Seismic étend son leadership en matière d'IA avec sa version Winter 2024 ; les nouvelles fonctionnalités se concentrent sur une collaboration plus fluide, une personnalisation améliorée et une meilleure productivité pour les commerciaux

Seismic, le leader mondial du sales enablement, a annoncé aujourd'hui une mise à jour majeure, Winter 2024 avec des avancées dans l'IA générative, Seismic for Meetings et l'utilisation des DSRs (Digital Sales Rooms ou salles de vente digitales). Dans un marché de plus en plus concurrentiel, être connecté avec les acheteurs de façon rapide, efficace et très personnalisée est cruciale pour le succès d'une équipe go-to-market. Les nouvelles améliorations apportées aux produits Seismic permettent aux commerciaux d'offrir une meilleure expérience client, du début d'une opportunité commerciale jusqu'à sa signature.

Seismic Aura Copilot se dote de nouvelles fonctions intelligentes

Aura copilot, l'assistant d'IA générative de Seismic, continue de se développer avec de nouvelles fonctionnalités dans les quatre domaines d'innovation de la roadmap de Seismic en matière d'IA : découvrir, créer, automatiser et conseiller. Avec l'aide de Page Authoring alimenté par l'IA, les équipes d'enablement peuvent créer des playbooks commerciaux très efficaces pour les lancements de produits, les simulations de vente et les secteurs d'activité en quelques minutes. La solution personnalise également le ton, traduit le contenu dans différentes langues et corrige les erreurs grammaticales pour s'assurer que les playbooks commerciaux sont adaptés au public cible. Cela permet non seulement d'économiser des heures de production, mais les vendeurs bénéficient également d'un contenu pertinent et de meilleure qualité.

Les vendeurs peuvent utiliser les capacités de recherche générative d'Aura copilot pour transformer la façon dont ils recherchent du contenu, des réponses ou encore des informations spécifiques. Cette nouvelle approche de recherche permet aux vendeurs d'interagir plus naturellement et d'obtenir des réponses instantanées dans une présentation personnalisée, et générer des résumés sur mesure à partir de sources vérifiées afin d'accélérer les cycles de vente et d'augmenter leur productivité. Par exemple, ils peuvent poser une question sur les caractéristiques d'un produit et recevoir une réponse personnalisée qui inclut des informations spécifiques à une personne ou à un secteur d'activité, ainsi que les fonctionnalités détaillées du produit.

Seismic LiveSocial qui permet aux équipes en contact avec des clients d'interagir avec les acheteurs de manière ciblée et proactive sur les réseaux sociaux, bénéficie également du support de l'IA. Les vendeurs peuvent utiliser de nouvelles capacités augmentées par l'IA pour créer des commentaires personnalisés et des sujets de discussion qui amplifient l'engagement des acheteurs sur les réseaux sociaux.

Les clients constatent déjà des résultats significatifs avec l'enablement et investissent pour bénéficier encore plus de ses avantages. La société fintech mondiale Revolut a constaté une augmentation de 78 % de l'efficacité des vendeurs après le déploiement de Seismic, ainsi qu'une augmentation de 28 % du chiffre d'affaires généré par vendeur.

"L'impact de Seismic a augmenté notre performance trimestrielle, et notre équipe continue de dépasser ces objectifs. Nous constatons des impacts considérables sur le chiffre d'affaires et nous savons que Seismic y joue un rôle important ", a déclaré Chris Prudente, Global Head des Sales Enablement chez Revolut. "Pour ce qui est de l'avenir, je suis très enthousiaste quant aux améliorations apportées récemment au produit en matière d'IA générative. Ce que cela peut apporter à nos vendeurs sur la plateforme et à mon équipe de sales enablement lors de la création de contenu va changer la donne."

Améliorer la préparation et le suivi des réunions avec Seismic for Meetings

Seismic for Meetings a déjà transformé la façon dont les vendeurs préparent, présentent et suivent les réunions - économisant d'innombrables heures chaque semaine, ce qui se traduit par des réunions plus percutantes et des taux de réussite commerciale plus élevés. Les nouvelles améliorations comprennent la possibilité de configurer et de prévisualiser le contenu de la réunion avant la tenue virtuelle de celle-ci en direct avec le client, ainsi que la possibilité de mettre en évidence de manière intelligente les discussions sur les prix et les aspects commerciaux dans le résumé de la réunion. Une fois la réunion terminée, les vendeurs peuvent ajouter l'enregistrement complet directement dans une DSR afin de conserver tout le contenu dans un seul espace collaboratif partagé avec le prospect, lui offrant ainsi une expérience fluide et mémorable.

Simplifier le go-to-market avec les Digital Sales Rooms

Désormais considéré comme un outil indispensable pour les vendeurs afin d'augmenter la taille des transactions et les taux de réussite, Seismic met à jour les DSR (Digital Sales Rooms) afin d'accroître la polyvalence des commerciaux et des spécialistes du marketing. Que ce soit pour le lancement d'un nouveau produit, l'invitation à un événement ou l'engagement auprès d'un prospect dans un nouveau secteur d'activité, les commerciaux disposent d'un moyen convivial, personnalisé, évolutif et collaboratif pour engager les acheteurs.

Exemple concret : le fournisseur de services professionnels OneSource Virtual a augmenté la taille moyenne de ses contrats de 29 % et réduit le temps de montée en compétence des nouveaux commerciaux de 47 % grâce aux DSR de Seismic et à d'autres produits de la suite Seismic Enablement Cloud :

"Nous sommes de grands utilisateurs de LiveSend et des DSRs, et nous apprécions l'engouement que nous suscitons autour des modèles de salles de vente numériques ", a déclaré Nicole Ward, directrice principale de Revenue Enablement, OneSource Virtual. "Nous avons récemment lancé Seismic Content pour tous les membres de notre équipe go-to-market, et cela a été très bénéfique pour notre organisation."

"Notre version Winter 2024 renforce nos capacités IA avec de nouveaux outils pour aider les entreprises à pratiquer l'enablement de manière plus intentionnelle et avec plus d'impact", a déclaré Krish Mantripragada, Chief Product Officer à Seismic. "L'année dernière, plus de la moitié de nos nouvelles fonctionnalités ont été générées par notre programme Voice of the Customer. Nous sommes fiers de poursuivre sur cette lancée avec un certain nombre de mises à jour dans cette version, et de voir que les clients améliorent déjà leur productivité et augmentent leur chiffre d'affaires."

27 février 2024 à 09:20

