Médine brille au Forum mondial des villes intelligentes





La ville a une nouvelle fois démontré son engagement total envers les ODD lors du Forum mondial des villes intelligentes, à Riyad.

RIYADH, Arabie saoudite, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- L'Observatoire urbain de Médine de l'Autorité de développement de la région de Médine a lancé l'état du développement durable de la région de Médine lors du Forum mondial des villes intelligentes à Riyad. Cet événement a réuni des experts et des entreprises technologiques du monde entier qui ont réfléchi à l'avenir des villes. Seule Médine a participé au forum avec son propre pavillon, en raison de son caractère unique. Et encore une fois, la ville a brillé de sa propre lumière.

L'état du développement durable de la région de Médine couvre sept secteurs principaux : l'économie, le développement urbain et le logement, les transports, la connectivité et la mobilité, les infrastructures, la gestion de l'environnement et la qualité de vie, l'urbanisme et l'utilisation du sol, les aspects sociaux du développement durable et les visiteurs de la ville.

Le rapport est conforme à la stratégie de ville intelligente centrée sur l'humain de Médine, où la durabilité est l'un des principaux résultats. Avec la présentation du rapport, Médine a montré son approche impeccable axée sur les données pour la réalisation du Programme 2030 des Nations Unies et la réalisation des Objectifs de développement durable.

En outre, le rapport sur l'état du développement durable de la région de Médine, aide à fixer le cap pour la mise en oeuvre des cas d'utilisation de la ville intelligente. Médine est pionnière en matière de localisation des ODD, au niveau national et international.

Des accords pour aller de l'avant.

Or, le lancement du rapport n'est pas la seule preuve de l'engagement de Médine envers ses citoyens qui a eu lieu pendant le Forum. Pendant l'événement, M. Abdulrahman Ibrahim, responsable en chef des données et de l'innovation à l'Autorité de développement de la région de Médine, a signé pas moins de trois protocoles d'entente, dans le seul but de faire avancer Médine dans la bonne direction. Le premier, avec Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA), vise à partager les expériences en matière de données, de ville intelligente et de stratégies d'IA, à fournir un soutien technique mutuel dans les domaines concernés et à co-organiser des événements et des ateliers. Le second, signé avec l'Université des sciences et de technologie King Abdullah, vise également à partager des données et des expériences concernant les villes intelligentes, et propose de mener des recherches et des études dans les domaines concernés par le sujet. Le troisième accord, signé avec Pilgrims Experience Program (PEP), vise la collaboration dans l'échange de données et les applications de villes intelligentes.

Médine compte 1,5 million d'habitants, ce qui en fait la quatrième ville la plus peuplée d'Arabie saoudite. Elle accueille chaque année 9 millions de visiteurs, pour la plupart des pèlerins.

La vision North Start de la ville stipule : « Nous allons créer la ville intelligente la plus tranquille, généreuse et dynamique au monde ». Si les prévisions se réalisent, bientôt, 30 millions de personnes par an visiteront la ville à la recherche de cet espace de progrès, conçu pour la réflexion et le recueillement.

