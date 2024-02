1NCE ajoute High Data IoT





1NCE, société proposant une plateforme logicielle pour les produits connectés, a lancé aujourd'hui l'IoT à haut débit pour ses clients, pour un prix global sans frais ni engagements cachés. L'annonce a été faite lors de la présentation de l'entreprise au Mobile World Congress à Barcelone.

1NCE a perturbé l'industrie de la connectivité IoT depuis 2018. Aujourd'hui, plus de 18 000 clients dans le monde utilisent les logiciels et les services de connectivité de 1NCE. Sa licence à vie a été parfaitement adaptée aux cas d'utilisation à faible volume de données tels que les compteurs intelligents, l'éclairage public et le suivi des actifs.

Aujourd'hui, avec l'introduction de la transmission de données à haut débit, la plateforme 1NCE permet de gérer encore plus de cas d'utilisation. Pour 5 USD par Go, les clients peuvent connecter leurs produits high data - tels que la vidéo de surveillance et le contrôle industriel - partout dans le monde avec des vitesses allant jusqu'à 25 Mb/s. Le prix global unique peut être réservé comme une fonctionnalité pour les clients sur la plateforme 1NCE.

Kenny Hawk, directeur général de Mojio : "1NCE a rendu si facile la configuration de la connectivité IoT pour la plateforme mondiale de télématique vidéo de Mojio. L'ajout de données élevées à leur plateforme déjà impressionnante nous ouvre une nouvelle dimension pour innover et améliorer la valeur de nos données afin de rendre les conducteurs plus sûrs, de gagner du temps et d'économiser de l'argent."

Ivo Rook, directeur de l'exploitation chez 1NCE : "L'année dernière, nos clients ont connu une croissance stupéfiante de 42 %, surpassant leurs concurrents en déployant davantage de produits dans de nombreux pays avec 1NCE. L'ouverture de notre plateforme aux données volumineuses était la prochaine étape logique pour soutenir leur expansion."

Pas d'engagement de volume. Pas de pénalités de dépassement. Pas de frais cachés. Disponible dans plus de 165 pays. C'est la méthode 1NCE.

Les nouveaux clients peuvent commencer à utiliser 1NCE dans la boutique en ligne, avec une assistance disponible en 25 langues.

À propos de 1NCE

1NCE est une société qui propose une plateforme logicielle pour les produits connectés qui offre un IoT à l'épreuve du temps et sans tracas dans 168 pays et régions. La plateforme logicielle permet aux clients de collecter facilement, en toute sécurité et de manière fiable les données des appareils et de les transformer en informations exploitables. Cela permet d'accélérer la mise sur le marché des projets de collecte de données de plusieurs mois, d'augmenter la durée de vie des appareils de plusieurs années et de gérer efficacement les capteurs depuis leur déploiement initial jusqu'à la fin du cycle de vie du produit. Plus de 18 000 clients et 60 entreprises du Fortune 500 ont fait confiance à 1NCE pour plus de 22 millions de produits connectés. Pour en savoir plus, consultez le site www.1NCE.com et suivez-le sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

27 février 2024 à 02:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :