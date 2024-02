Entente entre VSP et le Centre Lasallien pour mieux répondre aux besoins des organismes de Saint-Michel





MONTRÉAL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) ont approuvé le bail entre VSP et le Centre Lasallien, situé au 3001, rue de Louvain Est, à des fins communautaires et sportives pour l'Arrondissement, pour une période de dix ans, le 15 février dernier, lors d'une séance extraordinaire du conseil. Le déménagement des organismes était nécessaire puisque le Centre de loisirs René-Goupil sera repris par son propriétaire, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). Les organismes pourront ainsi poursuivre leurs actions communautaires en contribuant au bien-être de la population micheloise.

« Quand on a appris que les organismes devaient rapidement déménager, on était un peu catastrophés. Le temps et les options manquaient, et on voulait à tout prix éviter un bris de services, sachant à quel point le tissu communautaire est important dans Saint-Michel. D'arriver à une telle entente, dans ces délais, est une réussite en soi. Ça n'a pas été simple, mais nos équipes ont travaillé fort pour trouver une solution, et heureusement, on a pu compter sur la collaboration indispensable du Centre Lasallien. Bientôt, plusieurs services seront donc rassemblés sous un même toit et dans de nouveaux locaux adaptés à leurs besoins et à leur offre », a affirmé Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« C'est dans une perspective de collaboration et de réponse aux besoins de la population que l'idée inspirante d'un hub communautaire a pris forme. Au Centre Lasallien, nous aspirons à mettre à la disposition des citoyens un guichet unique, un lieu où ils pourront accéder à un éventail de services de qualité hautement adaptés à leur réalité. Depuis un certain temps, le Centre Lasallien travaille avec dévouement à la création d'un espace accueillant, conçu pour offrir aux membres de la communauté des services diversifiés et un accompagnement personnalisé. Ainsi, il était naturel pour nous de présenter notre soutien aux organismes locaux. Cet esprit coopératif simplifiera l'accès aux services pour l'ensemble de notre collectivité », a ajouté Paul Evra, directeur général du Centre Lasallien.

Cette entente permettra de loger de façon permanente la Joujoutèque Saint-Michel et la Bibliothèque des jeunes ainsi que d'offrir des espaces à d'autres organismes du quartier, dont Les Monarques de Montréal et Saint-Michel Vie Sans Frontières. Des ressources de l'arrondissement attitrées au secteur de Saint-Michel auront aussi accès à un espace de travail au Centre Lasallien. Ces organismes intégreront leurs nouveaux locaux à la fin du printemps, selon l'état d'avancement des travaux de réaménagement.

D'autres organismes pourront également bénéficier des heures de location comprises dans cette entente en leur donnant accès à des espaces polyvalents supplémentaires (salles communautaires, bureaux communs et gymnases). Cela permettra donc un accès à des espaces variés pour les organismes locaux, toujours dans le souci de répondre aux besoins de la population et des citoyennes et citoyens.

La location décennale des espaces au Centre Lasallien représente un montant total de 2,2 M$. Ce nouveau bail permettra à l'Arrondissement d'économiser près de 170 000 $ par année, soit un total de 1,7 M$ sur 10 ans.

Rappelons qu'en 2022, le CSSDM avisait l'Arrondissement que le bâtiment abritant le Centre de loisirs René-Goupil serait utilisé à des fins scolaires afin de relocaliser l'école primaire Saint-Noël-Chabanel. Grâce à la prolongation du bail, qui devait initialement prendre fin le 30 juin 2023, l'Arrondissement a pu bénéficier de plus de temps pour ses recherches et trouver la solution la plus adaptée à la relocalisation des organismes locataires.

Autres déménagements prévus

Par ailleurs, les bureaux administratifs de l'Alliance Socioculturelle et aide pédagogique et du Centre communautaire Rendez-vous 50+ logeant au Centre de loisirs René-Goupil déménageront, d'ici la fin avril, à la bibliothèque de Saint-Michel, située au 7601, rue François-Perrault.

À propos du Centre Lasallien

Le Centre Lasallien est un centre socioéducatif qui se consacre au développement intégral des jeunes, selon une approche inclusive qui priorise les plus vulnérables. Par son action éducative et préventive auprès des jeunes et de leur famille, il vise à réduire les inégalités et à augmenter les chances de réussite sociale et scolaire.

