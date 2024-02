Atena Equity Partners investit dans le groupe de cybersécurité et de technologies de l'information Redshift





L'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe de cybersécurité et de technologies de l'information, dont le chiffre d'affaires a dépassé les 12 millions d'euros en 2023, a été réalisée en partenariat avec Simon Church et s'inscrit dans la stratégie de l'équipe de direction.

LISBONNE, Portugal, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Atena Equity Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Redshift, spécialiste de la cybersécurité et des technologies de l'information. L'acquisition d'une participation de 51 % a été réalisée en partenariat avec Simon Church, un professionnel renommé dans le domaine de la cybersécurité ; l'équipe de direction reste au sein de l'entreprise et s'engage pleinement dans sa croissance.

L'investissement d'Atena Equity Partners vise à libérer l'énorme potentiel de Redshift en explorant à la fois la croissance organique et les acquisitions stratégiques. L'ambition collective est de positionner Redshift comme un leader au Portugal et d'accélérer son expansion internationale.

Redshift a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros en 2023, soit une croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente. Ce groupe de technologie de l'information, créé il y a 14 ans, est spécialisé dans la cybersécurité, le cloud, le low code, ainsi que dans les solutions et services de gestion de l'information. Il dispose d'installations dans les principales villes du Portugal, telles que Lisbonne et Porto. Son équipe hautement spécialisée, qui compte plus d'une centaine d'employés, est au service de plus de 150 clients dans le monde entier, dans les secteurs de l'administration publique, de la banque, de l'industrie, de la santé, de l'assurance, des télécommunications, des transports et des services d'utilité publique. Le groupe comprend Redshift Consulting, Redshift Solutions et Redshift Innovation, qui collaborent tous avec les principaux éditeurs de logiciels mondiaux afin de fournir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des clients.

João Manso, PDG, fondateur et actionnaire de Redshift, a souligné : « L'investissement d'Atena dans Redshift est une reconnaissance de nos réalisations passées et ouvre la voie à une croissance accélérée. La présence d'Atena et de Simon nous permet de renforcer notre proposition de valeur et notre compétitivité, en tirant parti de leur expertise et de leurs ressources. »

Miguel Lancastre, associé fondateur d'Atena Equity Partners, a ajouté : « Redshift opère dans un secteur attrayant et en plein essor, avec des perspectives de croissance considérables. En associant l'expertise de l'équipe de Redshift au savoir-faire de Simon et aux capacités et ressources d'Atena, nous sommes prêts à exploiter pleinement son potentiel. Chez Atena, nous nous réjouissons donc de cet investissement, qui est l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts de la part de notre équipe d'investissement et d'exploitation. »

Simon Church, co-investisseur d'Atena Equity Partners et spécialiste de la cybersécurité, a commenté : « Redshift présente un potentiel de développement très intéressant, tant sur le marché portugais que dans d'autres marchés, grâce à son équipe hautement qualifiée et à ses solutions uniques. Notre ambition est d'élever l'entreprise à de nouveaux sommets, en tirant parti de ses atouts et en apportant une valeur ajoutée aux clients, aux employés, aux partenaires et aux actionnaires. »

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le secteur des technologies de l'information et d'une concentration sur la cybersécurité depuis plus de deux décennies, Simon Church est président de Xalient et rejoindra le conseil d'administration de Redshift. Il connaît bien les marchés portugais et mondiaux, puisqu'il a été PDG de Maxive Cyber Security, un groupe cédé par Sonae à Thales, qui comprenait S21sec, le principal spécialiste indépendant de la cybersécurité au Portugal et en Espagne. Simon a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que NTT Security, Vodafone, Optiv, Verisign et NetIQ, et a également siégé aux conseils consultatifs de Glasswall et Persefoni.

Atena Equity Partners est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises de premier plan jouissant d'une forte position concurrentielle dans leur secteur. Les fonds gérés par Atena se concentrent sur des situations d'investissement où l'implication opérationnelle apporte une valeur ajoutée significative, comme la consolidation sectorielle, la succession, la restructuration et les scissions.

Redshift est le neuvième investissement du fonds Atena II qui, depuis 2021, a réalisé des investissements dans de multiples secteurs et entreprises, notamment cinq unités hospitalières et cliniques au Portugal, l'entreprise pharmaceutique Sidefarma, l'entreprise de textile de finition de luxe Quinta & Santos - Score, et le spécialiste des emballages plastiques flexibles et des films techniques Plastrofa.

