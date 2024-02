Vantage Data Centers nomme deux nouveaux présidents régionaux pour soutenir la croissance du marché dans le contexte d'une demande croissante en matière de cloud et d'IA





Vantage Data Centers, un important fournisseur mondial de campus de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd'hui les nominations de Dana Adams et David Howson, qui occuperont les postes de président régional respectivement pour l'Amérique du Nord et l'EMEA. La société a également annoncé qu'Antoine Boniface, qui a été président de l'EMEA au cours des quatre dernières années, assumera un nouveau rôle en tant que directeur commercial de la région. Ces nominations interviennent alors que l'entreprise entame l'année 2024 positionnée pour une nouvelle année de croissance notable et d'expansion à l'échelle mondiale.

Adams rejoint l'équipe de direction de Vantage en tant que présidente de l'Amérique du Nord, apportant près de 18 ans d'expérience dans le secteur des centres de données à l'entreprise. Basée à Denver, elle supervisera la croissance de la région, y compris le développement du marché, les ventes, la construction et les opérations, sous la responsabilité de Jeff Tench, vice-président exécutif pour l'Amérique du Nord et l'APAC. Adams occupait précédemment le poste de directrice des opérations chez AirTrunk, un fournisseur de centres de données hyperscale desservant la région Asie-Pacifique. Plus tôt dans sa carrière, elle a occupé des postes de direction chez Iron Mountain et Digital Realty.

Howson rejoint Vantage en tant que président de l'EMEA pour diriger la croissance de l'entreprise, supervisant le développement du marché, les ventes, la construction et les opérations dans la région. Vétéran chevronné avec plus de 30 ans d'expérience internationale dans l'infrastructure Internet, Howson a récemment occupé le poste de directeur des opérations chez Congruex, un fournisseur national de services de réseau numérique de bout en bout. Auparavant, il a été PDG de Six Degrees Group et a occupé plusieurs postes de direction chez Zayo Group LLC et Level 3 Communications. Howson est basé à Londres et relève de Sureel Choksi, président-directeur général.

En outre, M. Boniface, qui occupait précédemment le poste de président de la région EMEA, a été nommé premier directeur commercial de la société pour la région EMEA. Dans ses nouvelles fonctions, M. Boniface supervisera la sélection des sites, l'information commerciale, les ventes et l'ingénierie des ventes, et pilotera la stratégie commerciale de Vantage afin de se développer auprès des clients de la région.

« Les ajouts de Dana et David arrivent à un moment charnière pour Vantage alors que nous continuons à développer notre équipe de direction pour suivre le rythme de la croissance exponentielle de nos clients, tirée par les services infonuagiques et d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale », a déclaré Mme Choksi. « Je suis ravi d'accueillir Dana et David, compte tenu de la richesse de l'expérience et du leadership qu'ils apportent à nos deux plus grandes régions. »

« De plus, nous sommes ravis qu'Antoine devienne notre premier directeur commercial dans la région de l'EMEA. Antoine a joué un rôle clé dans notre succès dans la région, et ce nouveau rôle fait appel à ses forces et sa passion pour servir nos clients. David, Antoine et l'équipe de direction de la région EMEA s'associeront pour mener notre prochaine étape de croissance. »

Ces nominations interviennent trois mois seulement après que l'entreprise a nommé Raymond Tong comme président de l'APAC.

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.vantage-dc.com.

