Wind River et Encora s'associent pour faire la démonstration de l'automatisation IA avancée des opérations 5G Open RAN au Mobile World Congress

Mobile World Congress ? Wind River® , leader mondial des logiciels pour systèmes intelligents critiques, annonce aujourd'hui qu'il présentera avec Encora, société de services d'ingénierie numérique, une automatisation IA avancée des opérations 5G Open RAN au Mobile World Congress. Selon Gartner, d'ici 2025, au moins 40 % des unités commerciales des fournisseurs de services de communication (CSP) seront numérisées et automatisées à l'aide de solutions d'intelligence artificielle (AI) et d'apprentissage automatique (ML), contre 15 % fin 2022.*

L'industrie dans son ensemble, expérimentée dans les technologies traditionnelles telles que l'analyse et l'apprentissage automatique, a été stimulée par la possibilité de tirer parti de l'IA et des grands modèles de langage (LLM) pour accroître l'automatisation des opérations, permettant ainsi de réduire les dépenses d'exploitation dans l'exploitation de ces grands réseaux ainsi que de réduire le temps de résolution des événements sur le terrain, d'accroître la satisfaction des clients et de réduire les temps d'indisponibilité.

« Les fournisseurs de services du monde entier sont confrontés à une complexité technique et à des coûts élevés dans la gestion de leurs réseaux largement distribués et désagrégés. La virtualisation des réseaux centraux et périphériques, telle qu'Open RAN, a encore accru ces difficultés et ces coûts », déclare Paul Miller, directeur de la technologie chez Wind River. « Wind River possède une grande expérience dans ce domaine, ayant proposé des solutions d'automatisation et d'analyse dans le cadre de son offre Wind River Studio Operator. Les opérateurs ont d'ailleurs été en mesure d'utiliser ces produits pour réduire de 90 % le nombre d'heures de travail du personnel chargé du déploiement des systèmes de périphérie. Nous sommes ravis de présenter cette technologie révolutionnaire avec Encora au Mobile World Congress. »

La démonstration de Wind River et Encora montre une IA LLM interagissant avec une infrastructure cloud déployée en direct et représentative d'un réseau de fournisseur de services du coeur à la périphérie. Cette démonstration permet d'interroger en direct, via l'IA, divers éléments du réseau, de déboguer en direct et en coopération avec l'IA des alarmes et des problèmes de configuration, et d'interagir en direct avec les systèmes Kubernetes. Plus précisément, elle montre, via une interaction normale en langage humain, une capacité conversationnelle à interroger les systèmes sous-jacents en direct par l'intermédiaire d'une intégration API avec l'IA, ce qui permet à l'utilisateur de converser avec l'IA pour détecter, analyser et résoudre des problèmes complexes dans un système hautement distribué, tel qu'un déploiement 5G Open RAN.

Les capacités suivantes seront mises en évidence lors de la démonstration :

Détection de Pods défaillants et des commandes de résolution suggérées par l'IA

Détection des actifs du réseau avec des interactions en langage naturel

Détection des alarmes système et des méthodes de résolution suggérées par l'IA

Audit des problèmes de sécurité, y compris les certificats de sécurité Kubernetes expirés dans les systèmes déployés

Ces problèmes complexes, qui seront présentés en direct et en quelques secondes, auraient pris des heures, voire de nombreux jours, à détecter et à résoudre avec des systèmes d'automatisation conventionnels. Les interactions ont exigé de l'opérateur qu'il n'écrive aucun code ou script, ce qui représente un bond en avant dans l'automatisation des réseaux en tirant parti de l'IA.

« Chez Encora, nous sommes témoins du potentiel de l'IA générative non seulement pour transformer des cas d'utilisation spécifiques, mais aussi pour remodeler complètement les chaînes de valeur de l'industrie. Notre travail avec Wind River, dans le cadre duquel nous avons développé en collaboration une interface en langage naturel pour la gestion de réseaux 5G complexes, en est un exemple », déclare Rodrigo Vargas, vice-président mondial de l'IA et des LLM chez Encora. « Imaginez des écosystèmes entiers basés sur l'IA, anticipant les défaillances, harmonisant les opérations et optimisant les réseaux en temps réel. C'est l'avenir que promet l'IA générative, et la pratique de l'IA générative d'Encora est à l'avant-garde, avec des concepts pionniers pour des tâches telles que l'analyse des causes profondes, la détection des anomalies et la conformité automatisée. Nous permettons aux entreprises de tous les secteurs verticaux d'exploiter ce potentiel et d'accéder à un avenir d'innovation à un rythme sans précédent. »

Wind River a également joué un rôle clé dans la première session de données 5G réussie au monde, le premier déploiement Open RAN au Canada, la mise en place de programmes vRAN/O-RAN commerciaux, y compris l'un des plus grands réseaux Open RAN au monde, et le lancement du premier centre de données périphérique entièrement automatisé pour un service commercial.

Pour plus d'informations sur les travaux de Wind River dans le domaine des télécommunications, rendez-vous sur www.windriver.com/solutions/telecommunications.

Pour découvrir les technologies Wind River en personne au MWC Barcelona 2024, qui se tiendra du 26 au 29 février, rendez-vous sur le stand Wind River dans le Hall 2, 2F25.

*Gartner, Communications Industry : 2023 Top Tech Trends for CSP CIOs, février 2023

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnière en alimentant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. La société propose un portefeuille complet renforcé par une assistance et des services professionnels mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d'informations, retrouvez Wind River à l'adresse www.windriver.com .

À propos d'Encora

Basé à Scottsdale, en Arizona, et soutenu par les célèbres sociétés de capital-investissement Advent International et Warburg Pincus, Encora est le partenaire privilégié en matière de modernisation technologique et d'innovation de certaines des plus grandes entreprises du monde. Il fournit des services techniques numériques primés, notamment l'ingénierie et le développement de produits, les services de cloud, l'ingénierie qualité, les DevSecOps, les données et l'analyse, l'expérience numérique, la cybersécurité et l'ingénierie IA et LLM. Les capacités verticales en cluster approfondies d'Encora s'étendent à diverses industries, notamment le high-tech, la santé et les sciences de la vie, la vente au détail et les produits de grande consommation, l'énergie et les services publics, les services financiers et les assurances bancaires, le transport et la logistique de voyage, les télécommunications et les médias, l'automobile et d'autres secteurs spécialisés.

Avec plus de 9 000 associés dans plus de 47 bureaux et centres de livraison à travers les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine, l'Europe, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, Encora offre une agilité nearshore aux clients partout dans le monde, couplée à une expertise à grande échelle en Inde. L'approche Cloud-first, Data-first, AI-first d'Encora permet aux clients de créer une valeur d'entreprise différenciée par le biais de la technologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur encora.com.

Wind River est une marque commerciale ou une marque déposée de Wind River Systems, Inc. et de ses filiales. D'autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

