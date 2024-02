Fonds de valeurs sûres américaines T. Rowe Price maintenant offert aux investisseurs canadiens sur la plateforme indépendante de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse





TORONTO, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) a annoncé aujourd'hui que le Fonds de valeurs sûres américaines T. Rowe Price est maintenant offert sur sa plateforme indépendante. Le fonds investit dans des sociétés qui sont bien établies dans leur secteur d'activité et qui ont un potentiel de gains supérieurs à la moyenne selon T. Rowe Price. Ce fonds est le deuxième fonds, après le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price, à être offert aux investisseurs canadiens par l'intermédiaire de Bridgehouse. T. Rowe Price, une société mondiale de gestion de placements (actifs sous gestion de 1,45 billion de dollars américains ($ US) au 31 janvier 2024), est reconnue pour son approche de gestion active.

« Les Canadiens sont à la recherche d'occasions de faire fructifier leur argent durement gagné pour assurer leur avenir et celui de leur famille. Il est prudent pour les investisseurs de songer à ajouter des valeurs sûres américaines à leur portefeuille parce qu'elles contribuent à sa croissance durable à long terme », déclare Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse. « T. Rowe Price est reconnue pour ses importantes capacités de recherche et son approche fiable à long terme, qui lui permettent d'offrir aux Canadiens la possibilité d'investir en toute confiance. Sa stratégie de placement dans les valeurs sûres américaines constitue l'une de ses offres phares, et j'ai la conviction que nous pouvons l'offrir sur notre plateforme indépendante ».

« Le fonds investit habituellement dans 75 à 125 sociétés de valeurs sûres, qui d'après notre approche de recherche fondamentale, ont des positions de chef de file sur le marché, des équipes de direction chevronnées et des fondamentaux financiers solides », affirme Paul Greene, gestionnaire de portefeuille, T. Rowe Price Associates, Inc. « Notre équipe de gestion de placements utilise une approche disciplinée pour repérer les sociétés qui mettent tout en oeuvre pour développer leurs activités en période de volatilité des marchés en vue d'obtenir une croissance stable et prévisible et, au final, de créer de la valeur pour les clients ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Fonds T. Rowe Price, qui sont offerts aux investisseurs canadiens exclusivement par l'intermédiaire de Bridgehouse, visitez bridgehousecanada.com/managers.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placements possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Gestionnaires de placements Sionna inc. et T. Rowe Price Associates, Inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les investisseurs canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes de placement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de perfectionnement donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn.

Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquis par l'intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions incitatives, de frais de gestion et de frais d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas un indicateur de leur rendement futur.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

SOURCE Gestionnaires d'actifs Bridgehouse

26 février 2024 à 10:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :