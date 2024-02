LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL AIDENT UNE FAMILLE DE PRINCE ALBERT À SE LOGER





PRINCE ALBERT, SK, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial ont versé 65 000 $ pour qu'une famille de Prince Albert ait un logement abordable.

L'annonce a été faite aujourd'hui au 1315, 6e av. Ouest, là où Habitat pour l'humanité bâtit une maison de plain-pied. Le logement de 1 104 pi2 comptera cinq chambres et un sous-sol aménagé et devrait être achevé d'ici l'été.

Le financement pour cette maison est le suivant :

65 000 $ en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 15 000 $ de la Ville de Prince Albert versés au moment de l'occupation.

Citations :

« Nous sommes déterminés à collaborer avec des partenaires dans tout le pays pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr. L'annonce d'aujourd'hui nous montre comment de solides partenariats peuvent aider à construire des logements abordables au pays. Je souhaite beaucoup de bonheur à cette famille qui s'apprête à entamer un nouveau chapitre excitant. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux, les collectivités locales et les organismes communautaires, comme Habitat pour l'humanité. De cette façon, il s'efforce de répondre aux besoins en matière de logement des collectivités de la province. Nous poursuivrons ce travail afin de mieux soutenir les personnes et les familles qui ont les plus grands besoins en matière de logement en Saskatchewan. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Cette maison mise en chantier à Prince Albert, ce n'est pas seulement une habitation qui prend forme, c'est aussi un rêve qui prend forme et devient réalité. Cet évènement symbolise notre engagement indéfectible à donner de l'espoir et à bâtir des logements et des collectivités. Il marque le début d'un cheminement vers un avenir meilleur pour les familles, alimenté par le soutien et la collaboration de notre collectivité. Je suis honorée de faire partie de ce prochain chapitre pour notre filiale. Nos actions collectives démontrent notre engagement à rendre le logement abordable accessible à tout le monde. » ? Kelsey Stewart, directrice générale intérimaire, Habitat pour l'humanité Saskatchewan

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.??

(SNL) du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.?? La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement.?

, notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement.?

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.???

En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan investiront 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.???

et de la ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale entre le et la investiront 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.??? Habitat pour l'humanité Saskatchewan est un organisme de logement local sans but lucratif. Il a pour objectif de faire que tout le monde ait un endroit sûr et convenable où vivre. Depuis 2009, Habitat pour l'humanité a achevé plus de 200 logements dans 14 collectivités de la Saskatchewan .

est un organisme de logement local sans but lucratif. Il a pour objectif de faire que tout le monde ait un endroit sûr et convenable où vivre. Depuis 2009, Habitat pour l'humanité a achevé plus de 200 logements dans 14 collectivités de la . Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité Saskatchewan , consultez le site habitatsaskatchewan.ca (en anglais seulement).

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

26 février 2024 à 17:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :