LabVantage introduit un écosystème natif du numérique pour accélérer la vitesse et la réussite dans les laboratoires de recherche et développement

LabVantage Solutions, Inc., le principal fournisseur de solutions et de services informatiques pour les laboratoires, y compris des solutions LIMS (Laboratory Information Management System, ou système de gestion de l'information du laboratoire) spécifiques qui permettent aux laboratoires d'être opérationnels plus rapidement à un coût total inférieur, a mis à disposition sa solution de recherche sémantique (AILANI), ainsi que ses solutions d'analyse avancée et LIMS dans un écosystème intégré et natif du numérique, capable de soutenir de manière transparente les processus de R&D des laboratoires. Cet écosystème permettra aux laboratoires de R&D d'améliorer leur efficacité, leur productivité, leur prise de décision, leurs collaborations et, à terme, leurs délais de mise sur le marché, tout en réduisant leurs coûts opérationnels. LabVantage présentera ses solutions LIMS et son écosystème intégré au salon Pittcon 2024 (stand n° 2133), qui se tiendra du 24 au 28 février, à San Diego, en Californie.

La numérisation des processus de laboratoire de R&D à l'aide de technologies avancées telles que la recherche sémantique, l'analyse et les systèmes LIMS marque un pas significatif vers l'efficacité et l'innovation dans le domaine scientifique. Les capacités de recherche sémantique permettent de contextualiser et d'interroger de grandes quantités de données et de documents, en utilisant un noyau sémantique et un graphe de connaissances. Cette technologie rationalise non seulement la récupération d'informations tout en réduisant considérablement la répétition des séries expérimentales, mais améliore également le processus de prise de décision en apportant des informations plus pertinentes et plus précises. Certains clients de LabVantage ont constaté une réduction de 30 % des expériences répétées grâce à la mise en oeuvre de l'outil de recherche sémantique de LabVantage, AILANI.

L'intégration de l'IA et de la veille économique dans une plateforme d'analyse unifiée, en tandem avec un LIMS, accélère l'analyse et l'élaboration de rapports. LabVantage Analytics permet l'analyse des données structurées et non structurées provenant de diverses sources, intégrant le traitement, le stockage, l'analyse et la visualisation des données sur une seule plateforme. Ses fonctionnalités conviviales en libre-service incluent des tableaux de bord personnalisables et un accès immédiat aux rapports de données LIMS.

« En intégrant des technologies avancées telles que la recherche sémantique, l'IA et l'analytique dans nos solutions LIMS, non seulement nous améliorons la précision des données et réduisons la répétition des expériences, mais nous apportons également des améliorations significatives en matière de collaboration et de conception des expériences. Ensemble, ces outils vont jouer un rôle déterminant, permettant aux clients de concevoir de meilleures expériences tout en réduisant considérablement le nombre total d'essais expérimentaux », a déclaré Alan Marcus, directeur de la croissance chez LabVantage Solutions. « Notre objectif est de redonner davantage de temps aux clients pour l'exploration scientifique. En fait, nous pensons que ces solutions natives du numérique vont élargir notre capacité à servir les clients de tous les secteurs que nous desservons, et ce tout au long du cycle de vie de leurs produits. Vos données peuvent désormais être unifiées, hébergées, interrogées et analysées au sein d'une seule et même plateforme, du concept à la mise sur le marché. »

La mise en oeuvre d'un LIMS automatise et gère les flux de travail du laboratoire, améliorant considérablement l'efficacité et la cohérence de l'exécution des expériences. En s'intégrant aux outils de recherche et d'analyse, LabVantage LIMS garantit un flux d'informations transparent, ce qui permet d'optimiser les opérations du laboratoire, ainsi que la prise de décision et la collaboration. Les statistiques sectorielles soulignent l'impact transformateur de cette numérisation et de cette automatisation, puisque les laboratoires rapportent une augmentation de productivité pouvant aller jusqu'à 30 à 40 %.1

La fusion de LabVantage avec Biomax Informatics a permis une amélioration des solutions d'analyse et LIMS de l'entreprise, grâce à l'intégration d'AILANI, un outil de recherche sémantique avancé. AILANI met en synergie la modélisation sémantique, l'ontologie, la linguistique et les algorithmes d'IA pour révolutionner la recherche basée sur des requêtes. Cet outil connecte efficacement diverses sources de données (internes, externes et propriétaires), permettant aux chercheurs de découvrir rapidement des informations précieuses et des schémas cachés. Il simplifie et accélère également la prise de décision tout au long du processus de R&D, en permettant d'accéder facilement aux informations pertinentes et à leur contexte.

LabVantage Biomax a été reconnu dans le cadre du « Gartner® Hype Cycletm for Life Science Discovery Research 2023 » en tant que fournisseur d'échantillons dans deux catégories : « Outils de graphes de connaissances sémantiques » et « Plateformes d'analyse pour l'informatique de recherche ».2 De la même manière, LabVantage a été classé parmi les principaux leaders en matière de croissance et d'innovation en 2023 par le cabinet Frost & Sullivan dans son premier rapport et radar LIMS annuels mondiaux sur les sciences de la vie, mettant en lumière l'engagement et le statut de LabVantage en tant qu'acteur incontournable de la transformation de la recherche et de l'analytique dans le domaine des sciences de la vie.

Pour plus d'informations sur LabVantage, ses solutions LIMS et son écosystème de R&D natif du numérique, visitez www.labvantage.com ou envoyez un courriel à [email protected].

A propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu dans le domaine des solutions logicielles de laboratoire d'entreprise, LabVantage Solutions se consacre à l'amélioration des résultats des clients en transformant les données en connaissances. La plateforme informatique LabVantage est hautement paramétrable, intégrée dans une architecture commune et entièrement basée sur un navigateur pour prendre en charge des centaines d'utilisateurs simultanés. Déployée sur site, via le cloud ou en mode SaaS, elle offre des interfaces homogènes avec les instruments et les autres systèmes d'entreprise, permettant ainsi une véritable transformation numérique. La plateforme se compose du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) le plus moderne du marché, d'un cahier de laboratoire électronique (ELN) intégré, d'un système d'exécution de laboratoire (LES), d'un système de gestion des données scientifiques (SDMS) et d'outils d'analyse avancés ; et, pour les établissements de santé, d'un système d'information de laboratoire (LIS). Nous soutenons plus de 1 500 sites clients dans le monde entier dans les secteurs des sciences du vivant, pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des biobanques, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation, du pétrole et du gaz, de la génétique/du diagnostic, de la médecine légale et des soins de santé. Basée à Somerset, dans le New Jersey, et possédant des bureaux dans le monde entier, LabVantage propose depuis quarante ans une gamme complète de produits et de services permettant à ses clients d'innover plus rapidement dans le cycle de R&D, d'améliorer la qualité des produits manufacturés, de tenir des registres précis et de se conformer aux exigences réglementaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site labvantage.com .

