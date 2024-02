À la pointe de la technologie : les entreprises taïwanaises unissent leurs forces pour développer les réseaux d'accès à la 5G





TAIPEI, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- Cette année, les entreprises taïwanaises s'unissent pour accélérer le déploiement sur le marché FR2. Pegatron 5G, à l'avant-garde de cet effort de collaboration, a choisi Aethertek, une maison de conception taïwanaise d'antennes dans les modules (AiM), et Metanoia, une société taïwanaise leader dans la conception de circuits intégrés sur puce, pour propulser sa gamme de produits FR2, qui couvrent différentes bandes de fréquences. Dans le cadre de cette collaboration, chaque entreprise joue un rôle crucial dans son domaine respectif, allant de la conception de réseaux d'antennes à la solution O-RU SoC 5G, y compris une pile logicielle complète, l'intégration au niveau du système et la gestion thermique. Pegatron 5G, Athertek et Metanoia ont décidé de s'associer. Leur collaboration sera officiellement présentée au MWC, qui présentera une preuve de concept avec une bande FR2 n258, une largeur de bande de 100 MHz et une modulation 64QAM.

Athertek est spécialisée dans la fourniture d'AiM innovantes pour les unités radio (RU) ouvertes, les CPE, les FWA et les systèmes de petites cellules. Depuis la conception du produit jusqu'aux phases de développement et de production, Athertek est prête à transcender les normes conventionnelles, en amenant la connectivité à ondes millimétriques à un nouveau niveau dans le déploiement FR2. En plus de proposer des solutions d'antennes conformes à la réglementation pour les marchés FR2, Athertek soutient ses clients avec des solutions de test d'ondes millimétriques rentables, en leur donnant les moyens d'agir dans les phases de recherche et de développement ainsi que dans les phases de production. Cela garantit des solutions de test efficaces et fiables qui répondent à leurs besoins.

Metanoia, en tant qu'unique société taïwanaise de SoC 5G fournissant des solutions de radio logicielle 5G, s'appuie sur une technologie de pointe et une expertise dans le domaine des systèmes sur puce (SoC) de semi-conducteurs pour fournir des puces numériques et RF 5G 2T2R Open Radio Unit (O-RU) hautement concurrentielles. « L'approche de Metanoia est de fournir à ses clients, tels que Pegatron 5G, des solutions semi-clé en main pour une large gamme d'applications sans fil, y compris les systèmes 5G FR1 et FR2 O-RU et les systèmes à petites cellules, a déclaré Didier Boivin, vice-président exécutif de Metanoia. Notre partenariat avec Aethertek et l'utilisation de leur AiM assure la configuration précise du FR2 O-RU de Metanoia pour la transmission de porteuses à ondes millimétriques. »

Cette collaboration mobilise Pegatron 5G dans l'assistance aux aspects de conception et de fabrication et dans l'optimisation de bout en bout de systèmes de télécommunications complexes.

À propos d'Athertek Technology

Aethertek, basé à Taipei, Taiwan, est reconnu comme un fournisseur de solutions de test de premier plan, qui se distingue par son rôle actif dans l'accélération du déploiement du FR2 grâce à ses modules d'antennes innovants et en fournissant des solutions de test FR2 rentables.

Venez nous rencontrer dans le hall 5, stand 5A61.

À propos de Metanoia Communications, Inc.

Metanoia, basée à Hsinchu, Taïwan, a contribué au développement de plusieurs générations de solutions SoC à semi-conducteurs pour le haut débit filaire. La société se concentre désormais sur l'introduction de nouveaux produits sur les marchés 5G NR.

Venez nous rencontrer dans le hall 5, stand 5L26MR.

À propos de Pegatron 5G

Pegatron 5G est un fournisseur de solutions complètes de bout en bout. Fort d'une vaste expérience dans le développement de produits et de capacités de fabrication verticalement intégrées, Pegatron a créé l'équipe O-RAN en 2018. S'inspirant de notre philosophie de conception originale, Pegatron 5G s'engage pleinement à développer des produits conformes aux spécifications O-RAN, y compris une famille de radios 5G, de serveurs et de produits de mise en réseau.

Venez nous rencontrer dans le hall 5, stand 5K9.

CONTACT :

