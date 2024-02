Jouets pour le Nord, un grand succès d'un océan à l'autre!





CORNWALL, ON, le 23 févr. 2024 /CNW/ - La campagne de 2023 de Jouets pour le Nord a pris fin avec la distribution des cadeaux dans les régions du Nord. La Division O de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et nos partenaires de l'Association canadienne du Jouet, de Thomson Terminals Limited et de l'Aviation royale canadienne (ARC) ont travaillé d'arrache-pied pendant toute la campagne de 2023 pour amasser des jouets et organiser leur transport et leur livraison à des enfants vivant dans des collectivités nordiques éloignées.

Pour cette 13e année, Jouets pour le Nord s'est étendu d'un océan à l'autre. En plus du nord de l'Ontario, le Nunavut, Terre-Neuve, et les Territoire du Nord-Ouest, le Yukon s'est ajouté à la liste. Le soutien incroyable que nous avons reçu, encore une fois cette année, a fait de cette campagne un grand succès!

« Année après année, je suis impressionnée par la générosité, non seulement de l'industrie du jouet, mais aussi par celle des personnes qui ont consacré beaucoup de temps et de ressources pour cette initiative qui me tient tant à coeur. Merci de votre soutien continu malgré ces temps économiques plus difficiles. C'est grâce à vous que nous avons réussi à égayer le temps des fêtes de centaines d'enfants et de familles des régions éloignées du Nord depuis tant d'années. » - Cap. Angelique Dignard, coordonnatrice de Jouets pour le Nord, Division O de la GRC.

Grâce à plusieurs dons en argent, nous serons également en mesure d'offrir des outils pour le développement de jeunes sculpteurs et ainsi contribuer au projet communautaire qui sera réalisé à Kinngait au Nunavut au courant des prochains mois.

De plus, pour une deuxième année consécutive, les employés de la GRC en Ontario se sont mobilisés pour recueillir de l'équipement de hockey neuf ou légèrement usagé qui fut acheminé au Nunavut en collaboration avec le programme Jouets pour le Nord.

« Nous nous sommes surpassés cette année! Nous avons envoyé suffisamment de matériel pour équiper complètement 6 équipes de hockey, plus tous les extras qui permettront aux enfants et aux adultes d'apprendre à patiner et jouer au hockey sur glace » a déclaré l'inspectrice Mia Poscente, responsable du projet.

Nous sommes très reconnaissants envers tous nos partenaires, les détachements de la GRC qui ont reçu, emballé, et distribué les centaines de cadeaux, ainsi que toutes les personnes qui appuient la campagne Jouets pour le Nord depuis 13 ans. Ensemble, vous contribuez à créer des souvenirs heureux pour des enfants vivant dans les régions éloignées du Nord canadien. Les sourires de ces enfants sont le meilleur cadeau que nous puissions recevoir. C'est un rendez-vous pour la campagne de 2024!

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Royal Canadian Mounted Police "O" Division

23 février 2024 à 14:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :