Tecnotree annonce une croissance des revenus supérieure aux tendances du marché mondial pour le T4 et l'exercice 2023

Tecnotree, la plateforme numérique mondiale et le chef de file des services IA, 5G et cloud, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023. La société a réalisé un chiffre d'affaires record de 78,4 millions EUR, surpassant les tendances du marché mondial, avec une excellente demande pour les produits Tecnotree. Tecnotree a connu la prise de commandes la plus élevée de son histoire (95,4 millions EUR) et a acquis 12 nouveaux clients, dont trois opérateurs de premier rang en Scandinavie et en Amérique du Nord, reflétant une demande accrue pour les offres de cloud numérique.

Faits saillants du quatrième trimestre 2023 :

Hausse de 10,4 % des ventes nettes à 22,2 (20,1) millions EUR

Hausse de 29,5 % du bénéfice d'exploitation à 7,9 (6,1) millions EUR

Le résultat de la période a diminué de 22,5 %, principalement en raison d'une perte de change plus élevée de 2,4 (3,1) millions EUR

Flux de trésorerie opérationnel de 4,7 (0,6) millions EUR

BPA de 0,01 (0,01) EUR

Hausse de 16,4 % du carnet de commandes à la fin de la période à 80,2 (68,9) millions EUR

Faits saillants de l'exercice 2023 :

Hausse de 9,5 % des ventes nettes à 78,4 (71,6) millions EUR

Hausse de 30,2 % du bénéfice d'exploitation à 23,8 (18,3) millions EUR

Le résultat pour la période s'élève à 11,2 (11,6) millions EUR

Flux de trésorerie opérationnel de 6,2 (6,0) millions EUR

BPA de 0,04 (0,04) EUR

Padma Ravichander, CEO de Tecnotree, déclare : « Alors que nous clôturons le quatrième trimestre et l'exercice, je suis fière d'annoncer que nous avons dépassé nos attentes en générant un nombre sans précédent de commandes, un chiffre d'affaires record et une rentabilité élevée. Nous avons continué à exécuter notre stratégie en 2023 et avons fait preuve d'un leadership numérique grâce au portefeuille de produits compétitifs de Tecnotree et à sa capacité à réaliser des transformations numériques axées sur les résultats. En 2023, l'entreprise a augmenté son investissement dans la compétitivité AIML, qui représentait 15,6 % de la prise totale de commandes, ce qui a généré des revenus AIML supérieurs à la croissance prévue pour l'exercice.

Nous avons continué à construire et à transformer notre culture d'entreprise en 2023 et nous avons démontré sans relâche notre engagement à stimuler l'innovation et la valeur pour nos clients. Je tiens à exprimer ma gratitude à nos partenaires et collaborateurs pour leur engagement à concrétiser la vision de Tecnotree. Ensemble, nous sommes prêts pour façonner l'avenir. Notre force concurrentielle sera la pierre angulaire de tout ce que nous entreprenons, alors que nous restons concentrés sur la fourniture d'expériences différenciées. »

Jalons et accomplissements de l'entreprise durant l'exercice :

Tecnotree a célébré 14 mises en service à l'échelle mondiale pour certains des plus grands groupes d'opérateurs dans différentes régions, offrant à ses clients une transformation BSS numérique à grande échelle via la Tecnotree Digital Suite.

Gartner a reconnu Tecnotree dans son Market Guide for Customer Experience Management et dans son Market Guide for Revenue Monetisation and Management.

Tecnotree a été reconnu comme finaliste lors des TM Forum Excellence Awards 2023, catégorie expérience client, pour la mise en oeuvre du Tecnotree Digital Stack avec intégration AIML pour stimuler les résultats commerciaux pour MTN.

Tecnotree a reçu le Diamond Badge de TM Forum pour la conformité API ouverte. La certification valide la mise en oeuvre réussie d'API ouvertes par rapport à un total de neuf API de monde réel et 59 API ouvertes certifiées. Cet accomplissement fait de Tecnotree le n°1 au classement TM Forum Open API Conformance.

La société a également été désignée Top Vendor pour la conformité et la certification officielles pour le Business Process Framework (eTOM) de TM Forum en 2023.

Tecnotree a obtenu 20 nouveaux brevets couvrant divers domaines tels que l'intelligence augmentée, l'IA générative, les opérations d'apprentissage automatique et les opérations de données. Les brevets comprennent également des méthodologies et des cadres communs, utilisant les outils et la plateforme low-code Sensa et des copilotes intégrés pour les modules FTTX, mobiles et B2B2x Marketplace B/OSS.

La société a été reconnue parmi les quatre principaux fournisseurs mondiaux du marché de l'IA autonome et des agents autonomes par Markets and Markets pour la mise en oeuvre de divers types de stratégies de croissance organique et inorganique telles que le lancement de produits, les mises à niveau, les partenariats, les fusacs et les expansions commerciales par région et par segment vertical.

Tecnotree Moments a été reconnu meilleure plateforme de monétisation télécoms par le gouvernement de Dubaï

La société a reçu les prix prestigieux « Best Innovation in Information Technology » de CMO Asia et « Best Workplace Diversity Award » d'UBS Forums.

Tecnotree a été reconnu comme faisant partie des entreprises à capitalisation intermédiaire les plus performantes par le Nordic Diversity Index, renforçant son engagement à promouvoir un environnement de travail diversifié et inclusif qui stimule l'innovation et responsabilise chaque personne au sein de l'entreprise.

