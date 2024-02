Tecnotree achève avec succès quatorze transformations numériques et IA simultanées pour plusieurs groupes, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine





Tecnotree, une plateforme numérique mondiale et un chef de file des services pour l'IA, la 5G et les technologies cloud-natives, a annoncé le déploiement simultané de ses solutions BSS (Business Support System) numériques pour des fournisseurs de services de télécommunications du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette étape importante a inclus quatorze mises en service à travers le monde pour certains des plus grands groupes de télécommunications, de soins de santé et d'immobilier, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, apportant une transformation numérique BSS à grande échelle aux clients évoluant au sein de clouds publics et privés grâce à la Tecnotree Digital Suite (Tecnotree Edge).

La pile numérique déployée dans le cadre de divers projets de transformation a fait intervenir les capacités « prêtes à l'emploi » de la suite numérique de Tecnotree : système de gestion de la dette, passage au BSS avec système de chargement convergent en ligne (Convergent Online Charging System, COCS), système d'approvisionnement de services (Service Provisioning System, SPS), nouveau concepteur de la mise en page des factures (Bill Layout Designer, BLD), gestion du cycle de vie des clients (Customer Lifecycle Manager, CLM), et plus encore. En tirant parti des solutions numériques intelligentes alimentées par l'IA de Tecnotree, les fournisseurs de services seront en mesure d'aligner leurs capacités sur l'évolution des besoins des entreprises. Les solutions complètes contribueront à offrir une expérience et une transformation numériques supérieures au client, et d'introduire la prochaine génération de services à leurs propres clients.

La suite numérique de Tecnotree offre de solides capacités de suivi des clients sur différents canaux, permettant d'obtenir une vue à 360 degrés de toutes les interactions. Cette pile numérique complète et hautement automatisée, associée à l'API ouverte TMF et à l'architecture conforme aux règles régissant l'ODA (Open Digital Architecture), facilite la mise en place de services plus rapides, et permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'agilité et de rapidité sur un marché de plus en plus concurrentiel et dynamique.

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de cette série de mises en service réussies, car elles témoignent de notre volonté inébranlable d'apporter une transformation numérique à grande échelle à nos clients de diverses régions. Nous sommes en train de rendre possible la prochaine vague de transformation numérique, en nous alignant sur les marchés à croissance rapide. Les mises en service multiples et simultanées témoignent de la bonne prévisibilité et de la stabilité de la pile numérique de Tecnotree, en raison de sa fiabilité, de ses mises à jour dynamiques des versions et de ses capacités de pilotage automatique.

Grâce à la solution complète de Tecnotree, les opérateurs peuvent proposer des services à valeur ajoutée nouveaux et innovants, ce qui leur ouvre de nouvelles opportunités et de nouvelles sources de revenus. Les transformations numériques favoriseront l'efficacité opérationnelle des opérateurs, leur permettant de proposer un engagement personnalisé à leurs clients, tout en garantissant des mises à jour rapides et transparentes des fonctionnalités. Les offres seront combinées à des connaissances approfondies en termes d'expérience client, et nos cas d'utilisation de l'IA intégrée, augmentée et cognitive feront partie de la pile. »

Ramaseshan Subramanian, responsable de la prestation et vice-président principal de Tecnotree, a confié pour sa part : « La supervision des lancements parallèles de nos solutions numériques BSS de pointe pour de grands fournisseurs de télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique a témoigné de notre engagement à fournir la meilleure prestation dans un environnement agile axé sur la réussite du client. Le fait que nous ayons réussi à orchestrer quatorze mises en service pour des groupes d'opérateurs majeurs à travers le monde constitue une étape importante dans la réalisation de transformations BSS numériques de grande envergure, grâce à la Tecnotree Digital Suite ; cela renforce en outre notre engagement à améliorer l'orientation client et l'efficacité opérationnelle. »

Shahbaz Ahmad Rashid, responsable de la région EMOA et vice-président principal des ventes de Tecnotree Corporation, a ajouté : « Nous sommes ravis des différentes mises en service réussies, qui vont accélérer la transformation numérique de nos clients et leur permettre de bénéficier d'expériences de classe mondiale. Grâce aux solutions numériques intelligentes de Tecnotree, ces entreprises exploitantes seront mieux à même de répondre aux besoins évolutifs des clients, et de permettre une accélération des ventes, une rationalisation des opérations et la création de nouvelles opportunités de monétisation. »

