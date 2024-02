GIGABYTE enflamme la scène IA et 5G au MWC 2024 avec un nouveau superordinateur, l'IA périphérique et des mises à niveau IT durables





GIGABYTE Technology, un pionnier IT optimisant les industries mondiales grâce à des systèmes cloud et d'IA, présente des solutions informatiques d'entreprise innovantes au MWC 2024, avec des serveurs révolutionnaires, des solutions d'informatique verte et des technologies d'IA de pointe, sous le thème « Future of COMPUTING ». Ces avancées créent de nouvelles possibilités pour des stratégies IT agiles et durables, permettant aux industries d'exploiter l'intelligence en temps réel via des centres de données hyperconnectés, le cloud, l'edge computing et les dispositifs, ce qui se traduit par une optimisation de l'efficience, du rapport coût-efficacité et des avantages concurrentiels, le tout tiré par les synergies des technologies 5G et IA.

Le nouveau superordinateur dévoilé

GIGABYTE présente G593-ZX1/ZX2, le serveur IA doté d'AMD Instincttm MI300X 8-GPU, qui est un nouvel ajout à la série phare de serveurs AI/HPC de GIGABYTE. Parmi les autres éléments clés de l'exposition figurent le H223-V10 haute densité, qui prend en charge le NVIDIA Grace Hopper Superchip, le serveur G383-R80 prenant en charge quatre AMD Instincttm MI300A APU, et un serveur IA de série G593 équipé de la puissante NVIDIA HGX H100 8-GPU.

En plus de ces serveurs AI/HPC pionniers figure le S183-SH0, un serveur de stockage de matrice all-flash. Avec la capacité nécessaire pour 32 E1.S NVMe SSD, il fournit un stockage de données hyperrapide, idéal pour gérer des charges de travail complexes d'IA telles que les grands modèles de langage (LLM). Ces serveurs peuvent être intégrés dans les clusters de superordinateurs et le framework 5G, servant de pierre angulaire à l'infrastructure compatible IA et conduisant à des avancées commerciales et de recherches exaflopiques.

Une plateforme périphérique flexible pour la prochaine phase de la 5G et de l'IA

Au stand, GIGABYTE présente E263-S30, un serveur périphérique hautement adaptable, doté d'une alimentation et d'une carte mère aux côtés des NIC et des accélérateurs d'AMD, Broadcom, Intel et NVIDIA. E263-S30 illustre comment les serveurs modulaires de GIGABYTE répondent à une multitude de scénarios informatiques en mettant à niveau diverses spécifications matérielles au sein d'un châssis unifié. Sa flexibilité s'avère essentielle pour accélérer les déploiements de réseaux 5G à grande échelle tout en minimisant les coûts de maintenance et de mise à niveau.

Une solution unique pour les mises à niveau IT vertes

La dissipation de l'excédent thermique des serveurs apparaît comme un facteur notable du gaspillage énergétique. GIGABYTE relève ce défi en présentant l'A1P0-EB0, un réservoir de refroidissement par immersion 25U EIA à grande échelle, présentant une dissipation exceptionnelle de la chaleur du serveur jusqu'à 80 kW et un très faible PUE (1,02). GIGABYTE fournit également une vaste gamme de serveurs immersibles, prenant en charge les processeurs Intel et AMD, et s'adapte à toutes sortes de charges de travail. Ils illustrent comment les solutions informatiques écologiques de GIGABYTE permettent aux centres de données de réduire la consommation d'énergie et d'atteindre un coût total de possession plus favorable.

Des serveurs d'entreprise polyvalents avec des capacités de réseautage robustes

GIGABYTE présente une gamme de serveurs diversifiée conçue pour les télécommunications, les fournisseurs de services cloud, les grandes entreprises et les PME, permettant la mise en place d'architectures numériques ouvertes et sécurisées dans les environnements de réseau. Le serveur Arm, R163-P32, dispose de son système de coeur densifié écoefficient, offrant des avantages opérationnels pour les charges de travail natives cloud à grande échelle.

Dans les charges de travail d'IA et les applications cloud périphériques, les serveurs R243-EG0 et R143-EG0 prennent en charge les processeurs de la série AMD EPYCtm 8004, offrant des performances exceptionnelles par watt et une adéquation pour les environnements de télécommunication. Pour les solutions SMB IT, GIGABYTE lance R113-C10 et R123-X00, équipés de processeurs AMD Ryzentm 7000 et Intel® Xeon® E-2400, assurant des opérations IT éprouvées telles que l'hébergement Web, le cloud hybride et le stockage de données.

Des technologies de conduite autonome hautement précises optimisées par l'IA périphérique

Incorporant des technologies de pointe, des algorithmes d'IA et des puces révolutionnaires, les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et télématique de GIGABYTE prennent des décisions en temps réel pour une expérience de conduite autonome sûre et intelligente. Offrant de riches interfaces E/S, ces systèmes s'intègrent parfaitement à divers dispositifs de détection, y compris des caméras, des capteurs à ultrasons, des LiDAR et des radars mmWave, rassemblant des données environnementales complètes pour guider les véhicules de manière optimale dans des conditions routières dynamiques et complexes.

Consultez la page événementielle du MWC de GIGABYTE.

