Début de l'exploitation commerciale du projet d'énergie solaire Spring Coulee d'Evolugen





GATINEAU, QC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Evolugen, la plateforme d'énergie renouvelable canadienne de Brookfield, est heureuse d'annoncer le début de l'exploitation commerciale du projet d'énergie solaire Spring Coulee (le projet), la première installation d'énergie solaire destinée aux réseaux publics en Alberta à être exploitée et gérée par Evolugen.

Le parc solaire de 42 MWcc, situé au nord-ouest de Cardston, en Alberta, devrait produire annuellement près de 70 GWh d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de l'alimentation d'environ 9 850 foyers albertains par année. Tablant sur la feuille de route d'expertise en développement d'Evolugen et résultant d'une collaboration avec nos partenaires, le projet, débuté en avril 2023, a été achevé selon le calendrier et le budget.

La Banque Scotia achètera l'électricité et les attributs environnementaux connexes du projet par l'intermédiaire d'un contrat d'achat d'électricité de 15 ans annoncée en février 2022 dans le cadre de son approche pour la décarbonation de ses activités et le soutien de ses clients dans la transition vers une économie faible en carbone.

PCL Solar, un entrepreneur très expérimenté et réputé dans le secteur de l'énergie renouvelable, a agi en tant qu'entrepreneur principal. PCL a géré avec expertise l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction du projet et a assuré la surveillance d'une main-d'oeuvre de 200 employés et entrepreneurs au plus fort de l'activité, dans le respect de l'engagement d'Evolugen à l'endroit de la santé et de la sécurité et de la livraison d'un projet de grande qualité.

« Nous sommes emballés de voir notre premier projet d'énergie solaire dans le sud de l'Alberta se concrétiser, a indiqué Josée Guibord, chef de la direction d'Evolugen. Le projet d'énergie solaire Spring Coulee démontre notre capacité à livrer des solutions d'énergie renouvelable de grande qualité qui sont bénéfiques pour nos parties prenantes, les communautés et l'environnement. Nous sommes également fiers que ces avantages incluent les communautés autochtones, puisqu'environ 15 % de la main-d'oeuvre pour la construction de Spring Coulee est autochtone. »

« Nous sommes heureux de célébrer la réussite du lancement du projet Spring Coulee d'Evolugen. Cette installation permet à la Banque Scotia d'atteindre son objectif selon lequel 100 % de son électricité provient de sources sans émission au Canada, a souligné Darren Da Silva, vice-président, Immobilier, à la Banque Scotia. Nous apprécions le partenariat axé sur la collaboration que nous avons conclu avec Evolugen et qui nous permet de répondre à notre demande d'électricité de sources renouvelables pour nos activités et de réduire notre empreinte en matière d'émissions. »

« Nous sommes fiers d'avoir réalisé ce projet d'énergie solaire en toute sécurité et selon le calendrier et le budget, a déclaré Andrew Moles, directeur régional chez PCL Solar. C'est toujours un plaisir de voir l'expertise et le dur labeur mis à contribution par notre équipe dans la réalisation d'un projet et d'assister à sa progression jusqu'à l'atteinte de la phase d'exploitation commerciale. »

Au terme de l'achèvement du projet d'énergie solaire Spring Coulee, Evolugen vise à poursuivre sa croissance quant à sa capacité de production au Canada grâce à une vaste réserve de projets d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'hydroélectricité et de stockage par batteries en développement à l'échelle du pays.

À propos de Brookfield

Brookfield Asset Management Inc. (NYSE : BAM) (TSX : BAM) est un gestionnaire d'actifs alternatif d'envergure mondiale de premier plan ayant des actifs sous gestion de plus de 850 milliards $. Brookfield investit les capitaux de ses clients à long terme en mettant l'accent sur les actifs réels et les entreprises de services essentiels qui forment les piliers de l'économie mondiale. Brookfield offre un éventail de produits d'investissement alternatifs aux investisseurs de partout dans le monde, y compris les régimes de retraite publics et privés, les dotations et les fondations, les fonds souverains, les institutions financières, les sociétés d'assurances et les investisseurs privés.

26 février 2024 à 13:58

