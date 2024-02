Intelligence Artificielle : quand la technologie s'intègre au coeur de la stratégie d'entreprise





Les sociétés Inflexia et Superdev unissent leurs forces pour proposer une vision globale et humaine de l'automatisation et de l'intégration de l'IA.

Inflexia, expert en stratégie et transformation numérique, et Superdev, spécialiste de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA), annoncent un partenariat stratégique visant à proposer l'intégration de l'IA dans une stratégie globale d'entreprise.

Cette collaboration promet de développer des outils d'automatisation avancés, en plaçant l'humain et la RSE au coeur de l'innovation.

Dans un environnement en constante évolution, l'automatisation et l'IA deviennent essentielles pour maintenir la compétitivité. Inflexia et Superdev combinent leurs forces pour offrir des solutions personnalisées qui répondent aux attentes spécifiques de chaque entreprise, accélérant ainsi la transformation numérique.

Kevin Gallot, DG d'Inflexia, partage sa vision : "Notre expertise en stratégie nous permet de comprendre l'importance de l'innovation couplée à l'humain. Ce partenariat marque une étape cruciale pour mieux accompagner nos clients dans leurs initiatives innovantes."

Une approche basée sur des valeurs clés :

L'humain au coeur : En intégrant des considérations de Qualité de Vie au Travail (QVT) et de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), le partenariat assure que la technologie enrichit les postes de travail.

Innovation continue : Grâce à leur expertises couplées, Inflexia et Superdev aident les entreprises à proposer des solutions évolutives, s'adaptant rapidement aux changements du marché et aux nouvelles exigences des consommateurs.

Expertise opérationnelle : Superdev apporte une expertise technique pointue, garantissant l'efficacité et la personnalisation des solutions.

Transformation numérique : Inflexia guide les entreprises dans l'intégration de ces solutions au sein d'une stratégie globale, alignant les objectifs d'automatisation sur les plans de développement à long terme et les enjeux RSE.

Julien Lemaitre de Superdev souligne l'importance de la recherche et de l'innovation dans leur démarche, avec un engagement fort dans le développement de technologies au service de l'humain. "Notre objectif est de créer des expériences uniques et novatrices, où la connaissance devient un vecteur d'idées".

Ainsi, Inflexia et Superdev ouvrent de nouvelles solutions d'automatisation intelligente, où technologie et humanité se conjuguent au profit des entreprises. Cette synergie entre expertise technique et vision stratégique promet non seulement de maintenir les entreprises compétitives, mais aussi de transformer positivement le monde du travail.

26 février 2024 à 03:35

