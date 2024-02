Au salon MWC 2024, Lenovo dévoile des produits et des solutions révolutionnaires conçus pour alimenter l'IA pour tous





Aujourd'hui, au Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC) 2024, Lenovo a dévoilé son dernier portefeuille d'appareils, de logiciels et de solutions d'infrastructure spécialement basés sur l'IA, et a présenté ainsi que deux nouveaux concepts d'appareils qui remettent en question les formes traditionnelles de PC et de smartphone. La société a également révélé l'avenir de l'IA hybride, qui alimentera les offres multi-appareils, logicielles et de services, pour davantage de personnalisation, de collaboration et d'efficacité.

« La gamme d'appareils, d'infrastructures, de solutions et de services compatibles avec l'IA, prêts pour l'IA et optimisés par l'IA que Lenovo présente au MWC donne une vue d'ensemble élargie de notre vision de l'IA pour tous », a déclaré Yuanqing Yang, PDG de Lenovo. « La technologie d'IA de Lenovo est bénéfique pour les organisations de toutes tailles, favorisant une transformation intelligente dans tous les secteurs, tout en renforçant notre engagement en matière de développement durable. »

Redéfinir les limites avec un prototype futuriste

Lenovo a présenté son tout dernier prototype révolutionnaire, le concept d'ordinateur portable ThinkBook à affichage transparent de Lenovo, qui révolutionne l'expérience d'interaction et de création grâce à son incroyable écran transparent Micro-LED de 17,3 pouces. Avec un écran sans bordure, son clavier transparent et son pavé tactile qui donne l'impression de flotter, l'ordinateur dégage naturellement un sentiment de simplicité high-tech, élevant l'expérience globale de l'utilisateur.

La virtuosité de cet ordinateur portable réside dans son intégration intelligente du virtuel et du réel. Grâce à la puissance du contenu généré par l'intelligence artificielle (Artificial Intelligence Generated Content, AIGC), l'écran transparent ouvre de nouvelles voies en matière de collaboration et d'efficacité au travail, en permettant l'interaction avec des objets physiques et la superposition des informations numériques pour créer un contenu unique généré par l'utilisateur. Sa transparence lui permet de s'intégrer naturellement dans son environnement. Les utilisateurs peuvent passer en toute fluidité du clavier à la planche à dessin grâce au stylet, et atteindre ainsi de nouveaux niveaux d'efficacité créative. L'IA, combinée aux écrans transparents, ouvrira de nouvelles voies d'interaction avec les données et les applications, permettant de développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux facteurs de forme. Ce prototype offre une perspective futuriste des PC à l'IA, combinant environnements numériques et physiques pour améliorer les expériences des utilisateurs d'une manière jamais imaginée jusqu'ici.

Poursuivant sur la lancée de l'évènement Tech World 2023, Lenovo et Motorola ont également présenté un concept d'écran de smartphone adaptatif qui peut être plié et mis sous différentes formes selon les besoins de l'utilisateur, et qui s'appuie sur les innovations de Lenovo en matière d'affichage et de mécanique des appareils pliables et des prototypes enroulables. Lenovo et Motorola mettent en avant de nouveaux concepts d'IA générative qui amélioreront la personnalisation des appareils, afin d'offrir aux utilisateurs une expérience unique.

Une nouvelle génération de PC à l'IA pour les entreprises

La dernière génération d'ordinateurs portables professionnels de Lenovo comprend le ThinkPad T14 i Gen 5 , le ThinkPad T14s Gen 5, le ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 et le ThinkBook 14 2-en-1 Gen 4. Tous équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra, avec Intel vPro® sur certains modèles, et de Windows 11, ils offrent un écosystème optimal de solutions matérielles et logicielles d'intelligence artificielle pour procurer des niveaux de sécurité, d'efficacité énergétique et d'expérience immersive jamais atteints. Avec une sélection toujours plus large d'applications logicielles bénéficiant de l'accélération de l'IA, les utilisateurs profitent de nouvelles compétences améliorées dans de nombreux champs de convivialité et de productivité.

La révolution des PC à l'IA est arrivée, et Lenovo s'est engagée à transformer ses PC et ses appareils intelligents pour proposer des solutions d'IA personnalisées. Ces nouveaux ordinateurs portables de Lenovo sont parmi les premiers à le faire. Ils offrent aux utilisateurs les expériences PC personnalisées les plus complètes à ce jour, contribuant à rationaliser les flux de travail et à stimuler la productivité. Qu'il s'agisse de collaborer avec des collègues, de rencontrer des clients, d'analyser des données ou de créer du contenu, ces nouveaux ordinateurs portables ThinkPad et ThinkBook peuvent accélérer les flux de travail grâce aux outils logiciels alimentés par l'IA dont les utilisateurs ont besoin, favorisant une créativité et une efficacité maximales.

Smart Connect ? Une simplification homogène grâce à un écosystème unifié

Ensemble, Lenovo et Motorola ont lancé Smart Connect, une solution logicielle qui unifie les écosystèmes numériques pour créer une expérience multi-appareils transparente. Smart Connect déverrouille les synergies entre différents appareils pour maximiser la productivité, partageant les capacités des appareils et la gestion des données, et prouvant que le tout est supérieur à la somme des parties qui le composent. Avec Smart Connect, les utilisateurs peuvent alterner les tâches entre un PC, un téléphone et une tablette, tout en maintenant un flux ininterrompu, profiter d'un partage de fichiers sécurisé et facile, accéder à des applications mobiles sur un PC, et même gérer les notifications téléphoniques en toute simplicité.

Qu'il s'agisse de travailler, de créer et de jouer sur un PC, de communiquer et de consommer du contenu sur un smartphone, ou d'emporter tous ses fichiers en déplacement sur une tablette, le passage d'un appareil à l'autre et le partage de contenu d'un écosystème à l'autre est désormais possible d'un simple glissement de doigt. Avec Smart Connect, les utilisateurs peuvent regarder un film sur une tablette et l'envoyer d'un simple glissement vers leur PC pour le reprendre, écouter un podcast sur un smartphone et le terminer sur un ordinateur portable à la maison, travailler sur un document sur un ordinateur portable puis le modifier sur leur smartphone, et même commencer une présentation sur un PC de bureau, et la rendre plus portable en la glissant sur une tablette. Les utilisateurs peuvent également agrandir facilement tout ce qui est affiché sur leur téléphone sur un écran plus grand, par exemple en déplaçant facilement les jeux, les films, les émissions et les applications de leur téléphone vers un téléviseur afin d'avoir plus d'espace pour travailler et jouer.

Développer à grande échelle les applications d'IA à la périphérie

La société a annoncé la nouvelle génération de solutions intégrées de périphérie basées sur l'IA destinées aux opérateurs de télécommunications, qui aident les entreprises à exploiter de vastes masses de données en périphérie pour de nouvelles applications d'IA à grande échelle, tout en réduisant la consommation d'énergie. Ces innovations, qui font partie du portefeuille complet de solutions hybrides d'IA développé par Lenovo allant de la poche au nuage, ont été conçues dans l'optique de simplifier le chemin vers la transformation intelligente pour tous les secteurs. Elles suscitent de nouvelles collaborations avec des leaders de l'industrie, comme Telefonica, libérant la puissance de l'IA partout où des données sont créées et permettant leur transmission en temps réel aux entreprises se trouvant aux confins de la périphérie.

Tandis que l'industrie des télécommunications poursuit son évolution spectaculaire pour permettre le déploiement de la 5G et concrétiser un avenir alimenté par l'IA, les innovations dans les réseaux informatiques, l'infrastructure cloud et l'informatique en périphérie sont essentielles pour connecter l'économie numérique d'aujourd'hui. L'informatique en périphérie permet aux entreprises d'analyser les données en temps réel et d'obtenir plus rapidement des informations exploitables, pour des opérations et des services plus efficaces.

Pour prendre en charge l'énorme quantité d'informatique qui se déplace vers la périphérie, une gamme puissante de nouvelles solutions intégrées de périphérie basées sur l'IA destinées aux opérateurs de télécommunications développées est présentée au MWC de Barcelone, en collaboration avec l'écosystème des partenaires de l'entreprise.

Notre engagement envers le développement durable : permettre aux clients de se concentrer sur la réduction des déchets informatiques dans l'environnement et sur la réparabilité

Lenovo est en train de lancer de nouvelles solutions qui aideront les clients à prolonger le cycle de vie de leurs appareils grâce à des options informatiques plus durables et plus économiques. Grâce au label « Lenovo Certified Refurbished » (Certifié remis à neuf par Lenovo), les entreprises peuvent déployer des PC remis à neuf qui répondent à leurs différents besoins en informatique, tout en réduisant l'empreinte carbone de leur parc informatique. Seuls Lenovo et ses partenaires accrédités proposeront la certification Lenovo, garantissant des appareils de qualité supérieure sur lesquels les entreprises peuvent compter.

La remise à neuf, la réutilisation et le recyclage sont des concepts clés de l'économie circulaire, un système de ressources et de consommation qui contribue à réduire les déchets. Lenovo s'est engagée à mettre en oeuvre des pratiques circulaires à chaque étape du cycle de vie des TI et, en tant que premier fabricant mondial de PC, est particulièrement bien placée pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable et à recevoir les avantages de la circularité en toute confiance. Grâce à la communauté Lenovo 360 Circle, les partenaires de distribution sont également associés à des actions collaboratives qui visent à obtenir des résultats circulaires pour les clients et à construire un avenir plus durable. Avec la solution TruScale, de Lenovo, les clients peuvent déployer des services sur la base d'un abonnement « pay-as-you-go » (paiement à l'utilisation), ce qui leur permet de n'utiliser que ce dont ils ont besoin et de limiter le gaspillage. Apprenez-en davantage sur les solutions de développement durable de Lenovo.

Lenovo a par ailleurs choisi d'étendre sa relation avec iFixit, donnant aux responsables informatiques la possibilité de réparer rapidement les appareils, et donc de minimiser les temps d'arrêt et de prolonger la durée de vie du matériel. Sur les conseils de l'équipe Solutions d'iFixit, les ThinkPad T14 Gen 5 et T16 Gen 3 ont été conçus pour être plus faciles à réparer, non seulement en étendant le nombre de pièces remplaçables par le client (customer replaceable units, CRU) pour inclure la batterie avec un connecteur sans câble et une conception DIMM entièrement enfichée, en permettant le remplacement du SSD et du WWAN, ainsi qu'en ajoutant des indicateurs visuels qui facilitent les réparations. Avec l'aide de l'équipe iFixit, Lenovo a créé de nouveaux guides de réparation comprenant des vidéo explicatives pour toutes les CRU, et a facilité la commande de ces pièces. Cette initiative prolonge le cycle de vie des produits, réduit les déchets électroniques et permet aux entreprises et aux particuliers de réaliser des économies. Grâce à ces améliorations, les ThinkPad T14 Gen 5 et T16 Gen 3 ont obtenu un score provisoire de réparabilité iFixit de 9,3 sur 10.

Pour plus d'informations, visitez la page de Lenovo consacrée au salon MWC 2024 ou consultez les communiqués ci-dessous :

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards USD. Classée au 217e rang du classement Fortune Global 500, l'entreprise emploie 77?000 personnes à travers le monde, et sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Dans le cadre d'une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous (« Smarter Technology for All »), Lenovo a su tirer parti de son succès en tant que leader mondial des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs de croissance qui font avancer les « nouvelles technologies de l'information » (client, périphérie, cloud, réseau et intelligence), notamment les secteurs des serveurs, des espaces de stockage, de la téléphonie mobile, des logiciels, des solutions et des services. Cette transformation, associée à l'innovation révolutionnaire de Lenovo, contribue à bâtir un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent, pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur https://lenovo.com, et découvrez nos dernières actualités sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 février 2024 à 00:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :