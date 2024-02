Capcom annonce un Grand prix d'un million de dollars pour le Capcom Pro Tour 2024 !





Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) a annoncé aujourd'hui qu'il offrira un grand prix de 1 million USD (environ 150 millions de yens *1) pour le Capcom Pro Tour 2024, sa série de tournois de sports électroniques organisés dans le monde entier et présentant la légendaire série Street Fighter de la société.

Capcom organise le Capcom Pro Tour ainsi que le tournoi de championnat du monde Capcom Cup chaque année depuis 2014, mettant en scène des compétitions en direct dans plus de 40 pays tout en organisant des organisant des événements en ligne dans jusqu'à 129 pays à travers le monde. Par ailleurs, Capcom organise la Street Fighter League, basée sur des équipes de compétition, au Japon, aux États-Unis et en Europe.

Pour commémorer la sortie de Street Fighter 6, le dernier titre de la série, Capcom a offert sa plus importante cagnotte à ce jour, d'un montant de plus de 2 millions USD (environ 300 millions de yens *1), en dotation totale pour le Capcom Pro Tour 2023. Pour clore la saison, le tournoi de championnat Capcom Cup X a été organisé du 17 au 26 février et s'est terminé dans une vague d'enthousiasme, qui a vu UMA couronné gagnant après plusieurs batailles animées, attirant en tout plus de 190 000 spectateurs simultanés *2 sur son streaming en direct.

Pour le prochain Capcom Pro Tour 2024, Capcom a annoncé qu'il offrirait à nouveau un prix de 1 million USD (environ 150 millions de yens *1) au vainqueur du tournoi de championnat de la saison, la Capcom Cup XI. Capcom s'efforce de faire des sports électroniques une nouvelle forme de divertissement dans la société, estimant qu'ils pourraient potentiellement être la prochaine génération de sports, dans lesquels ? indépendamment de l'âge, du genre ou des différences physiques ? chacun peut concourir en ligne depuis n'importe où dans le monde.

Capcom s'est engagé à promouvoir le développement de l'industrie en mettant en place une structure visant à étendre l'écosystème des sports électroniques, de sorte que les fans comme les concurrents puissent profiter du frisson de la compétition.

*1 Taux de change au 22 février 2024

*2 Spectateurs simultanés combinés pour les chaînes YouTube et Twitch officielles lors du streaming de la CAPCOM CUP X, du Top 16 à la Grande Finale

[Détails du produit]

1. Titre Street Fighter 6 2. Genre Combat 3. Plateformes Système PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, PC 4. Date de sortie 2 juin 2023

À PROPOS DE Street Fighter

Le premier titre de la série Street Fighter a été lancé en tant que jeu d'arcade en 1987. Ce lancement a été suivi par le succès planétaire retentissant de Street Fighter II en 1991, qui a suscité un énorme engouement en raison de son système de combat novateur. Encore aujourd'hui, plus de 36 ans après les débuts de Street Fighter, la série jouit toujours d'une immense popularité à travers le monde, avec des ventes cumulées pour la série dépassant les 53 millions d'unités dans le monde entier. De plus, ces dernières années, la série a renforcé sa présence en tant que force motrice dans le genre de jeux de combat esports.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissement interactif pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom a des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo. Son siège social se trouve à Osaka, au Japon. Vous trouverez plus d'informations sur Capcom sur https://www.capcom.co.jp/ir/english/

