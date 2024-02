Hamilton ETFs ouvre les marchés





TORONTO, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Jennifer Mersereau, associée principale, cofondatrice et chef de l'exploitation, Hamilton ETFs, Patrick Sommerville, associé principal et chef du développement des affaires, Hamilton ETFs, et leur équipe se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de quatre FNB : FNB Producteur d'or maximiseur de rendement Hamilton (AMAX), FNB Énergie maximiseur de rendement Hamilton (EMAX), FNB Sociétés financières américaines maximiseur de rendement Hamilton (FMAX) et FNB Soins de santé maximiseur de rendement Hamilton (LMAX).

Hamilton ETFs est l'un des gestionnaires de FNB canadiens connaissant la plus forte croissance. La société détient plus de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis dans 19 FNB conçus pour maximiser les revenus et la croissance dans des secteurs de confiance, au Canada et partout dans le monde. Hamilton ETFs se prononce fréquemment sur les questions touchant le secteur des services financiers mondiaux. On trouvera ses commentaires les plus récents à l'adresse www.hamiltonetfs.com/insights-commentary.

26 février 2024 à 13:29

