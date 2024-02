La Fondation Brain Canada lance la saison 3 du balado Playing with Marbles - la santé mentale chez les jeunes





MONTRÉAL, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Playing with Marbles, le balado anglais de la Fondation Brain Canada portant sur tout ce qui concerne le cerveau est de retour. Cette saison, nous partons du point de vue des personnes ayant vécu différentes conditions de santé mentale.



La moitié des Canadiens auront été atteint d'une maladie mentale avant l'âge de 40 ans, et les jeunes y sont particulièrement vulnérables. Que ce soit en raison des pressions sociétales, du stress post-pandémique ou du climat politique actuel, les jeunes canadiens se retrouvent souvent confrontés à des problèmes de santé mentale à des taux disproportionnellement élevés.

« Chaque année, un jeune sur quatre a besoin d'accéder à des services de santé mentale» déclare Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. En fait, cela devient de plus en plus présent, et ce n'est pas parce que nous en sommes conscients, c'est parce que le besoin augmente, et nous devons le reconnaître et agir maintenant. »

Suivez l'animatrice Katie Jensen à l'intérieur de six cerveaux uniques pour comprendre ce que c'est que d'être un jeune vivant avec de l'anxiété, de la dépression, un trouble de la personnalité limite, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), un trouble obsessionnel compulsif (TOC), un trouble dissociatif de l'identité et un trouble de conduite alimentaire. Vous entendrez également des neuroscientifiques et des cliniciens expliquer ce qu'ils pensent se passer dans le cerveau et vous en apprendrez davantage sur certains des derniers traitements disponibles.

« Chaque épisode de cette saison présente l'histoire d'une personne réelle vivant avec une véritable condition de santé mentale » déclare Katie Jensen. Puisque la plupart des maladies mentales débutent lorsque nous sommes jeunes, c'est là que nous commençons au cours de cette saison. »

Les auditeurs peuvent s'attendre à entendre des chercheurs financés par la Fondation Brain Canada, notamment Jo Henderson, la Dre. Tamara Vanderwal et Sheena Josselyn, ainsi que nombreux autres invités spéciaux.

Playing with Marbles est une production de Vocal Fry Studios et de la Fondation Brain Canada. Cette saison est produite avec le soutien d'Objectif avenir RBC.

Playing with Marbles est disponible sur la plateforme de votre choix.

Quelques chiffres :

Apprenez-en plus sur ce que fait la Fondation Brain Canada pour lutter contre les maladies mentales au Canada.

