vice-président et directeur général de Amgen Canada.

À propos de la Fondation ACT

La Fondation Advanced Coronary Treatment (ACT) est l'organisme de bienfaisance national qui met en place une formation gratuite en RCR et en DEA dans les écoles secondaires canadiennes et qui explique comment réagir en cas de surdose soupçonnée d'opioïdes, un nouvel aspect du programme. Le programme s'appuie sur le modèle de partenariat et de soutien communautaire primé d'ACT, dans le cadre duquel ACT trouve des partenaires locaux qui font don de mannequins et d'unités de formation DEA dont les écoles ont besoin pour mettre en oeuvre le programme. Les enseignants du secondaire sont formés pour enseigner les techniques de sauvetage à leurs élèves dans le cadre du programme régulier, touchant tous les jeunes avant l'obtention de leur diplôme. Les partenaires nationaux de santé d'ACT sont AstraZeneca Canada et Amgen Canada. Pour plus d'informations, visitez www.actfoundation.ca ou Twitter @fondationact. #ACT2Sauver

