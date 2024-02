Elisa, Elisa Polystar et Wind River franchissent une nouvelle étape dans l'automatisation des centres de données en périphérie des télécoms





Elisa Oyj, une entreprise de télécommunications de premier plan; Elisa Polystar, un pionnier des réseaux autonomes; et Wind River ®, leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents stratégiques, ont franchi une nouvelle étape et réalisé le déploiement entièrement automatisé d'une infrastructure infonuagique, de fonctions de réseau basées sur le cloud et d'une surveillance de bout en bout pour les sites de centres de données en périphérie des télécoms utilisant Wind River ® Studio Conductor et la solution Customer Experience Assurance d'Elisa Polystar.

Cette étape notoire permet aux fournisseurs de services d'étendre davantage leurs déploiements distribués en périphérie à grande échelle avec une efficacité économique et une meilleure performance du réseau. Studio Conductor offre une interface unique pour gérer et automatiser le déploiement dans des environnements cloud distribués à grande échelle. Customer Experience Assurance d'Elisa Polystar offre une visibilité avancée de bout en bout, la traçabilité du réseau et des fonctionnalités de dépannage pour une expérience client de haut niveau.

Les entreprises ont coopéré pour montrer que leur technologie développée conjointement, tout en utilisant le cadre d'automatisation Studio Conductor, peut réduire de façon drastique, le temps de déploiement de l'ensemble du service de bout en bout et le temps d'intervention de l'opérateur. Par exemple, grâce à un processus automatisé, le temps nécessaire pour vérifier la configuration du matériel sous-jacent peut être réduit de 80 %, avec une réduction de 90 % du temps d'interaction humaine. Ces chiffres s'améliorent au fur et à mesure que le nombre de serveurs augmente. De même, des économies de 70 à 90 % peuvent être réalisées en automatisant le processus d'intégration des fonctions réseau. Ce sont là les véritables améliorations possibles lorsqu'on adopte des niveaux élevés d'automatisation dans les opérations réseau.

« Elisa innove dans l'automatisation de nos opérations et déploiements en périphérie. Après avoir automatisé avec succès les déploiements de plateformes cloud en périphérie, nous nous concentrons désormais sur l'automatisation de la gestion du cycle de vie des applications déployées en périphérie. Nous sommes ravis de franchir de nouvelles étapes alors que nous développons notre collaboration avec Wind River pour déployer automatiquement des charges de travail de fonction réseau sur nos centres de données en nuage régionaux », a déclaré Markus Kinnunen, vice-président, Cloud Services, Elisa. « En collaborant avec Wind River, Elisa peut fournir une automatisation avancée pour réduire le temps de déploiement et améliorer la qualité du réseau. »

« Elisa Polystar permet aux CSP de concevoir des réseaux autonomes. Grâce à la collaboration entre Elisa et Wind River, nous avons prouvé que notre solution Customer Experience Assurance peut être intégrée de manière transparente à la gestion automatique du cycle de vie des fonctions réseau dans l'infrastructure cloud en périphérie », a déclaré Thomas Nilsson, directeur produit chez Elisa Polystar. « Nos clients peuvent avoir confiance en nos solutions d'exploitation de données basées sur l'IA, d'assurance automatisée et d'opérations automatisées, prêtes pour les réseaux en périphérie dynamiques, continuant à soutenir les CSP dans leur prise de décision stratégique et à promouvoir des cas d'utilisation d'efficacité opérationnelle pour l'automatisation et l'expérience client. »

« Elisa et Elisa Polystar sont des innovateurs de l'industrie dans l'automatisation et les services numériques. Avec chaque nouvelle avancée, nous sommes impatients de développer notre collaboration », a déclaré Paul Miller, directeur de la technologie chez Wind River. « Wind River Studio permet une automatisation unique, distribuée et consciente de la périphérie pour faciliter la gestion de l'infrastructure, le déploiement d'applications et l'intégration avec le cloud public. Avec Elisa, nous continuons à aider les fournisseurs de services à relever le défi complexe du déploiement et de la gestion d'une infrastructure infonuagique distribuée physiquement et à ultra-basse latence. »

Ces dernières réalisations témoignent de l'engagement des entreprises en faveur de l'innovation et de l'établissement d'une nouvelle référence en matière d'excellence opérationnelle. Cette technologie sera présentée au Mobile World Congress 2024 sur les stands respectifs des entreprises: Wind River (Hall 2, 2F25) et Elisa et Elisa Polystar (Hall 5, stand 5F35).

Elisa a été la première à mettre un centre de données de périphérie entièrement automatisé sur le marché en Europe. Outre Studio Conductor, le centre de données utilise Wind River Studio Cloud Platform, Wind River Studio Analytics, et l'application User Plane Function (UPF) 5G du fournisseur principal de paquets d'Elisa. Studio fournit une architecture entièrement infonuagique, basée sur Kubernetes et des conteneurs, fondée sur l'open source, pour le développement, le déploiement, les opérations et la maintenance de réseaux périphériques distribués à l'échelle. L'application UPF d'Elisa permet d'accéder localement à des services régionaux, notamment aux entreprises qui ont besoin d'un accès rapide, sécurisé et à faible latence à leurs propres centres de données locaux. Avec Studio Conductor, le processus de déploiement est entièrement automatisé, ce qui facilite l'approvisionnement rapide et efficace des ressources des centres de données périphériques.

Pour plus d'informations sur les travaux de Wind River dans les télécommunications, visitez www.windriver.com/solutions/telecommunications.

À propos d'Elisa

La mission d'Elisa est de construire un futur durable grâce à la numérisation. Nous agissons en tant que pionnier dans le domaine des télécommunications, des services numériques, ainsi que de la 5G. Nous fournissons des solutions durables à plus de 2,8 millions de consommateurs, d'entreprises et d'administrations publiques au sein de nos marchés principaux que sont la Finlande et l'Estonie, ainsi que dans plus de 100 pays à travers le monde. En Finlande, Elisa est un leader du marché des télécommunications, et nos partenaires de coopération internationale sont, entre autres, Vodafone et Tele2. Elisa est cotée au Nasdaq Helsinki. En 2023, notre chiffre d'affaires s'élevait à 2,2 milliards d'euros et nous employions 5 700 personnes dans plus de 20 pays. Elisa est considérée comme l'une des entreprises les plus écologiques au monde. Rendez-vous sur elisa.com.

À propos d'Elisa Polystar

Elisa Polystar est un fournisseur mondial de premier plan de solutions basées sur l'IA et conçues pour le cloud, qui donne aux fournisseurs de services de communication (CSP) les moyens d'évoluer vers des réseaux autonomes. Avec un portefeuille éprouvé couvrant la gestion des données, l'analyse de réseau et l'automatisation, nous transformons les réseaux des CSP, garantissant des expériences client exceptionnelles et une excellence opérationnelle. Nos analyses innovantes basées sur l'IA ont constamment réduit l'OpEx et le CapEx pour plus de 100 CSP dans le monde entier, favorisant les opérations de réseau en boucle fermée et l'automatisation à travers les domaines RAN, transport et principaux. En tant qu'expert en télécommunications indépendant des fournisseurs, nous nous intégrons de manière transparente à diverses plates-formes matérielles et technologies, en tirant parti de notre avantage unique qui consiste à tester les innovations sur le réseau d'Elisa. Elisa Polystar fait partie du groupe Elisa, pionnier dans les télécommunications, l'hyper-automatisation et les services numériques, desservant plus de 5 millions de clients en Finlande et en Estonie. Elisa Polystar est certifié ISO 9001:2015 et ISO 27001:2013 par un organisme de certification accrédité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elisapolystar.com.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnière en alimentant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. La société propose un portefeuille complet renforcé par une assistance et des services professionnels mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d'informations, retrouvez Wind River à l'adresse www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

22 février 2024 à 15:50

