MWC 2024 | L'IPE du 5.5G Core aide les opérateurs à évoluer vers la monétisation de l'expérience





BARCELONE, Espagne, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- Avec le développement continu des services, les exigences en matière d'expérience de communication sont de plus en plus élevées. Les opérateurs cherchent à faire des gains rapides dans l'ère 5.5G en passant d'une monétisation basée sur le trafic à une monétisation axée sur l'expérience. Pour faciliter cette transition, Huawei a développé la solution Intelligent Personalized Experience (IPE) basée sur le 5.5G Core, et la dévoilera officiellement lors du Mobile World Congress (MWC) de cette année.

Les nouveaux services, représentés par les vidéos courtes, la diffusion en direct, les applications cloud et la RV/RA, posent des exigences différentes aux réseaux.

La diffusion en direct nécessite une large bande passante ascendante pour une lecture vidéo claire et fluide, afin d'éviter les pertes économiques liées à des événements insatisfaisants. Les services tels que la téléphonie cloud, les jeux cloud et la photographie cloud sont sensibles à la latence, tandis que les services de RV, comme ceux pour les vidéos et les jeux, nécessitent une bande passante descendante garantie. Tous ces nouveaux services attirent des utilisateurs qui sont enclins à payer un supplément pour une meilleure expérience, ce qui ouvre aux opérateurs les portes de la monétisation d'expériences différenciées.

Les opérateurs sont passés des communications de base (2G/3G) à la monétisation du trafic (4G) et maintenant à la monétisation de l'expérience de service (5G).

À mesure que les services évoluent, les opérateurs suivent le mouvement en mettant à jour leurs forfaits de services pour offrir une expérience optimale aux utilisateurs. Un forfait 2G/3G comprend généralement un nombre limité de minutes d'appel et de SMS, un forfait 4G contient souvent un ensemble de données, et un forfait 5G est composé de plus de services pour s'adapter aux différents scénarios de service.

La monétisation de l'expérience exige que l'expérience de l'utilisateur soit évaluée et garantie en temps réel.

La solution traditionnelle d'assurance de l'expérience de service est confrontée à trois points de rupture :

1.l'expérience utilisateur ne peut pas être évaluée, les services cryptés ne peuvent pas être identifiés avec précision et l'expérience de l'utilisateur ne peut pas être perçue avec précision ;

2.la garantie de qualité de service basée sur l'abonnement statique ne peut mettre en oeuvre qu'une optimisation statique ;

3.le fonctionnement n'est pas en boucle fermée, les utilisateurs ne peuvent pas percevoir l'effet de l'assurance.

Pour y remédier, Huawei propose la solution IPE. L'IPE s'appuie sur le plan d'intelligence centré sur la fonction d'analyse des données de réseau (NWDAF) du réseau central ainsi que sur l'intelligence intrinsèque d'autres fonctions de réseau central pour identifier les services avec précision, évaluer les expériences connexes en temps réel et générer des rapports d'expérience immédiats. La solution IPE garantit que l'expérience de l'utilisateur peut être évaluée avec précision, optimisée de manière dynamique et mieux monétisée.

Le MWC 2024 se déroulera du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Lors de cette édition, Huawei présentera des services et des expériences 5G innovants, et lancera des produits et des solutions de réseau central 5.5G innovants. Huawei continuera à innover, à offrir une expérience de service ultime aux consommateurs et à aider les transporteurs à atteindre un succès commercial continu.

22 février 2024 à 20:31

