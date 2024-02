L'itinérance des données sans souci, maintenant disponible dans chaque application : 1GLOBAL, le créateur de l'eSIM, offre aux fintechs son propre service d'itinérance





L'éventail de secteurs adoptant les services innovants de 1GLOBAL continue de croître, alors que plus de 30 millions de clients européens pourront bientôt éviter les frais d'itinérance dans plus de 160 pays.

En intégrant pleinement l'API 1GLOBAL, la fintech mondiale Revolut offre désormais à ses clients un accès simple et rapide au réseau mobile mondial low-cost de 1GLOBAL. Une fois activé par l'utilisateur, une carte SIM intégrée (eSIM) est générée pour l'appareil mobile.

« Sans avoir à quitter l'application Revolut, les utilisateurs peuvent installer un eSIM en une minute », déclare Hakan Koç, fondateur et CEO de 1GLOBAL. « C'est pourquoi des acteurs d'un large éventail de secteurs tels que le voyage, l'assurance, la fintech, les compagnies aériennes, la logistique VIP et plus encore nous font confiance pour élargir la gamme de services qu'ils offrent en intégrant notre connectivité. »

Au lieu d'avoir à obtenir une carte SIM physique pour accéder au réseau local à l'arrivée, les clients utilisant des applications intégrant la technologie 1GLOBAL vont simplement configurer une eSIM sur leur appareil. Cela leur donne un contrôle complet de leur connexion, y compris un affichage de la consommation de données. Ils peuvent également utiliser l'application pour acheter un plan de données même s'ils sont déjà à court de forfait.

« Chez Revolut, nous savons à quel point il est important pour nos clients qu'ils restent connectés aux services Revolut, où qu'ils se trouvent, sans se soucier de leur forfait. Les eSIM de Revolut, développées en partenariat avec 1Global, est une technologie pratique et offre une valeur considérable adaptée à notre clientèle mondiale », commente David Tirado, vice-président, Global Business, Revolut.

Toute entreprise peut intégrer la technologie 1GLOBAL dans son offre client via une suite d'API. En conséquence, les clients restent dans cette application plus longtemps, un nouveau canal de revenus est créé, la valeur pour les clients est générée et la fidélité à la marque augmente.

Dans le cas de Revolut, l'intégration complète de la technologie 1GLOBAL a été réalisée dans sa propre application et sous sa propre marque. En outre, les entreprises peuvent offrir une connectivité 1GLOBAL simplement en tant que tiers ou filiale via des références (comme un code QR) qui invite l'utilisateur à télécharger leur eSIM et le logiciel 1GLOBAL.

« En tant qu'innovateur technologique des télécommunications, nous avons créé notre propre réseau mondial de télécommunications et pouvons émettre des eSIM et une identité internationale d'abonné mobile (IMSI) », explique Koç. « Cela nous distingue des fournisseurs qui n'ont pas leur propre infrastructure réseau et revendent simplement des paquets de données. »

La plateforme 1GLOBAL offre aux opérateurs d'applications la possibilité d'offrir aux utilisateurs une connexion mondiale soutenue par neuf opérateurs de réseau virtuel mobile (MVNO), cinq partenaires d'itinérance sponsorisés à l'international et plus de 150 interconnexions. Ce type de connectivité hyperscale, avec 2 000 liaisons vers 350 opérateurs mobiles couvrant de la 2G à la 5G et LPWAN, serait impossible sans tirer parti de la technologie innovante de 1GLOBAL.

À propos de 1GLOBAL

1GLOBAL fournit une connectivité mobile rapide et sécurisée dans plus de 160 pays à travers le monde. Leur technologie eSIM s'intègre parfaitement à l'application Revolut existante et peut être installée sur n'importe quel appareil mobile compatible eSIM en moins d'une minute.

Fondé en 2022, 1GLOBAL est la nouvelle startup de Hakan Koç, cofondateur et ancien co-CEO d'AUTO1 Group. 1GLOBAL a acquis un groupe d'actifs de télécommunications opérationnels depuis 2006, y compris un réseau mobile internationalement reconnu et accrédité par la GSMA. Basée à Londres, avec un centre de R&D à Lisbonne, la société emploie aujourd'hui plus de 400 employés dans 12 pays et a obtenu le statut MVNO entièrement réglementé dans neuf d'entre eux.

www.1global.com

À propos de Revolut

Revolut est une fintech mondiale qui aide les gens à tirer davantage parti de leur argent. En 2015, Revolut a été lancé au Royaume-Uni offrant le transfert et l'échange d'argent. Aujourd'hui, plus de 35 millions de clients à travers le monde utilisent des dizaines de produits innovants de Revolut pour effectuer plus d'un demi-milliard de transactions par mois.

Sur l'ensemble de nos comptes personnels et professionnels, nous donnons aux clients plus de contrôle sur leurs finances et connectons les gens de manière optimale dans le monde entier.

www.revolut.com

22 février 2024 à 20:05

