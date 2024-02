La CAA lance un nouveau guide pour aider les voyageurs aériens lors de perturbations de vol





OTTAWA, ON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des automobilistes (CAA) a lancé aujourd'hui un guide sur les règles entourant les perturbations de vol. Facile à utiliser, il aidera les voyageurs aériens à y voir plus clair lorsqu'ils font face à des problèmes à l'aéroport, tels qu'un vol retardé, une annulation, des bagages perdus ou un refus d'embarquement.

« Partir en voyage, ce n'est pas toujours simple, et les règles qui protègent les voyageurs aériens sont compliquées. La CAA a donc pris les devants pour offrir aux Canadiennes et aux Canadiens les informations dont ils ont besoin en cas de pépin », a annoncé Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA.

Depuis plusieurs années maintenant, le Canada dispose de règles fédérales régissant les droits des passagers aériens, mais ces règles sont compliquées et totalisent plus de 60 pages de contenu. Rédigé dans un langage simple, le Guide d'assistance CAA pour les voyageurs aériens répond, en cinq clics ou moins, à diverses questions concernant les perturbations de vol les plus courantes. Les voyageurs qui consultent notre guide en sauront plus sur ce que leur compagnie aérienne leur doit ou pas.

« La CAA gère l'une des plus grandes agences de voyages d'agrément du Canada. Elle milite vigoureusement en faveur du renforcement de la protection des passagers et fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il simplifie les règles et les rende plus faciles à utiliser », ajoute Ian Jack. « D'ici là, notre nouvel outil pourra aider les voyageurs aériens à mieux s'y retrouver lorsque surviennent des problèmes. »

Selon un récent sondage de la CAA, 61 % des Canadiens et Canadiennes disent avoir vécu, ou connaître quelqu'un qui a vécu, une perturbation de vol au cours des deux dernières années.

Toujours dans l'optique de défendre les voyageurs aériens, la CAA exhorte aussi le gouvernement à respecter son engagement de publier des statistiques sur des thèmes tels que la ponctualité des vols ou les bagages perdus, pour que les Canadiens puissent juger par eux-mêmes du rendement des compagnies aériennes. Plus de 80 % de la population est d'accord sur ce point et souhaite une plus grande transparence grâce à la publication de statistiques par le gouvernement fédéral et les compagnies aériennes.

On peut trouver le Guide d'assistance CAA pour les voyageurs aériens à l'adresse caa.ca/aideauxvoyageursaeriens. Il est utile de le consulter dès qu'on vit un pépin à l'aéroport; il permet de savoir comment les règles s'appliquent à la situation particulière vécue.

Le sondage CAA susmentionné a été mené du 20 au 30 octobre 2023 auprès de 2 503 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 2 %.

À propos de l'Association canadienne des automobilistes (CAA)

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de 7 millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurance, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à coeur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs. La CAA a été nommée parmi les marques les plus fiables au Canada pour une septième année consécutive par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria.

