Présentation de la OnePlus Watch 2 : la montre intelligente vedette double puce équipée de Wear OS de Google





DALLAS, le 26 févr. 2024 /CNW/ - L'entreprise technologique mondiale OnePlus a inauguré sa nouvelle montre OnePlus Watch 2 lors du salon Mobile World Congress 2024 à Barcelone, en Espagne. Produit phare chez OnePlus, l'étonnante montre intelligente Watch 2 utilise la dernière version de Wear OS de Googletm (Wear OS 4) et présente une architecture double puce unique, l'interface hybride de Wear OS, la meilleure autonomie de l'industrie pouvant atteindre 100 heures en mode intégral Smart, ainsi qu'une construction et un design haut de gamme. La OnePlus Watch 2 représente un grand pas en avant pour le marché des montres intelligentes.

En tant qu'Assistant temporel, la OnePlus Watch 2 adopte le mantra « Never Settle » (ne jamais se contenter du minimum) de OnePlus pour réunir dans un seul appareil du matériel et des logiciels de premier ordre, méticuleusement conçus pour motiver et aider les utilisateurs à réaliser tout ce qu'ils ont à l'esprit. « En tant que montre intelligente intégrant la meilleure autonomie du marché, un design haut de gamme, le dernier système d'exploitation Wear OS et des fonctions de santé innovantes, la montre OnePlus Watch 2 est sans aucun doute un compagnon fiable de tous les jours », déclare Justin Liu, directeur général de la division Wearable Business Unit chez OnePlus.

Une durée de vie de la pile inégalée dans l'industrie grâce à l'architecture double puce

La OnePlus Watch 2 est dotée de caractéristiques de pointe, notamment une pile et des performances électriques exceptionnelles pour une fiabilité et une longévité inégalées. Elle est dotée de l'architecture double puce développée par OnePlus. Intégrant deux jeux de puce différents : la puce de performance Snapdragon W5 et la puce d'efficacité BES 2700 MCU, cette dernière fonctionne sous RTOS pour gérer les activités en arrière-plan et les tâches simples, alors que la première s'occupe des tâches plus lourdes, comme l'exécution de vos applications Google préférées. Cette approche optimisée, rendue possible par l'interface hybride Wear OS qui gère de manière transparente la transition entre les deux puces, signifie que les utilisateurs bénéficieront d'une montre intelligente qui fait tout sans effort tout en prolongeant l'autonomie entre les recharges.

« Nous avons apporté des mises à niveau significatives à l'interface hybride de Wear OS pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités qui font appel à l'architecture innovante double puce de OnePlus, déclare John Renaldi, directeur principal des produits et de la conception, Wear OS by Google. Grâce à cette collaboration, la montre OnePlus Watch 2 bascule de manière transparente entre les puces faible consommation et haute performance pour offrir une qualité haut de gamme riche en fonctionnalités avec une autonomie de pile optimisée. »

Grâce à cette architecture unique double puce avec pile de 500 mAh, la montre OnePlus Watch 2 peut offrir jusqu'à 100 heures1 d'utilisation régulière en mode intelligent, ou jusqu'à 48 heures2 en utilisation intensive. Grâce à la recharge rapide VOOC de 7,5 W, la pile de 500 mAh se recharge entièrement en 60 minutes. Avec sa configuration de 2 Go de RAM et 32 Go de ROM, la OnePlus Watch 2 dispose également de beaucoup de mémoire et de stockage pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Un entraînement physique personnel et de bien-être à votre poignet

S'appuyant sur une intégration avancée de matériel et de logiciels, la OnePlus Watch 2 fournit des informations significatives qui entraînent des changements positifs en matière de santé et d'entraînement physique grâce à sa capacité à collecter et à analyser des données de santé complètes dans l'application OHealth.

La OnePlus Watch 2 et l'appli OHealth supportent désormais Health Connect by Androidtm qui offre dans Android 14 une plateforme pour gérer les autorisations de données provenant de plusieurs applications et appareils de santé et de conditionnement physique. Avec l'autorisation de l'utilisateur, les propriétaires de la montre peuvent synchroniser en toute sécurité leurs données de santé collectées sur la montre ou l'appli OHealth avec des applis compatibles Health Connect.

Les fonctions de remise en forme disponibles sur l'application OHealth comprennent des modes de suivi pour plus de 100 sports tels que le badminton, la course à pied, le tennis, le ski et bien d'autres encore. Pour le badminton, l'application OHealth permet de suivre des données telles que la force et la vitesse de l'élan. En utilisant le mode de suivi de la course à pied, les utilisateurs peuvent suivre des données telles que le temps de contact avec le sol, l'équilibre au sol et la VO2 max. Les équipes de OnePlus et de Wear OS ont travaillé en étroite collaboration pour affiner les capacités des capteurs.

Conçue pour améliorer la précision de la localisation, la montre OnePlus Watch 2 est équipée d'un GPS double fréquence capable de recevoir des signaux GPS L5 en plus des signaux L1 couramment utilisés. L'utilisation de deux antennes distinctes pour chaque signal GPS améliore encore la précision et la fiabilité du positionnement pour les utilisateurs.

S'appuyant sur l'application OHealth, la OnePlus Watch 2 offre également une analyse détaillée du suivi du sommeil, y compris un enregistrement du sommeil sur toute la journée qui suit les heures de sommeil profond, de sommeil léger, de sommeil paradoxal et d'éveil de l'utilisateur. L'appareil surveille également la fréquence respiratoire pendant le sommeil et fournit un score de qualité du sommeil, une évaluation du risque de ronflement pendant le sommeil, et bien plus encore. Il peut également surveiller les niveaux de stress en calculant la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

Le meilleur des applications Google avec Wear OS 4

Dotée de la dernière version de Wear OS, la OnePlus Watch 2 est livrée avec les applications Google les plus populaires telles que Maps, Assistant, Wallet, Calendar et d'autres applications tierces. Bénéficiez d'un confort accru grâce aux nouvelles fonctionnalités des applications Google, telles que les itinéraires de transport sur Google Maps qui vous aideront à naviguer dans les transports publics depuis votre poignet. De plus, gérez vos cartes d'embarquement, vos billets d'événements et bien plus encore, directement sur votre montre grâce à Google Wallet. Avec Fast Pair, vous pouvez rapidement connecter et configurer votre OnePlus Watch 2 avec votre téléphone OnePlus ou tout autre téléphone intelligent Android pris en charge. Cette expérience de jumelage transparente supporte des fonctions telles que les appels, la messagerie, le contrôle à distance des médias, et bien d'autres, directement depuis votre poignet.

Un design haut de gamme pour une durabilité remarquable

La OnePlus Watch 2 partage la même philosophie de conception que la série OnePlus 12. S'inspirant du design distinctif en forme de K de la série OnePlus 12, la montre OnePlus Watch 2 présente un cadran rond qui fait écho à la déco de l'appareil photo de la série, ce qui en fait le compagnon idéal des appareils de la série OnePlus 12.

De plus, la montre OnePlus Watch 2 est dotée d'un couvercle en cristal de saphir 2,5D qui la rend plus résistante aux rayures sans compromettre sa transparence optique. Le châssis de la montre en acier inoxydable procure une meilleure résistance à la rouille et à la corrosion. Certifiée conforme à la dernière norme militaire américaine MIL-STD-810H, la OnePlus Watch 2 peut résister à des conditions et à des contraintes environnementales difficiles, tandis que son indice IP68 et son indice de résistance à l'eau de 5 ATM garantissent d'excellentes performances, même en cas de baignade.

Prix et disponibilité

La montre OnePlus Watch 2 sera disponible à l'achat aux États-Unis et au Canada à partir du 4 mars au prix de 299,99 $US / 399,99 $CA. Elle sera disponible dans les coloris Radiant Steel ou Black Steel. En outre, les utilisateurs peuvent échanger N'IMPORTE QUELLE montre, dans N'IMPORTE QUEL état, sur le site OnePlus.com, et bénéficier d'une remise supplémentaire de 50 $US / 60 $CA. La OnePlus Watch 2 sera vendue à la fois sur OnePlus.com et sur Amazon. Les plans de garantie et les programmes après-vente sont soumis à des conditions générales.

Avis de non-responsabilité :

La durée d'utilisation de 100 heures en mode intelligent est basée sur des tests effectués par OnePlus en laboratoire. Les données de test sont issues de simulations basées sur les paramètres et les scénarios d'utilisation suivants, l'autonomie réelle peut varier : montre officielle, AOD désactivé, surveillance de la santé par défaut, 14,2 h/jour de connexion Bluetooth, 1 h/jour de connexion Wi-Fi en veille, 6.5 h/jour de surveillance du sommeil, 220 fois/jour de réveil avec illumination de l'écran, 130 notifications/jour, 20 min/jour d'utilisation de l'écran (diverses applications), 6 fois/jour de rappel d'appel entrant (5s), 5 min/jour d'appel Bluetooth, 500s/jour de synchronisation des données entre le téléphone et la montre, 15 min/jour de connexion Bluetooth et casque pour la musique (Spotify), 30 minutes/jour de course à pied en extérieur et 3 fois/jour d'alarme. Les 48 heures d'autonomie de la pile en cas d'utilisation intensive de la OnePlus Watch 2 en mode intelligent sont issues de simulations basées sur les paramètres et les scénarios d'utilisation suivants, l'autonomie réelle peut varier : cadran de montre d'un tiers (avec l'architecture double puce désactivée), AOD activé, surveillance de la santé par défaut, 12,2 h/jour de connexion Bluetooth, 2 h/jour de connexion Wi-Fi, 6.5 h/jour de surveillance du sommeil, 300 fois/jour de consultation avec illumination de l'écran, réception de 180 messages/jour, 30 min/jour d'utilisation de l'écran (diverses applications), 6 fois/jour de rappel d'appel entrant (5s), 5 minutes/jour d'appel Bluetooth, 15 minutes/jour de navigation avec Google Maps, 500s/jour de synchronisation des données entre le téléphone et la montre, 30 min/jour de connexion à un casque Bluetooth pour la musique (Spotify), 30 minutes/jour de course à pied en extérieur et 3 fois/jour d'alarmes. Google, Wear OS by Google, Google Maps, Google Wallet et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC. La montre OnePlus Watch 2 ne peut être connectée qu'à des téléphones intelligents équipés d'Android 8.0 ou d'une version supérieure, lesquels doivent également disposer d'une version GMS 23.45.23 ou supérieure. Les appareils iOS et Android (édition Go) ne sont pas pris en charge.

