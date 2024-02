Tecnotree signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec Umniah, pionnier de la transformation BSS optimisée par Sensa AIML





Tecnotree, leader mondial des plateformes et services numériques pour l'IA, la 5G et les technologies natives cloud, annonce avoir conclu un nouvel accord de plusieurs millions de dollars avec Umniah, un fournisseur de premier plan d'une gamme de solutions télécoms dans la région MENA avec trois millions d'abonnés. Avec ce projet, Tecnotree vise à fournir à l'opérateur l'engagement client BSS optimisé par l'IA. L'accord, qui vise la mise en oeuvre d'une pile BSS complète avec la plateforme Tecnotree Sensa Intelligence, opérationnalise l'IA dans l'ensemble des workflows commerciaux et constitue le second contrat remporté par Tecnotree en termes de cas d'utilisation d'expérience client optimisée par AIML.

Avec ce projet, Umniah vise à mettre à niveau son système CRM actuel avec une nouvelle implémentation CX ciblant les améliorations dans NPS, la réduction du taux d'attrition et l'augmentation de l'ARPU. Dans le cadre de l'accord, Tecnotree déploiera des applications BSS optimisées par Sensa AI, rationalisant le cycle de vie du développement de l'IA et accélérant la valorisation des produits.

Les applications comprendront un ensemble dynamique de catalogues de produits, d'autotraitement numérique et de gestion des clients, de gestion des commandes axée sur le catalogue, de génération de la demande par le biais de campagnes omnicanales et d'intégration configurable avec les principaux réseaux sociaux, la gestion des pistes et des goulots, la gestion des effectifs d'entreprise avec l'orchestration des processus métier, la veille commerciale et les capacités d'analyse, la gestion des demandes de services aux entreprises et aux consommateurs, la gestion des partenaires, le portail d'autotraitement E-Shop (place de marché) et B2B. La solution fournira à l'opérateur une solution unifiée avec une intelligence intégrée pour la transformation dans toutes les applications, permettant ainsi des capacités de vente croisée et de vente valorisée B2B2X.

Faisal Qamhiyah, CEO d'Umniah, déclare : « Le lancement de la plateforme d'expérience client (CX) avancée marque une étape charnière dans notre transformation pour révolutionner les interactions avec les clients et répondre à leurs attentes à l'ère numérique. Cela démontre notre dévouement à comprendre nos clients, à s'engager à leur côté et à les tenir informés de l'écosystème numérique en pleine évolution. Avec des attentes sans précédent de la part des clients pour des expériences fluides et personnalisées, cette plateforme vise à surpasser ces exigences en fournissant une perspective approfondie des interactions avec les clients. »

Qamhiyah ajoute : « Umniah envisage un avenir dans lequel ses entreprises clientes excellent dans la compréhension et la satisfaction des besoins dynamiques de leurs clients, les menant ainsi vers une croissance durable et la réussite à l'ère numérique. »

Commentant ce nouvel accord, Padma Ravichander, CEO de Tecnotree Corporation, déclare : « Nous sommes très heureux de nous lancer dans ce nouveau chapitre avec Umniah, alors que nous les aidons à redéfinir des expériences numériques inégalées à l'aide de notre ensemble Digital BSS et Sensa AIML, pour sa transformation commerciale. Notre pile BSS numérique intégrée aux capacités Tecnotree Sensa AIML permettra au client d'améliorer la souplesse commerciale et de réagir plus rapidement à la dynamique du marché tout en humanisant les expériences et en autonomisant le parcours client grâce à l'hyperpersonnalisation Sensa. »

« La transformation leur permettra également d'optimiser les coûts opérationnels, tout en améliorant sensiblement la capacité de monétisation des revenus grâce à nos connaissances et recommandations basées sur l'IA/ML. Cette collaboration marque une étape importante pour Tecnotree dans le domaine de l'intelligence artificielle, renforçant notre engagement à améliorer les services numériques qui créent une différenciation commerciale et aident nos clients à offrir des expériences client inégalées. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur dans le domaine des systèmes BSS prêts pour la 5G, avec des fonctionnalités IA/ML et une extensibilité multicloud. Tecnotree est à l'avant-garde de la certification Open API Conformance du TM Forum, avec 59 API ouvertes certifiées, dont neuf API ouvertes du monde réel, ce qui est le résultat de notre engagement à offrir l'excellence et à fournir sans relâche des expériences et services différenciés aux CSP et aux DSP. Notre ensemble de services numériques BSS flexibles et open source comprend la gamme complète (de la commande à l'encaissement) des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et autres industries des services numériques qui créent des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree propose une place numérique multiexpérience fintech et B2B2X à sa base d'abonnés par le biais de sa plateforme Tecnotree Moments, afin d'autonomiser les communautés connectées dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, des services par contournement (OTT) et autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est coté au Helsinki Nasdaq (TEM1V).

À propos d'Umniah

Depuis son lancement en 2005, Umniah, filiale de Beyon Group, a été reconnu comme l'un des fournisseurs télécoms à plus forte croissance et les plus fiables sur les marchés les plus compétitifs de la région, offrant une grande variété de solutions mobiles, Internet et d'entreprise transformatrices de haute qualité. L'entreprise primée promeut l'innovation, la transformation numérique et l'avancement technologique, offrant à ses trois millions d'abonnés la fiabilité et la connectivité grâce à une gamme inclusive de produits et de solutions qui répondent aux besoins des particuliers et des entreprises. La société dispose également d'une stratégie de durabilité globale et efficace qui décrit ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise ainsi que son engagement à apporter des changements positifs dans la vie des particuliers et de la société.

27 février 2024 à 03:25

