Zeki Research publie un rapport sur l'état des talents en IA pour 2024

L'analyse montre que les meilleurs talents en IA sont très mobiles, que les efforts de recrutement des petites entreprises dépassent ceux des grandes entreprises technologies, que le secteur de la santé devance tous les autres e en matière d'acquisition de talents en IA, et plus encore

LONDRES, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Zeki Research, une plateforme de veille sur les talents basée au Royaume-Uni qui fournit des renseignements concrets sur les meilleurs talents en sciences et en ingénierie, a publié un rapport intitulé Rapport d'horizon de Zeki : L'état des talents en IA 2024 aujourd'hui .

Le rapport rend hommage aux meilleurs scientifiques et ingénieurs en IA qui construisent la technologie la plus transformatrice de notre génération. L'analyse de Zeki montre également quels pays sont devenus des importateurs ou des exportateurs des meilleurs talents en IA.

Les informations de Zeki sont purement fondées sur les données, s'appuyant sur un ensemble de données soigneusement sélectionnées, qui combine une technologie et des données uniques pour fournir des informations sur 140 000 des meilleurs scientifiques et ingénieurs en IA dans le monde, possédant tous des compétences et une expertise avancées, et dont la plupart sont au début de leur carrière.

Chaque chapitre de ce rapport de 177 pages comprend des informations exploitables sur les talents et une visualisation approfondie des données. Voici quelques-unes des principales conclusions de l'analyse :

Le marché des meilleurs talents en IA se diversifie et s'approfondit. Les grandes entreprises recrutent cinq fois plus d'excellents scientifiques et ingénieurs en IA que les GAFAM (Google, Apple, Facebook [Meta], Amazon et Microsoft). De nouveaux champions nationaux de l'IA émergent en dehors des États-Unis.

Le secteur de la santé, en particulier en Europe , a attiré vingt fois plus de talents en IA au cours des dix dernières années. Le marché mondial s'éloigne également de la domination américaine. Des champions nationaux émergent dans certaines grandes économies et ancrent les talents dans leurs pays.

Les caractéristiques des meilleurs talents en IA qui décident de déménager à l'étranger ou de rester plus près de chez eux. Il existe des tendances uniformes au niveau mondial qui se dessinent dès le début de la carrière des meilleurs talents en IA .

À propos de l'auteur

Co-fondateur et directeur général de Zeki, Tom Hurd a été responsable de l'analyse des renseignements au Royaume-Uni avant de diriger le département britannique de la sécurité intérieure. Il a également été responsable de la mise en place du Joint Biosecurity Centre au Royaume-Uni, une organisation axée sur les données qui a rassemblé des experts en science des données et en santé publique pour repérer les épidémies de COVID-19 plus tôt et avec plus de précision.

À propos de Zeki Research

Fondée en 2021 par Tom Hurd and Margaux Bergen , Zekiest une plateforme de veille sur les talents. Nous fournissons aux gouvernements, aux entreprises et aux fondations des informations exploitables sur la façon dont les meilleurs talents se déplacent dans le monde, ce qui les motive, les lieux où les trouver et comment les retenir. Zeki trouve des talents prometteurs que personne d'autre ne peut trouver. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thezeki.com .

27 février 2024 à 01:00

