Financement fédéral pour soutenir les enfants victimes par l'intermédiaire du centre d'appui aux enfants et aux adolescents SeaStar à Halifax

HALIFAX, NS, le 23 févr. 2024 /CNW/ - La population canadienne s'attend à vivre dans une société où le système de justice pénale répond aux besoins des victimes. Cela est particulièrement important lorsque ces victimes ou témoins d'abus et de violence sont des enfants et des adolescents.

Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné d'Andy Fillmore, député d'Halifax, a annoncé un financement de 625?500 dollars sur cinq ans pour soutenir le centre d'appui aux enfants et aux adolescents (CAEA) SeaStar, un projet du IWK Health Centre, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Les CAEA fournissent des services intégrés et multidisciplinaires aux enfants, aux adolescents, aux témoins et à leurs familles qui consistent à mener des enquêtes, évaluer les cas et traiter les situations de violence ou de maltraitance présumées. Cette approche intégrée dans un cadre sûr et adapté aux enfants permet de réduire les traumatismes que les enfants et les adolescents peuvent subir.

Le financement du projet Enhancing the Reach and Impact of Child and Youth Advocacy Centre Services in Nova Scotia (Améliorer la portée et l'impact des services des centres d'appui aux enfants et aux adolescents en Nouvelle-Écosse) permettra d'accroître les capacités organisationnelles du CAEA SeaStar, de mettre à niveau les logiciels et la technologie, et de réaliser une évaluation complète du programme. Ce projet viendra également élargir la portée des travaux actuels de SeaStar visant à favoriser la mise en place d'un solide réseau de CAEA dans la région de l'Atlantique, en conjuguant les efforts pour renforcer les capacités, partager les connaissances et les ressources pratiques, mobiliser les partenaires et consolider le soutien au modèle de CAEA dans toute la région. Tous ces efforts visent à créer une Nouvelle-Écosse où les enfants et les adolescents ont de l'espoir pour leur avenir et sont à l'abri de la violence et des abus.

Le ministère de la Justice du Canada finance ce projet sur cinq exercices (de 2023 à 2028) par l'intermédiaire de l'Initiative des centres d'appui aux enfants et aux adolescents dans le cadre du Fonds d'aide aux victimes, qui accorde des subventions et des contributions pour soutenir des projets et des activités qui favorisent l'élaboration de nouvelles approches et promeuvent l'accès à la justice.

L'approche novatrice du CAEA SeaStar, centrée sur les traumatismes, rassemble différents organismes et services -- police, protection de l'enfance, soins de santé, santé mentale et système judiciaire -- pour garantir à chaque enfant un accès transparent aux services, au soutien et aux soins dont il a besoin dans son cheminement vers la guérison. SeaStar est l'un des trois CAEA du Canada atlantique et fait partie d'un réseau national de centres d'appui aux enfants et aux adolescents répartis sur l'ensemble du territoire canadien.

« Le financement annoncé aujourd'hui reflète l'engagement de ce gouvernement à soutenir les plus vulnérables, en particulier les enfants et les adolescents victimes, survivants ou témoins d'actes criminels. Les services multidisciplinaires et globaux tels que ceux fournis par le CAEA SeaStar sont essentiels pour réduire les traumatismes et répondre aux besoins des jeunes victimes. Ce gouvernement partage la vision de SeaStar, non seulement pour la Nouvelle-Écosse, mais aussi pour le Canada, où les enfants et les adolescents ont de l'espoir pour leur avenir et sont à l'abri de la violence et des abus. »

L'honorable Arif Virani, c.p., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Tous les enfants et les adolescents méritent de se sentir en sécurité, en particulier ceux qui ont subi des violences ou en ont été témoins. Le gouvernement du Canada accorde un financement au centre d'appui aux enfants et aux adolescents SeaStar afin qu'il puisse offrir des interventions tenant compte des traumatismes dans un cadre adapté aux enfants et aux jeunes. Ses programmes essentiels et multidisciplinaires font une différence dans la vie des Canadiens et Canadiennes de l'Atlantique. »

Andy Fillmore, député d'Halifax

« Lorsqu'un enfant ou un adolescent est victime de maltraitance, nous savons que la façon dont nous réagissons est importante. Au CAEA SeaStar, nous travaillons avec nos organismes partenaires pour nous assurer que les enfants, les jeunes et les familles ont non seulement un accès continu à tous les soins et au soutien dont ils ont besoin, mais que nous collaborons d'une manière centrée sur le client et tenant compte des traumatismes. Ce modèle de prestations de soins se développe dans la région de l'Atlantique et nous sommes reconnaissants au ministère de la Justice du Canada pour son soutien envers notre travail et celui du réseau des centres d'appui aux enfants et aux adolescents de l'Atlantique, en vue d'améliorer les résultats pour les enfants et les adolescents victimes et leurs familles. »

Dre Amy Ornstein

Gestionnaire stratégique, Centre d'appui aux enfants et aux adolescents SeaStar

Directrice médicale, Suspected Trauma and Abuse Response Team (START)

Cheffe de la Division de la pédiatrie générale

Professeure de pédiatrie, Université de Dalhousie

Le Fonds d'aide aux victimes fait partie de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes, une initiative horizontale menée par le ministère de la Justice du Canada qui vise à améliorer l'accès à la justice pour les victimes d'actes criminels et à leur donner une voix plus efficace dans le système de justice pénale.

du qui vise à améliorer l'accès à la justice pour les victimes d'actes criminels et à leur donner une voix plus efficace dans le système de justice pénale. L'Initiative des centres d'appui aux enfants et aux adolescents du ministère de la Justice du Canada , une composante du Fonds d'aide aux victimes, accorde un financement aux organisations non gouvernementales au service des victimes dont les programmes et les activités sont conformes aux priorités de ce fonds.

du , une composante du Fonds d'aide aux victimes, accorde un financement aux organisations non gouvernementales au service des victimes dont les programmes et les activités sont conformes aux priorités de ce fonds. Le Fonds d'aide aux victimes du ministère de la Justice du Canada soutient les Centres d'appui aux enfants (CAE) et les CAEA depuis 2010, la demande pour le développement et la fourniture de ces services dans l'ensemble du pays étant en constante augmentation.

du soutient les Centres d'appui aux enfants (CAE) et les CAEA depuis 2010, la demande pour le développement et la fourniture de ces services dans l'ensemble du pays étant en constante augmentation. Depuis 2015, le Fonds d'aide aux victimes du ministère de la Justice du Canada a engagé plus de 40 millions de dollars pour soutenir 45 CAE/CAEA à différents stades de développement.

du a engagé plus de 40 millions de dollars pour soutenir 45 CAE/CAEA à différents stades de développement. En 2024, le ministère de la Justice du Canada a publié les résultats d'une enquête nationale sur les opérations des centres d'appui aux enfants. Les 35 centres qui ont répondu ont déclaré ce qui suit : Ils ont aidé 10?665 enfants et jeunes victimes en 2021-2022, dont 7?436 victimes d'abus sexuels et 2?913 victimes de sévices. Leur succès organisationnel a consisté à établir des partenariats solides avec les professionnels de leur équipe pluridisciplinaire et à confirmer que l'utilisation du modèle de CAE/CAEA apportait un changement notable dans leurs communautés et contribuait à l'éducation et à la sensibilisation pour soutenir les enfants, les adolescents et les familles qu'ils desservent. 91 % des centres ont déclaré avoir reçu une subvention fédérale et avoir des difficultés à obtenir un financement durable suffisant pour couvrir les coûts de fonctionnement, tels que les coûts liés aux installations et au personnel.

du a publié les résultats d'une enquête nationale sur les opérations des centres d'appui aux enfants. Les 35 centres qui ont répondu ont déclaré ce qui suit :

