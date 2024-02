DOCOMO et NEC créeront la coentreprise « OREX SAI » pour fournir des OREX Packages dans l'optique de déploiements mondiaux d'Open RAN





NTT DOCOMO, INC. et NEC Corporation annoncent aujourd'hui leur intention de créer une coentreprise, OREX SAI, INC., le 1er avril, afin de fournir des solutions OREX Packages pour le déploiement mondial à grande échelle des services Open RAN.

OREX SAI s'approvisionnera localement en produits et services auprès des membres d'OREX PARTNERS sur chaque marché et effectuera des vérifications de système pour fournir des réseaux mobiles adaptés aux besoins spécifiques de chaque opérateur de télécommunications à l'international. Tirant parti de l'infrastructure commerciale et du réseau mondial établis par NEC dans plus de 50 pays et territoires, la coentreprise accélérera son expansion mondiale de l'activité Open RAN.

DOCOMO et NEC planifient en outre de renforcer la coopération avec OREX PARTNERS par le biais d'OREX SAI afin de promouvoir la commercialisation et la concrétisation d'un véritable écosystème Open RAN permettant l'interopérabilité des équipements et des systèmes de divers distributeurs.

La coentreprise commune achètera tous les équipements et logiciels de réseau Open RAN nécessaires auprès d'OREX PARTNERS, puis procédera à la vérification du système pour la planification et la construction de réseaux mobiles optimaux adaptés à chaque opérateur télécoms. Les services complets comprendront la planification, la construction, la maintenance et l'exploitation dans le cadre de travail OREX Packages.

DOCOMO a créé l'O-RAN ALLIANCE avec les principaux opérateurs télécoms mondiaux en février 2018 et a lancé le premier service national Open RAN 5G au Japon en mars 2020. Depuis le lancement de la marque OREX® en février 2023, DOCOMO soutient les vérifications Open RAN pour les opérateurs télécoms mondiaux afin de contribuer à la réalisation de réseaux mobiles plus ouverts à travers le monde.

Après avoir fourni des solutions Open RAN aux opérateurs télécoms au Japon et dans d'autres pays, NEC a été sélectionné par DOCOMO comme fournisseur de réseaux d'accès radio virtualisés (vRAN), l'un des services commerciaux 5G de DOCOMO au Japon. Fort d'une vaste expérience dans la construction d'infrastructures de communication dans le monde entier, NEC offre de solides capacités d'intégration des systèmes.

Dans leur collaboration avec OREX PARTNERS pour concrétiser l'écosystème Open RAN, DOCOMO et NEC reconnaissent l'importance d'optimiser la fourniture de produits et services locaux. En réponse, les deux sociétés vont maintenant former une coentreprise pour mettre en place un système mondial capable d'accélérer la réalisation de l'Open RAN.

Hiroshi Kobayashi, président et CEO, OREX SAI, déclare : « Nous sommes ravis d'apporter nos solutions véritablement Open RAN aux opérateurs télécoms du monde entier grâce à la coentreprise OREX SAI, qui combine l'expertise de DOCOMO en matière de mise en oeuvre Open RAN, les solutions innovantes d'OREX et les capacités mondiales d'intégration des systèmes de NEC. Nous nous engageons à stimuler l'innovation et la connectivité pour tous, en rendant les télécommunications mondiales ouvertes, fluides et inclusives. »

OREX SAI travaillera avec OREX PARTNERS pour fournir des produits et des services optimaux qui accélèrent l'adoption mondiale de solutions Open RAN de haute qualité, rentables et écoefficientes. En outre, ils renforceront la coopération avec les partenaires mondiaux afin de promouvoir un écosystème dynamique et ouvert.

La nouvelle société explorera également l'application du réseau entièrement photonique IOWN de NTT pour la transmission, l'utilisation de serveurs faible puissance équipés de dispositifs optoélectroniques et la collaboration avec la Cognitive Foundation®.

Aperçu de la coentreprise Nom officiel OREX SAI, INC. Siège 59-16 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Japon 210-0024 Président et CEO Hiroshi Kobayashi Activité Vente d'équipements et services Open RAN

Construction, maintenance et opérations Open RAN

Planification d'initiatives SMO, vRAN et connexes Total des actifs 16 milliards JPY (y compris réserve de capital) Création 1er avril 2024 (projet) Actionnaires DOCOMO 66 % et NEC 34 %

OREX est une marque commerciale de NTT DOCOMO, INC.

À propos de NTT DOCOMO

Fort de plus de 89 millions d'abonnements, NTT DOCOMO est le premier opérateur mobile japonais et l'un des plus importants contributeurs mondiaux aux technologies de réseaux mobiles 3G, 4G et 5G. En plus de proposer des services de communications de base, DOCOMO cherche à repousser les limites en collaborant avec un nombre croissant d'entreprises (partenaires « +d ») et en développant des services pertinents et pratiques à forte valeur ajoutée qui changent les modes de vie et de travail. Dans le cadre d'un plan à moyen terme (2020) et au-delà, DOCOMO est le pionnier d'un réseau 5G de pointe visant à faciliter des services innovants qui raviront et inspireront les clients au-delà de leurs attentes.

https://www.docomo.ne.jp/english/

À propos de NEC Corporation

NEC Corporation s'impose comme un leader dans l'intégration des technologies de l'information et des réseaux tout en promouvant la déclaration de marque « Orchestrer un monde plus radieux ». NEC permet aux entreprises et aux communautés de s'adapter aux changements constants qui se produisent à la fois dans la société et sur le marché, en fournissant des valeurs sociales telles que la sécurité, la sûreté, l'équité et l'efficacité pour promouvoir un monde plus durable où chacun aura la possibilité de réaliser son plein potentiel. Pour plus d'informations, visitez NEC sur https://www.nec.com.

26 février 2024 à 12:45

