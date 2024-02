Quectel annonce un module RG255G basé sur MediaTek pour gérer les travaux 5G RedCap





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, annonce aujourd'hui le Quectel RG255G, un module 5G RedCap basé sur la technologie MediaTek. 5G Redcap, abréviation de « capacité réduite », est une variante 5G définie dans la version 17 de la norme 3GPP qui combine la faible latence et la fiabilité de la 5G avec des fonctionnalités telles que le découpage de réseau, le tout dans une conception de puce compétitive en termes de coûts et présentant une architecture légère. Pour les déploiements bénéficiant de ces attributs mais ne nécessitant pas toutes les capacités de la 5G, RedCap offre une option élégante et économique.

Ce module, le premier au monde à intégrer un système sur puce (SoC) modem-RF 5G, présente la fonctionnalité UltraSave de MediaTek pour le 5G RedCap, résultant en une consommation d'énergie 60 % inférieure par rapport aux modems IdO 4G existants, une consommation d'énergie 70 % inférieure par rapport aux modems 5G à large bande mobile (eMBB) et une économie supplémentaire de 10 % avec les fonctionnalités d'économie d'énergie de la version 17 activées.

« Nous sommes ravis d'annoncer le module Quectel RG255G 5G Red Cap, qui permettra aux clients de profiter de nombreux avantages de la 5G sans avoir à supporter les coûts et les exigences énergétiques complets de la technologie », a déclaré Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « Nous pensons que 5G RedCap ouvre la voie à bien des utilisations et applications de l'IdO qui demandent des communications à faible latence et ultra fiables (URLLC) ainsi que le découpage de réseau. »

Le RG255G de Quectel offre des performances en liaison descendante de 220 Mbps et en liaison montante de 121 Mbps en 256QAM ou 91 Mbps en 64QAM. Disponible en trois formats, LGA, M.2 et Mini PCIe, la famille RG255G fonctionne avec une bande passante de 20 MHz et supporte le LTE Cat 4 ainsi que le GNSS. Les modules offrent également de multiples interfaces, notamment USB 2.0 et PCIe 1.0.

« La série T300 est la première solution au monde de système sur puce à radiofréquence (RFSOC) à 6 nm pour RedCap », a déclaré Evan Su, responsable de l'unité commerciale Communications sans fil chez MediaTek. « Nous considérons RedCap comme un moyen clé de démocratiser l'accès aux fonctionnalités 5G, offrant à nos clients la possibilité d'optimiser les composants et de fournir des appareils compatibles 5G pour un large éventail d'applications à différents prix. »

Le module RG255G est idéal pour les applications telles que la surveillance de l'énergie, les points de vente, l'automatisation industrielle, l'énergie et le réseau intelligents, le haut débit mobile à vitesse moyenne et les appareils portables.

Les modules IdO de Quectel sont développés avec la sécurité comme priorité. De l'architecture du produit au développement du firmware/logiciel, Quectel intègre des pratiques et des normes de l'industrie, limitant les vulnérabilités potentielles avec des laboratoires de test indépendants tiers, et a incorporé des pratiques de sécurité telles que la génération de SBOMs et de fichiers VEX, ainsi que l'analyse binaire du firmware, dans l'ensemble du cycle de développement logiciel.

La série RG255G sera disponible avec une série d'antennes, ce qui permettra aux développeurs d'acheter le module et les antennes en même temps, réduisant ainsi les coûts et les délais de mise sur le marché.

