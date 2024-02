Neomorph annonce une collaboration multiple avec Novo Nordisk pour découvrir de nouveaux dégradeurs de colle moléculaire pour les troubles cardiométaboliques et les maladies rares





La collaboration met à profit la plateforme de découverte de colles moléculaires de pointe de Neomorph et la vaste expertise de Novo Nordisk en troubles cardiométaboliques et maladies rares

Valeur totale potentielle de transaction de 1,46 G$ sur plusieurs cibles

SAN DIEGO, 26 février 2024 /CNW/ - Neomorph, Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord de collaboration et de licence avec l'entreprise mondiale de soins de santé Novo Nordisk pour découvrir, développer et commercialiser des de dégradeurs de colle moléculaire. Neomorph, une entreprise de biotechnologie qui résout des problèmes critiques dans le domaine de la santé humaine grâce à la découverte de nouvelles thérapies par rapport à des cibles « non traitables », a été fondée en 2020 et est soutenue par Deerfield Management Company.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Novo Nordisk, une entreprise de soins de santé de calibre mondial spécialisée dans le diabète, l'obésité et les maladies rares du sang, a déclaré Phil Chamberlain, cofondateur, président et chef de la direction de Neomorph. En combinant la plateforme brevetée de découverte de colle de Neomorph et la vaste expérience de Novo Nordisk en matière de troubles cardiométaboliques et de maladies rares, nous sommes bien placés pour mettre au point des traitements transformateurs dans ces domaines. Cette collaboration permettra d'étendre notre plateforme à de nouveaux domaines thérapeutiques, en complément de nos efforts continus en oncologie. »

Aux termes de l'accord, Neomorph recevra un paiement initial, puis des paiements d'étape à court terme, ainsi que des fonds de recherche et développement. Neomorph est également admissible à recevoir des paiements d'étape cliniques, commerciaux et de vente futurs, ce qui porte la valeur potentielle totale de la transaction pour des cibles multiples à 1,46 milliard de dollars, plus les redevances à plusieurs niveaux. Neomorph dirigera les activités de découverte et précliniques par rapport à certaines cibles, Novo Nordisk ayant le droit de poursuivre en exclusivité le développement clinique et la commercialisation des composés.

« Novo Nordisk élargit ses efforts de découverte de médicaments et déploie une gamme de nouvelles plateformes technologiques dans le but de découvrir et de développer de nouvelles solutions de traitement pour les personnes atteintes de maladies chroniques graves. Nous sommes heureux de participer à cette collaboration de recherche et nous avons hâte d'entreprendre les travaux scientifiques sur la nouvelle classe de dégradeurs de colle moléculaire que Neomorph est en train de mettre au point », a déclaré Brian Vandahl, vice-président principal des technologies de recherches mondiales à Novo Nordisk.

À propos de Neomorph

Neomorph est une entreprise de biotechnologie qui résout des problèmes critiques dans le domaine de la santé humaine grâce à la découverte et au développement de nouveaux médicaments innovants contre des cibles « non traitables ». Neomorph a été fondée en 2020 et est soutenue par Deerfield Management Company.

L'équipe de Neomorph est composée de spécialistes de premier plan de l'industrie dans le domaine de la dégradation des protéines et des colles moléculaires qui ont fait leurs preuves dans le domaine. L'équipe de Neomorph s'engage à mener les progrès en matière de science et de technologie pour la découverte de médicaments à base de colle moléculaire, tout en poursuivant une série de projets par le développement clinique.

Neomorph a son siège social à San Diego, en Californie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.neomorph.com ou suivez nous sur LinkedIn .

Personne-ressource

Personne-ressource pour les investisseurs : [email protected]

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

