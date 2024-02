Le gouvernement du Canada annonce des activités plus écologiques à l'Agence spatiale canadienne et dans ses infrastructures nordiques





LONGUEUIL, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada donne l'exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de ses activités afin de favoriser une économie à faible émission de carbone, résiliente aux changements climatiques et à croissance propre.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada, était au siège de l'Agence spatiale canadienne à Longueuil, au Québec, pour annoncer 2 nouveaux projets du Fonds pour un gouvernement vert et pour faire le point sur un troisième projet, lesquels font tous preuve d'innovation dans l'écologisation des activités fédérales dans la région du Québec.

Dans le cadre du premier nouveau projet, qui devrait débuter au printemps, l'Agence spatiale canadienne réalisera une évaluation du cycle de vie de l'un de ses projets spatiaux afin de recueillir des données utiles sur les impacts environnementaux des contrats conclus dans le cadre de projets spatiaux. Il s'agira notamment d'identifier les possibilités de réduire le carbone intrinsèque et de trouver des solutions pour la décarbonisation des contrats de services de recherche et de développement liés à l'espace.

Le deuxième nouveau projet, dirigé par Ressources naturelles Canada et la Défense nationale, s'attaquera directement aux obstacles à l'adoption d'options de chauffage à faible teneur en carbone sur le marché du chauffage nordique, tels que le dimensionnement, l'installation, le rendement selon les saisons et l'entretien pour les bâtiments situés au nord du 60e parallèle. Le financement permettra aux propriétaires et aux gestionnaires des installations de mieux comprendre le fonctionnement et les coûts des systèmes de chauffage et d'accroître l'utilisation des pompes géothermiques et des thermopompes à eau de mer dans le Nord.

Le troisième projet, dirigé par Ressources naturelles Canada, a débuté en 2020 et a permis d'optimiser l'utilisation du chauffage électrique au siège de l'Agence spatiale canadienne. Ce projet a contribué à réduire de 33 % des émissions totales de GES et la consommation de gaz naturel des activités immobilières depuis 2021-2022. Les résultats de ce projet, combiné aux effets des rénovations et d'un réseau électrique plus propre, ont permis à l'Agence spatiale canadienne de réduire les émissions de GES de son portefeuille de biens immobiliers de 56 % depuis 2005-2006.

Ensemble, ces projets représentent près de 2 millions de dollars de financement pour des projets qui permettront au gouvernement de se rapprocher de son objectif de rendre ses activités carboneutres d'ici 2050. Cela fait partie des 55 millions de dollars de financement du Fonds pour un gouvernement vert prévu pour 77 projets de 18 ministères et organismes fédéraux différents qui ont réduit ou contribueront à réduire les émissions de GES dans les activités gouvernementales.

Les projets du Fonds pour un gouvernement vert permettent également de mettre à l'essai ou de mettre en oeuvre des idées innovatrices destinées à être reproduites par d'autres ministères et à soutenir les objectifs du Canada en matière de développement durable et d'action climatique.

Citation

« Pour créer une résilience climatique, tout le monde doit faire sa part, et le gouvernement ne fait pas exception à la règle. L'amélioration des systèmes de chauffage dans le Nord et la réduction des émissions intrinsèques de carbone à l'Agence spatiale canadienne sont quelques-uns des moyens par lesquels l'innovation ouvre la voie à des activités carboneutres, rentables et écologiques. Grâce à la Stratégie pour un gouvernement vert, nous donnons l'exemple en écologisant nos propres activités par notre soutien à des projets qui nous rapprocheront de notre objectif de rendre nos activités carboneutres d'ici à 2050. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

(ministre responsable du Fonds pour un gouvernement vert et de la Stratégie pour un gouvernement vert)

« L'Agence spatiale canadienne (ASC) s'est engagée à favoriser les pratiques durables dans le cadre de sa mission d'exploration et d'utilisation de l'espace pour améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens. La participation de l'ASC aux projets du Fonds pour un gouvernement vert contribuera à faire progresser les innovations technologiques et à assurer la préservation de notre planète et de son environnement spatial pour les générations futures. Il s'agit d'un élément clé de la contribution de l'ASC aux objectifs de durabilité environnementale, sociale et économique de notre gouvernement. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'innovation, des sciences et de l'industrie.

« Dans tout le pays, les gestionnaires d'immeubles économisent de l'argent sur le chauffage grâce à des améliorations de l'efficacité énergétique. Cela inclut le portefeuille de bâtiments publics du gouvernement du Canada. Ces investissements du Fonds pour un gouvernement vert sont un exemple du leadership fédéral en matière de climat qui réduira les coûts et contribuera à construire un avenir carboneutre. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Alors que nous continuons de faire face aux répercussions des changements climatiques, nous travaillons avec nos partenaires pour trouver des solutions novatrices aux défis opérationnels et de sécurité auxquels nous sommes confrontés. Le Fonds pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada soutient nos efforts et, de concert avec Ressources naturelles Canada, nous examinons des moyens durables de chauffer nos infrastructures nordiques, tout en soutenant l'adoption accrue de solutions d'énergie propre dans le Nord. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

Les faits en bref

Le Centre pour gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada assure le leadership dans les activités du gouvernement du Canada axées sur la carboneutralité, la résilience aux changements climatiques et l'écologisation par le biais de la Stratégie pour un gouvernement vert.

assure le leadership dans les activités du gouvernement du axées sur la carboneutralité, la résilience aux changements climatiques et l'écologisation par le biais de la Stratégie pour un gouvernement vert. La Stratégie pour un gouvernement vert constitue un ensemble d'engagements qui s'appliquent à tous les ministères et organismes gouvernementaux et qui soutiennent l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Fonds pour gouvernement vert a été créé dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert et fournit un financement pour des projets qui visent à réduire les émissions dans les activités des organisations fédérales.

Le financement des projets provient des ministères et organismes qui génèrent plus d'une kilotonne d'émissions de gaz à effet de serre par an du fait de leurs déplacements en avion, ainsi que des ministères qui se situent en dessous de ce seuil et qui contribuent volontairement. Seuls les ministères et organismes qui contribuent au Fonds peuvent avoir accès au financement.

Le Fonds pour gouvernement vert cible les projets qui testent ou mettent en oeuvre des approches innovantes, qui peuvent être reproduites au sein d'un même ministère ou d'un ministère à l'autre, et qui recherchent des solutions dans des domaines où les émissions de gaz à effet de serre sont difficiles à réduire.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

22 février 2024 à 12:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :