Epson fait don de 125 imprimantes EcoTank supplémentaires à la Fondation Usain Bolt en Jamaïque





Un don cumulé de 350 imprimantes pour soutenir les écoles primaires

HEMEL HEMPSTEAD, England, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Epson a offert 125 imprimantes à réservoir EcoTank supplémentaires à la Fondation Usain Bolt, portant le nombre total d'imprimantes offertes à 350. La Fondation Usain Bolt est active dans les domaines de l'éducation et du développement culturel en Jamaïque.

Les imprimantes seront distribuées aux écoles pour soutenir l'enseignement primaire et serviront à imprimer des fiches scolaires et d'autres supports pédagogiques, auxquels bon nombre d'enfants n'avaient pas accès auparavant.

L'une des premières écoles de Jamaïque à recevoir ses nouvelles imprimantes EcoTank a été l'école primaire de New Providence à Kingston, où elles ont été remises en main propre par Usain Bolt. Usain Bolt, ambassadeur d'Epson depuis trois ans, a présenté les imprimantes à la directrice de l'école, Nicole Thomson, qui a déclaré : « Nous sommes très heureux de recevoir ces imprimantes d'Epson et de la Fondation Usain Bolt. Elles sont très importantes pour nos écoles et vont nous permettre d'imprimer plus de matériel pédagogique pour tous les enfants. »

Il est important de reconnaître le pouvoir de l'imprimé et le rôle éducatif que les documents imprimés peuvent jouer dans le développement des enfants. Les apprenants visuels constituent plus de 65 % de la population mondiale 1de sorte que les méthodes d'enseignement traditionnelles telles que les cours oraux ne sont pas toujours aussi efficaces qu'auparavant.

Usain Bolt a déclaré : « Je veux atteindre le plus d'enfants possible par le biais de ma Fondation et aider les moins fortunés, afin qu'ils puissent continuer à apprendre de la meilleure façon possible, alors une fois de plus, je suis très reconnaissant envers Epson pour ce merveilleux don. »

Epson partage l'ambition d'Usain Bolt de veiller à ce que les enfants du monde entier reçoivent la meilleure éducation possible et de contribuer à créer des environnements d'apprentissage équitables et de haute qualité pour tous.

Maria Eagling, directrice marketing d'Epson Europe, explique : « Epson est un leader mondial du marché des technologies de l'éducation, et l'un des éléments clés de notre stratégie consiste à enrichir l'éducation. C'est grâce à des partenariats comme celui que nous avons avec la Fondation Usain Bolt que nous pouvons mettre en oeuvre cette vision. »

1 Centre national d'information sur la biotechnologie, Classification des apprenants visuels et non visuels à l'aide d'activités alpha et gamma électroencéphalographiques.

27 février 2024 à 02:00

