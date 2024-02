NTT DATA et Schneider Electric s'associent pour soutenir l'innovation en matière d'IA à la périphérie





NTT DATA, un leader mondial des infrastructures et services des TI, et Schneider Electric, un pionnier de la transformation numérique pour la gestion de l'énergie et l'automatisation, ont dévoilé une innovation inédite qui permet aux entreprises de tirer parti de la puissance du calcul en périphérie (edge computing). Ce partenariat stratégique présente une solution unique intégrant de manière transparente le Edge, le réseau privé 5G, l'IdO (Internet des objets) et des centres de données modulaires, offrant une connectivité inégalée et prenant en charge les exigences computationnelles des applications d'IA générative déployées en périphérie.

L'offre conjointe combine le service Edge en tant que Service de NTT DATA, comprenant un Edge entièrement géré jusqu'au Cloud, des fonctionnalités privées 5G et IdO, avec EcoStruxure, de Schneider Electric, un centre de données modulaire fusionnant des solutions OT (technologies opérationnelles) avec les dernières technologies des TI. Cette combinaison puissante permet aux entreprises de maximiser l'efficacité énergétique et de répondre aux exigences des tâches intensives en calcul telles que la vision par ordinateur, la maintenance prédictive et d'autres applications d'inférence d'IA en périphérie.

« Nous avons écouté nos clients et nous savons que le traitement de vastes quantités de données générées par des appareils en périphérie est l'avenir de la transformation numérique. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer que nous avons la solution pour faire face à ces obstacles et sommes prêts à ouvrir la voie vers un monde numérique plus connecté et performant. Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que notre collaboration continue avec Schneider Electric signifie pour les secteurs industriels et les autres secteurs », a déclaré Shahid Ahmed, EVP New Ventures et Innovation chez NTT Ltd.

Les clients peuvent désormais implémenter une solution complète, y compris des centres de données périphériques adaptés à la transformation numérique dans des sites distants et des friches industrielles, où le calcul intensif exige des infrastructures critiques, telles que l'alimentation, le refroidissement, les racks et les systèmes de gestion spécialisés pour l'IdO et l'IA.

Les entreprises vont sur le marché pour répondre aux exigences communes des clients afin de satisfaire la demande croissante des organisations qui cherchent à bénéficier du calcul en périphérie pour soutenir l'automatisation et favoriser la prise de décisions basées sur les données. Selon le rapport Edge Advantage de NTT DATA, près de 70 % des entreprises accélèrent l'adoption de la périphérie pour résoudre des défis commerciaux majeurs.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, NTT DATA et Schneider Electric ont déclaré qu'ils livrent le premier déploiement activé en 5G privée d'un centre de données EcoStruxure à Marienpark de Berlin. Le site historique sera transformé en un parc d'innovation de premier plan, couvrant plus de 30 hectares, équivalant à 74 acres, et se focalisera sur la fourniture d'expériences améliorées en matière de connectivité et de calcul pour les utilisateurs du campus.

« Les écosystèmes d'innovation d'aujourd'hui à Marienpark dépendent de plus en plus d'infrastructures technologiques spécifiques. La puissance de calcul facile d'accès associée à une connectivité avancée est un problème clé. Nous avons besoin d'un environnement innovant avec une telle infrastructure pour satisfaire les futures demandes des utilisateurs de notre communauté », a déclaré Guido Schütte, directeur général de Marienpark Berlin.

NTT DATA et Schneider Electric ont initialement co-innové pour tester la puissance de la 5G privée dans l'usine intelligente de Lexington de Schneider Electric, la première des usines américaines de Schneider Electric à devenir un site de démonstration de l'usine intelligente exploitant la 5G privée, la connectivité IdO, l'analyse en périphérie et l'analyse prédictive pour améliorer l'efficacité énergétique et faire progresser les objectifs de développement durable.

« Après avoir exploité l'expertise de NTT DATA en matière de connectivité privée 5G, puis maximisé les synergies avec notre architecture EcoStruxure dans nos installations, il est temps de faire évoluer notre collaboration et de proposer une solution complète aux clients du secteur industriel », a déclaré Rob McKernan, président du segment Cloud & Service Provider chez Schneider Electric. « Ensemble, nous voulons aider les clients mondiaux à adopter des appareils connectés, des solutions industrielles spécialisées et l'infrastructure informatique en périphérie avec des centres de données modulaires pour obtenir des informations précieuses, notamment dans le contexte des exigences émergentes de l'IdO et de l'IA. »

Cette collaboration permet de relever les défis posés par les applications de l'industrie 4.0, en garantissant une connectivité transparente, une bande passante élevée et des connexions sécurisées à faible latence par le biais des centres de données Edge.

« L'industrie 4.0 repose sur une intelligence actionnable basée sur les données, livrée en temps réel, que ce soit dans une usine, un parc industriel, un aéroport ou un campus de bureaux », a déclaré Camille Mendler, analyste en chef des services d'entreprise chez Omdia. « Les données enrichies par l'IA représentent déjà un tiers du trafic réseau des entreprises, mais elles domineront les interactions numériques d'ici 2030. Pour profiter des données de l'IA, les entreprises devront investir dans des ressources numériques en périphérie, et dans l'infrastructure technologique qui la sous-tend, dès maintenant. »

Innovations exposées au Mobile World Congress

NTT DATA et Schneider Electric présenteront leur partenariat de co-innovation et démontreront la façon dont l'Edge et la 5G privée transforment les industries le 26 février entre 13h00 et 14h00 sur le stand de NTT DATA dans le Hall 4 - Stand 4A20.

À propos de NTT Ltd.

Filiale du fournisseur de services IT évalué à 30 milliards de dollars NTT DATA, NTT Ltd. est une société de services et d'infrastructures IT de premier plan au service de 65 % des entreprises du classement Fortune Global 500 et de plus de 75 % de celles du classement Fortune Global 100. Nous jetons les bases d'un écosystème de mise en réseau « de la périphérie vers le cloud » pour les organisations, nous minimisons la complexité de leurs charges de travail dans les environnements multicloud et nous innovons à la périphérie de leurs environnements IT, là où convergent les réseaux, le cloud et les applications. Nous proposons des infrastructures sur mesure et garantissons la mise en oeuvre de meilleures pratiques cohérentes en matière de conception et d'opérations dans tous nos centres de données sécurisés, évolutifs et personnalisables. Dans la perspective d'un avenir défini par les logiciels, nous soutenons les organisations grâce à nos services d'infrastructure sur plateforme. Nous rendons possible un avenir connecté.

Rendez-vous sur services.global.ntt

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de nous doter tous des moyens pour tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en vue d'assurer le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela Life Is On Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en performance. Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous défendons des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, et sommes passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l'inclusion et de l'autonomie. www.se.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 février 2024 à 07:15

