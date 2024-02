Mavenir, en collaboration avec Intel, fournit une performance et une écoefficience accrues pour les solutions Open vRAN 4G et 5G





Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau natif cloud qui construit l'avenir des réseaux, annonce aujourd'hui la disponibilité de sa solution de pointe Open vRAN, optimisée par des processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération avec Intel vRAN Boost, offrant une solution native cloud, haute performance et écoefficiente pour les applications de réseau mobile sensibles à la latence et à forte intensité de calcul. Le passage aux processeurs récents d'Intel pour la vRAN marque la dernière optimisation de la solution pour Mavenir, qui a accéléré la dynamique de l'Open RAN durant trois générations de processeurs Intel Xeon Scalable.

La solution Open vRAN de Mavenir, optimisée par des processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération avec Intel vRAN Boost, offre un ensemble exceptionnel de performances, de fonctionnalités et d'applications intégrées d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) pour les réseaux 4G et 5G de prochaine génération. Mavenir a mis sur pied une collaboration technologique étroite et pérennes avec Intel, et l'adoption des processeurs Intel permet le développement de RAN plus efficientes et rentables. Ces optimisations sont réalisées grâce à la disponibilité d'une plus grande puissance de traitement avec une capacité plus élevée, ce qui entraîne une réduction du nombre de coeurs ou de serveurs nécessaires par site cellulaire.

La solution Open vRAN de Mavenir comprend l'unité distribuée virtualisée (vDU) et l'unité centralisée (vCU), prenant en charge toutes les générations de réseaux mobiles (2G, 4G, 5G) et fournissant une fonctionnalité complète d'unité de bande de base (BBU). La solution est native cloud et facilement déployable sur les clouds privés, hybrides ou publics basés sur l'architecture Intel. La vDU de Mavenir intègre le logiciel de référence FlexRAN d'Intel, qui utilise des fonctions de contrôle modulaires et virtualisées dans des interfaces clairement définies qui permettent un contrôle flexible et programmable de l'infrastructure sans fil de couche 1.

La fonctionnalité d'accélération vRAN entièrement intégrée des processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération avec Intel vRAN Boost élimine la nécessité d'une carte d'accélération externe et offre jusqu'à deux fois plus de capacité avec une économie d'énergie supplémentaire de 20 %1 par rapport au processeur de génération précédente pour des applications telles que le MIMO massif (mMIMO). Cette solution entièrement intégrée permet aux opérateurs de réseau mobile de déployer des solutions RAN natives cloud, écoefficientes et optimisées par l'IA à un coût nettement inférieur.

La solution pionnière Open vRAN de Mavenir a généré d'importants progrès dans le secteur pour la technologie Open RAN et a fait de l'Open RAN un choix naturel pour tous les opérateurs élargissant leurs réseaux 4G et 5G, aussi bien pour la construction de nouveaux réseaux que pour la mise à niveau de réseaux existants. La combinaison ouvre la voie à des avancées plus significatives dans les O-RAN de prochaine génération, notamment des économies d'énergie considérables, la garantie du découpage RAN, des SLA optimisés par IA/ML, une capacité RAN accrue et des sous-fonctionnalités optimisées.

BG Kumar, président, réseaux d'accès, plateformes et enablement numérique, Mavenir, déclare : « Mavenir reconnaît la valeur de sa collaboration continue avec Intel, qui est à l'avant-garde des solutions Open vRAN à haute performance et durables pour les réseaux 4G et 5G. La solution intégrée de Mavenir, optimisée par les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération avec Intel vRAN Boost, renforce encore l'offre de la solution Open vRAN, ce qui permet aux CSP du monde entier de déployer une infrastructure RAN native cloud, écoefficiente, rentable, optimisée par IA/ML et basée sur une technologie de pointe. »

Cristina Rodriguez, vice-présidente et directrice générale, Wireless Access Networking Division, Intel, déclare : « Le parcours des opérateurs vers la conception et le déploiement de nouveaux réseaux implique un ensemble de besoins technologiques et de défis à relever. La solution de Mavenir exploite les meilleures fonctionnalités de la plateforme Intel Xeon de 4e génération d'Intel pour fournir aux opérateurs une solution flexible avec des fonctionnalités avancées afin de répondre aux divers besoins des réseaux nouveaux et existants des opérateurs. »

1 Pour les charges de travail et les configurations, rendez-vous sur www.Intel.com/PerformanceIndex. Les résultats peuvent varier.

24 février 2024 à 13:30

