Échec du Programme d'accès aérien aux régions - Il faut des changements profonds et immédiats, selon Joël Arseneau





QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Alors que le gouvernement reporte une fois de plus les échéances, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de transports et de mobilité durable, Joël Arseneau, revient à la charge et réclame des changements profonds et immédiats au Programme d'accès aérien aux régions (PAAR). « Les failles du programme sont connues depuis son lancement en juin 2022, les solutions aussi. À un moment donné, il faut que le gouvernement sorte de sa torpeur et passe à l'action », dénonce l'élu madelinot.

Le député Arseneau déplore qu'une fois de plus, rien de concret n'ait été annoncé au sortir d'une rencontre du Comité permanent sur le transport aérien, mardi dernier. « Il ne suffit plus de répéter vaguement que le programme sera amélioré, que l'on réfléchit à le bonifier ou à le simplifier. Le programme n'atteint pas ses objectifs et les pistes de solutions sont connues. Pourquoi reporter encore les échéances ? », se demande le député Arseneau.

Le porte-parole du Parti Québécois en matière de Transports estime que le PAAR doit inclure les déplacements interrégionaux, rendre admissible les OBNL et les PME et comporter un volet pour stimuler l'offre de transport. À la lumière de resserrements administratifs déplorables à l'encontre des jeunes, le député croit qu'on doit spécifier l'admissibilité des groupes de jeunes étudiants.

Joël Arseneau rappelle que l'objectif initial du gouvernement était de doter le Québec d'un nouveau modèle de desserte aérienne régional fiable, abordable et pérenne. Sans surprise, offrir des billets à $500, c'est largement insuffisant. « Des liaisons comme Mont-Joli ont dû être abandonnées, les vols vers Gaspé ont diminué de 30%. On ne peut pas stimuler la demande si l'offre de service est inadéquate ou peu fiable et les fréquences réduites. »

Rappelons que le nombre de billets vendus à 500$ n'a jamais atteint la cible gouvernementale, même si cette dernière a été révisée à la baisse. « On disait vouloir augmenter l'achalandage et la consolidation des services régionaux par la vente de billets à rabais. C'est complètement raté, » tranche Joël Arseneau. Avec des cibles respectives de 98 800 puis 67 500 billets offerts pour les deux premières années du PAAR, à peine 73 325 ont trouvé preneur selon les chiffres du ministère. « Avec 44% de succès, on est loin de la note de passage, » raille le député. C'est pourquoi il estime qu'il faut corriger le tir sans délai, conclut-il.

26 février 2024 à 08:24

