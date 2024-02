Neuraptive Therapeutics, Inc. annonce des données positives à 24 semaines pour NTX-001 dans le cadre de l'étude NEUROFUSE de Phase 2, renforçant les données de preuve de concept à 12 semaines précédemment annoncées





Neuraptive Therapeutics, Inc., un pionnier dans la réparation et la régénération nerveuses, est fier d'annoncer de nouvelles données à 24 semaines issues de l'étude NEUROFUSE en cours évaluant NTX-001, renforçant ainsi le statut du produit suite aux résultats de la preuve de concept précédemment annoncés sur la base des données à 12 semaines en janvier 2024.

Les dernières données de l'étude NEUROFUSE de Phase 2a, multicentrique, randomisée et évaluée en aveugle soulignent l'innocuité et l'efficacité soutenues de NTX-001 en tant que traitement complémentaire pour les nerfs périphériques sectionnés. Au seuil des 24 semaines, NTX-001 continue de démontrer un profil d'innocuité encourageant, avec des taux d'effets indésirables apparus durant le traitement plus faibles que la norme de soins.

En ce qui concerne l'efficacité, NTX-001 a montré une amélioration statistiquement significative de la fonction de la main et de la symptomatologie telle que mesurée par le Michigan Hand Questionnaire (MHQ) par rapport à la norme de soins seule, avec des changements cliniquement et statistiquement significatifs observés à intervalles de huit et 24 semaines. Les critères d'évaluation secondaires, y compris l'échelle numérique de notation de la douleur, ont également montré des améliorations statistiquement significatives, en faveur de NTX-001 à la semaine 24. Ces résultats valident la réponse clinique précoce rapportée au point intérimaire de 12 semaines et montrent des tendances constantes et favorables pour plusieurs critères d'évaluation secondaires, y compris de multiples évaluations de la récupération sensorielle.

« Les techniques actuelles pour la réparation des lésions traumatiques des nerfs périphériques entraînent souvent des résultats fonctionnels décevants avec un potentiel de douleur neuropathique significative. Cet essai clinique randomisé de Phase 2a utilisant NTX-001 dans la réparation nerveuse démontre son innocuité pour l'utilisation dans la coaptation des nerfs et démontre une amélioration significative des scores de douleur déclarés par le patient et des mesures des résultats fonctionnels déclarés par le patient. Son potentiel pour améliorer les soins aux patients atteints de ces blessures dévastatrices à l'aide de cette nouvelle technique est intéressant et prometteur pour une application clinique future », déclare David M. Brogan, MD MSc, professeur agrégé de chirurgie orthopédique à la Washington University à Saint-Louis et auteur principal de l'étude.

« Nous sommes enthousiasmés par les résultats et nous nous préparons activement à présenter ces résultats de haut niveau lors d'une prochaine conférence scientifique, et nous prévoyons une réunion de fin de Phase 2 avec la FDA dans un avenir proche pour discuter du développement de phase avancée et du processus d'approbation », déclare Evan Tzanis, COO et vice-président principal, R&D, Neuraptive Therapeutics, Inc. « Nous sommes reconnaissants aux patients, aux chercheurs et à leur personnel pour leur participation et leur engagement à cette étude. »

Avec l'avancement continu de NTX-001, Neuraptive Therapeutics, Inc. reste à l'avant-garde du développement de nouvelles solutions pour un nombre important de patients atteints de lésions nerveuses périphériques à l'échelle mondiale.

À propos de Neuraptive Therapeutics, Inc.

Neuraptive Therapeutics, Inc. se consacre à l'innovation et au développement de produits médicaux et thérapeutiques pour réparer et régénérer les nerfs périphériques. La société se concentre sur la réponse aux besoins médicaux non satisfaits des patients et des médecins qui font face aux défis complexes des lésions nerveuses.

Avis concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs. Neuraptive Therapeutics, Inc. décline toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans ces déclarations prospectives.

23 février 2024 à 08:00

